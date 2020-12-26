В Україні за добу підтвердили 7 709 випадків зараження COVID-19. Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського союзу. Вакцина Moderna викликала першу алергію у США. Новий штам коронавірусу виявили ще у Франції, Іспанії та Швеції. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 26 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіло 1 019 876 людей. За минулу добу кількість заражених зросла на 7 709.

Серед нових хворих за минулу захворіли 366 дітей та 198 медпрацівників. Також госпіталізовано 2 888 осіб. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 121 людина. Одужало – 5 145 осіб.

Загальна статистика захворюваності в Україні станом на 26 грудня:

захворіло – 1 019 876 осіб;

одужало – 651 917 осіб;

летальних випадків – 17 702.

Кількість захворювань в регіонах України станом на 26 грудня:

м. Київ – 106 486 випадків;

Вінницька область – 21 858 випадків;

Волинська область – 32 300 випадків;

Дніпропетровська область – 56 356 випадків;

Донецька область – 34 586 випадків;

Житомирська область – 38 219 випадків;

Закарпатська область – 27 754 випадки;

Запорізька область – 51 250 випадків;

Івано-Франківська область – 42 725 випадків;

Київська область – 56 942 випадки;

Кіровоградська область – 8 205 випадків;

Луганська область – 9 906 випадків;

Львівська область – 59 551 випадок;

Миколаївська область – 29 117 випадків;

Одеська область – 68 447 випадків;

Полтавська область – 34 341 випадок;

Рівненська область – 40 195 випадків;

Сумська область – 39 848 випадків;

Тернопільська область – 33 328 випадків;

Харківська область – 67 655 випадків;

Херсонська область – 16 917 випадків;

Хмельницька область – 38 333 випадки;

Черкаська область – 37 321 випадок;

Чернівецька область – 39 293 випадки;

Чернігівська область – 28 943 випадки.



Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ

Протягом 25 грудня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили в 78 людей. Загалом наразі хворіють 2 427 військових та працівників ЗСУ. Від початку епідемії одужати вдалося 11 161 людині, померли, на жаль, 37 військових.

Станом на 16 грудня хворіють 2 427 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 423 хворих. Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини. За добу 25 грудня недугу підтвердили у 78 військових і працівників ЗСУ.

Лікар прогнозує пік коронавірусу в Україні в січні-лютому 2021 року

Медик розповів, що наразі Україна перебуває на фазі другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, яка досягне піку наприкінці січня. Згодом через кілька місяців може початися третя хвиля.

Головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький вважає, що третя хвиля ймовірно почнеться у серпні-вересні 2021 року.

Новини про коронавірус у світі 26 грудня

Згідно з даними РНБО України, від початку 2020 року коронавірусом інфікувалось щонайменше 79 мільйонів людей по усьому світові. З них одужали більш ніж 45 мільйонів хворих. Натомість 1 751 642, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 18 762 893; Індія – 10 169 118; Бразилія – 7 448 560; Росія – 2 992 123; Франція – 2 604 595.

Вакцина від коронавірусу надійшла у всі країни ЄС

Вакцину від коронавірусної інфекції доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю 27 грудня. Про це у своєму зверненні заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона додала, що дуже скоро ЄС матиме більше вакцин, як тільки буде підтверджено їх безпеку і ефективність.

"Ми починаємо перегортати сторінку важкого року. Сьогодні день доставки, а завтра вакцинація проти COVID-19 почнеться по всьому ЄС. Вакцина стала доступна одночасно для всіх держав ЄС, і люди почнуть приймати вакцину в Афінах, у Римі, у Гельсінкі, в Софії. Наші Європейські дні вакцинації – це зворушливий момент єдності і європейської історії успіху", – сказала глава Європейської комісії.

Вакцина Moderna викликала першу алергію у США

В американського лікаря, якому зробили щеплення від COVID-19, розвинулася важка алергічна реакція. Вакцина компанії Moderna викликала запаморочення і прискорене серцебиття. Інцидент трапився у Бостоні. Вакцина викликала алергію у наукового співробітника геріатричної онкології в Бостонському медичному центрі Хоссейна Садрзаде. Він сказав, що майже відразу після вакцинації у нього виникли запаморочення і прискорене серцебиття.

Представник Бостонського медичного центру Девід Кіббі заявив, що Садрзаде дозволили самостійно ввести собі протиалергічний препарат. Чоловіка доставили у відділення невідкладної допомоги. Кіббі заявив, що лікаря вже виписали.

У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 лише на середині шляху

У ВООЗ припускають, що говорити про остаточне подолання пандемії коронавірусної інфекції наразі ще рано. Як розповів директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, розповсюдження хвороби вдається стримувати завдяки локдаунам та обмеженням. Клюге наголосив, що ВООЗ обережна з прогнозами, адже подібні віруси розвиваються щонайменше два роки.

Новий штам коронавірусу виявили ще у Франції

В Франції виявили один випадок швидкого поширення нового штаму коронавірусу із Великобританії. Також напередодні повідомили про ще 5 хворих на новий вид коронавірусу у Японії.

Головне управління МОЗ Франції виявило новий штам коронавірусу у мешканця міста Тур. Видання повідомляє, що 19 грудня чоловік повернувся із Лондона. Наразі хворий не має симптомів хвороби і перебуває на ізоляції.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу