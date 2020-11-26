Новини про коронавірус 26 листопада: рекордні показники України, Аваков виступив за локдаун
Україна знову побила максимум захворюваності на COVID-19. Станом на 26 листопада за добу хворобу виявили у понад 15 тисяч українців. Навантаження на медичну систему стає дедалі більше, Аваков рекомендував ввести тотальний карантин на 3 – 4 тижні і якомога швидше. У світі понад 60 мільйонів інфікованих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 26 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 26 листопада
Добова статистика поширення хвороби
Станом на 26 листопада в Україні виявили максимальний добовий приріст хворих – 15 331 – це найбільша кількість хворих від початку пандемії. Серед нових хворих – 659 дітей та 606 медпрацівників, повідомляє 24 канал з посиланням на міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
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Впродовж доби до лікарень госпіталізували 1 955 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Від ускладнень коронавірусу померли 225 хворих на COVID-19, натомість 9 617 пацієнтів одужали.
Скільки інфікованих COVID-19 в областях України:
- Київ – 64 019
- Вінницька область – 16 370
- Волинська область –22 906
- Дніпропетровська область – 33 115
- Донецька область – 21 344
- Житомирська область – 27 926
- Закарпатська область – 22 425
- Запорізька область – 27 226
- Івано-Франківська область – 34 045
- Київська область – 34 241
- Кіровоградська область – 4 706
- Луганська область – 5 925
- Львівська область – 43 611
- Миколаївська область – 16 731
- Одеська область – 40 535
- Полтавська область – 20 204
- Рівненська область – 29 320
- Сумська область – 25 662
- Тернопільська область – 26 752
- Харківська область – 53 433
- Херсонська область – 9 345
- Хмельницька область – 27 703
- Черкаська область – 20 668
- Чернівецька область – 32 492
- Чернігівська область – 16 485
Скільки тестувань на COVID-19 провели в Україні
Станом на 26 листопада, від початку пандемії українські лабораторії провели 4 373 786 ПЛР-тестів для діагностики SARS-CoV-2. За минулу добу в країні здійснили 76 911 тестувань на коронавірус. 49 323 з них методом ПЛР, а ще 27 588 – методом ІФА.
- Коронавірус в Збройних силах України: впродовж минулої доби виявили 259 хворих військових. Найбільше нових хворих серед військових зареєстрували у Київській, Львівській, Житомирській, Одеській та Вінницькій областях. Станом на 26 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 904 військових. На ізоляції перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39. Від початку пандемії одужали від коронавірусу 6 715 військових, та 26 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: інфікувалися 606 медпрацівників. Загалом, в Україні захворіли на коронавірус 36 322 медичних працівників. Відомо, що 320 медиків померли після інфікування інфекцією, у них були супутні захворювання, або важкий перебіг COVID-19. Понад 21 тисяча медиків станом на 26 листопада одужали та повернулись до роботи.
Скільки в Україні залишилось ліжок для пацієнтів з COVID-19
Загалом в Україні для хворих на коронавірус відведено понад 53 тисячі ліжок. Більш ніж половина з них вже зайняті. За останні 3 дні в Україні госпіталізували 5 176 хворих.
Світовий банк виділить Україні гроші на вакцини від коронавірусу
Світовий банк разом з Міністерством охорони здоров'я України готує проєкт з купівлі вакцини від коронавірусу для нашої держави. Для цього кредитна установа планує надати Україні 100 мільйонів доларів.
Як відомо, вакцина може з'явитися вже у 2021 році. Наразі найбільш успішними в розробці й тестуванні вакцини є дві компанії – Pfizer і Moderna. В обох ефективність вакцин перевищує 90%.
В Україні можуть припинити міжміське й залізничне сполучення
У разі погіршення ситуації з COVID-19 в Україні можуть ввести заборону на міжміське сполучення. Заборона може стосуватися і залізничного транспорту. Поки це питання обговорюється на рівні уряду, але точної відповіді на те, чи справді заборона набере чинності – поки нема. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Аваков виступає за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков також вважає, що в Україні слід запровадити жорсткий карантин якомога швидше. За його словами, локдаун має тривати 3 – 4 тижні.
Моя особиста точка зору, що необхідно вводити локдаун якомога швидше. Тривалістю три або чотири тижні. Не треба ховатися за політичними гаслами або за якимись зручними формулюваннями, тому що мова йде про великі системні ризики для здоров'я наших людей,
– сказав Аваков.
Він додав, що наразі уряд готує програми компенсацій для бізнесу, а як тільки це зробить буде введений локдаун, щоб перервати ланцюжок інфікувань.
Наразі в Україні діє карантин вихідного дня, який запровадив уряд 13 листопада, обмеження ввели на 3 тижні.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу4
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Новини про коронавірус у світі 26 листопада
За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 60 мільйонів людей. Втім, 1 422 917 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 20 мільйонів людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 12 778 256;
- Індія – 9 266 705;
- Бразилія – 6 166 606;
- Франція – 2 221 874;
- Росія – 2 169 424.
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В Данії продовжуються проблеми через мутацію коронавірусу серед норок
Як відомо, в Данії знищили близько 15 мільйонів норок через те, що вони інфікувалися коронавірусом. Їх поховали не надто глибоко, тож тепер їхні тіла буквально з'являються на поверхні.
Але окрім цього, місцеві ЗМІ повідомили іншу не надто приємну новину. Зазначається, що тварин могли поховати занадто близько до озер і підземних вод, що може стати причиною забруднення ґрунту і джерел питної води.
Міністерство навколишнього середовища Данії заявило, що це явище було "тимчасовою проблемою, пов'язаною з процесом розкладання". Вони додали, що до встановлення огорожі територію цілодобово контролюватимуть поліцейські.
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