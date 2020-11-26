Україна знову побила максимум захворюваності на COVID-19. Станом на 26 листопада за добу хворобу виявили у понад 15 тисяч українців. Навантаження на медичну систему стає дедалі більше, Аваков рекомендував ввести тотальний карантин на 3 – 4 тижні і якомога швидше. У світі понад 60 мільйонів інфікованих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 26 листопада

Добова статистика поширення хвороби

Станом на 26 листопада в Україні виявили максимальний добовий приріст хворих – 15 331 – це найбільша кількість хворих від початку пандемії. Серед нових хворих – 659 дітей та 606 медпрацівників, повідомляє 24 канал з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Впродовж доби до лікарень госпіталізували 1 955 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли 225 хворих на COVID-19, натомість 9 617 пацієнтів одужали.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні: станом на 26 листопада офіційно відомо про 677 189 інфікованих SARS-CoV-2. З них одужали 317 395 хворих. Але, на жаль, 11 717 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Скільки інфікованих COVID-19 в областях України:

Київ – 64 019

Вінницька область – 16 370

Волинська область –22 906

Дніпропетровська область – 33 115

Донецька область – 21 344

Житомирська область – 27 926

Закарпатська область – 22 425

Запорізька область – 27 226

Івано-Франківська область – 34 045

Київська область – 34 241

Кіровоградська область – 4 706

Луганська область – 5 925

Львівська область – 43 611

Миколаївська область – 16 731

Одеська область – 40 535

Полтавська область – 20 204

Рівненська область – 29 320

Сумська область – 25 662

Тернопільська область – 26 752

Харківська область – 53 433

Херсонська область – 9 345

Хмельницька область – 27 703

Черкаська область – 20 668

Чернівецька область – 32 492

Чернігівська область – 16 485

Скільки тестувань на COVID-19 провели в Україні

Станом на 26 листопада, від початку пандемії українські лабораторії провели 4 373 786 ПЛР-тестів для діагностики SARS-CoV-2. За минулу добу в країні здійснили 76 911 тестувань на коронавірус. 49 323 з них методом ПЛР, а ще 27 588 – методом ІФА.

Коронавірус в Збройних силах України: впродовж минулої доби виявили 259 хворих військових. Найбільше нових хворих серед військових зареєстрували у Київській, Львівській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях. Станом на 26 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 904 військових. На ізоляції перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 715 військових, та 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

впродовж минулої доби виявили 259 хворих військових. Найбільше нових хворих серед військових зареєстрували у Київській, Львівській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях. Станом на 26 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 904 військових. На ізоляції перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 715 військових, та 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань. Скільки медиків захворіли на COVID-19: інфікувалися 606 медпрацівників. Загалом, в Україні захворіли на коронавірус 36 322 медичних працівників. Відомо, що 320 медиків померли після інфікування інфекцією, у них були супутні захворювання, або важкий перебіг COVID-19. Понад 21 тисяча медиків станом на 26 листопада одужали та повернулись до роботи.

Скільки в Україні залишилось ліжок для пацієнтів з COVID-19

Загалом в Україні для хворих на коронавірус відведено понад 53 тисячі ліжок. Більш ніж половина з них вже зайняті. За останні 3 дні в Україні госпіталізували 5 176 хворих.

Увага! Під час брифінгу 26 листопада очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що для пацієнтів з коронавірусом в Україні залишилось 13 653 вільних ліжок. Ситуація з киснем: згідно з останніми даними, для лікування COVID-19 в українських лікарнях відведено 53 445 ліжкомісць, підведені до кисню – 27 482.

Світовий банк виділить Україні гроші на вакцини від коронавірусу

Світовий банк разом з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт з купівлі вакцини від коронавірусу для нашої держави. Для цього кредитна установа планує надати Україні 100 мільйонів доларів.

Як відомо, вакцина може з'явитися вже у 2021 році. Наразі найбільш успішними в розробці й тестуванні вакцини є дві компанії – Pfizer і Moderna. В обох ефективність вакцин перевищує 90%.

В Україні можуть припинити міжміське й залізничне сполучення

У разі погіршення ситуації з COVID-19 в Україні можуть ввести заборону на міжміське сполучення. Заборона може стосуватися і залізничного транспорту. Поки це питання обговорюється на рівні уряду, але точної відповіді на те, чи справді заборона набере чинності – поки нема. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков виступає за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також вважає, що в Україні слід запровадити жорсткий карантин якомога швидше. За його словами, локдаун має тривати 3 – 4 тижні.

Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей,

– сказав Аваков.

Він додав, що наразі уряд готує програми компенсацій для бізнесу, а як тільки це зробить буде введений локдаун, щоб перервати ланцюжок інфікувань.

Зверніть увагу! Впродовж останнього тижня в уряді все частіше говорять про повернення України до жорсткого карантину. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що уряд може ввести локдаун на різдвяні свята, якщо ситуація не стабілізується.

Такої ж думки дотримується міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вважає: локдаун найбільш потрібний у святковий період.

Радник глави Офісу Президента Тимофій Милованов виступає за довший термін жорсткого карантину. Увести локдаун, на його думку, слід на 3 – 4 тижні.

Наразі в Україні діє карантин вихідного дня, який запровадив уряд 13 листопада, обмеження ввели на 3 тижні.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу4

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Новини про коронавірус у світі 26 листопада

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 60 мільйонів людей. Втім, 1 422 917 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 20 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 12 778 256; Індія – 9 266 705; Бразилія – 6 166 606; Франція – 2 221 874; Росія – 2 169 424.

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В Данії продовжуються проблеми через мутацію коронавірусу серед норок

Як відомо, в Данії знищили близько 15 мільйонів норок через те, що вони інфікувалися коронавірусом. Їх поховали не надто глибоко, тож тепер їхні тіла буквально з'являються на поверхні.

Але окрім цього, місцеві ЗМІ повідомили іншу не надто приємну новину. Зазначається, що тварин могли поховати занадто близько до озер і підземних вод, що може стати причиною забруднення ґрунту і джерел питної води.

Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було "тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання". Вони додали, що до встановлення огорожі територію цілодобово контролюватимуть поліцейські.