В Україні уряд все більше говорить про ведення тотально карантину, зокрема на новорічні свята. Захворюваність не спадає, а завантаженість лікарнях зросла до 70% у більшості регіонах країни. МОЗ запровадило виклик мобільної бригади без скерування сімейного лікаря. Франція наважилась послабити карантини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 25 листопада

За минулу добу в Україні на коронавірус захворіли 13 882 людей. Зокрема, інфікувалися 684 дитини та 615 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 818 українців. Від ускладнень коронавірусу померли 229 пацієнтів. Натомість видужали 8 420 пацієнтів, повідомляє 24 канал з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Днем раніше Чи послаблять карантин на Різдво, гонитва за вакциною

Коротка статистика: Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19.

Статистика хворих на COVID-19 в областях:

місто Київ – 62 620

Вінницька область – 15 984

Волинська область – 22 516

Дніпропетровська область – 31 861

Донецька область – 20 868

Житомирська область – 27 368

Закарпатська область – 22 150

Запорізька область – 26 328

Івано-Франківська область – 33 409

Київська область – 33 262

Кіровоградська область – 4 557

Луганська область – 5 793

Львівська область – 42 874

Миколаївська область – 16 229

Одеська область – 39 742

Полтавська область – 19 679

Рівненська область – 28 860

Сумська область – 24 811

Тернопільська область – 26 329

Харківська область – 52 538

Херсонська область – 9 141

Хмельницька область – 27 114

Черкаська область – 19 826

Чернівецька область – 32 067

Чернігівська область – 15 932

Коронавірус в Збройних силах України: впродовж минулої доби виявили 166 хворих військових. Станом на 25 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2795 військових. На ізоляції перебуває 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45.

впродовж минулої доби виявили 166 хворих військових. Станом на 25 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2795 військових. На ізоляції перебуває 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 45. Скільки медиків захворіли на COVID-19: інфікувалися 615 медпрацівників. Загалом, від початку епідемії відомо про щонайменше 30 тисяч випадків інфікувань серед медиків, понад 20 з них закінчились летально.

Головні новини про COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників з початку епідемії коронавірусу в Україні. Точні причини слід з'ясувати, але очільник МОЗ відзначив, що передусім це через недооціненість медиків та низьку зарплату.

Колапс на Сумщині: лікарні для ковідних хворих заповнені на 100%

У Сумській області – дуже складна ситуація у медзакладах, що лікують хворих на COVID-19. За інформацією ЗМІ, у госпіталізації відмовляють навіть важким хворим.

В обох районах медзаклади – перевантажені більше ніж, на 100%. Так, місцева влада пообіцяла вже з 1 грудня відкрити додаткове відділення, наразі там проводять ремонт.

Викликати мобільну бригаду тепер можна самостійно

Пацієнти із симптомами COVID-19 можуть викликати мобільну бригаду. Так, якщо були раніше проблеми із викликом, можна звернутися у контакт центр. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, ініціатива у тестовому режимі починає працювати з 26 листопада.

Бригада візьме зразки для тестування на коронавірус! Номер телефону – 0 800 60 20 19. Лінія для дзвінків – безкоштовна.

Викликати мобільну бригаду потрібно у разі, якщо людина підозрює у себе коронавірус та має відповідні симптоми.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Коротко про карантин в Україні

Скільки українців отримали штраф через неносіння маски

Інформацію про те, скількох людей оштрафували за відсутність масок протягом 21 – 24 листопада на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4 дні діє закон про накладання адміністративної відповідальності – штрафів – за неносіння масок у громадських місцях. За цей час склали 2 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці,

Що відомо про штрафи за відсутність масок

Якщо під час карантину людина зайшла у громадське місце або транспорт без засобу захисту, вона змушена заплатити штраф розміром від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 255 гривень.

Штрафи можуть виписувати уповноважені представники місцевої влади, поліцейські, а також співробітники Державної санітарно-епідеміологічної служби.

У Вінниці хочуть перенести карантин вихідного дня

У Вінниці планують перенести карантин вихідного дня з суботи та неділі на понеділок й вівторок. Звернення вже написали до прем'єра міністра.

Крім того, міська рада планує звільнити підприємців першої та другої групи від сплати єдиного податку у 2021 році на 2 місяці також планують продовжити програму компенсації пільгових кредитів.

Увага! З 13 листопада в Україні запровадили карантин вихідного дня. Таким чином у суботу та неділю діють жорсткі обмеження.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Шмигаль допустив, що на новорічні свята можуть ввести локдаун

У Кабміні готуються до всіх можливих сценаріїв протидії коронавірусу. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль не виключив, що на новорічні свята таки можуть ввести локдаун. Раніше про те, що локдаун можуть ввести на новорічні свята, повідомили позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов та міністр культури України Олександр Ткаченко.

Уряд прогнозує, що на плато по захворюваності на коронавірус Україна має вийти саме на початок грудня.

До теми Україна готується до локдауну на 3 – 4 тижні, це один зі сценаріїв, – нардепка

Новини про коронавірус у світі 25 листопада

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 59 мільйонів людей. Втім, 1 411 606 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 12 597 510; Індія – 9 222 216; Бразилія – 6 118 708; Франція – 2 206 126; Росія – 2 144 229.

В Росії за добу померла рекордна кількість людей

За минулу добу в Росії померли 507 пацієнтів з COVID-19 – це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 37 538 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 25 748, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 660 419 осіб. Всього в РФ зробили 73,7 мільйона тестів. Наразі в країні 464 546 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.

Франція послаблює карантин

У Франції розпочали поетапне послаблення карантинних обмежень, перший етап розпочнеться вже з 28 листопада. Загалом передбачено 3 етапи поступового послаблення карантину в країні, їх впроваджуватимуть залежно від добового приросту хворих.

До слова, станом на 25 листопада громадяни Франції можуть відійти лише від будинку на один кілометр та не більше ніж на одну годину!

Дослідження та відкриття щодо коронавірусу

Хто частіше заражається коронавірусом: діти чи дорослі

Нове дослідження групи лікарів з США підтвердило, що діти менше схильні до зараження в порівнянні з дорослими пацієнтами. Фахівці проаналізували результати тестування на COVID-19 більш ніж 135 тисяч дітей від 1 року до 18 років, дослідження тривало з квітня по вересень.

Результати дослідження:

у 5 374 (4%) дітей з цієї вибірки підтвердили коронавірус;

госпіталізація знадобилася 359 пацієнтам;

померли 8 інфікованих дітей, причому у 6 з них були діагностовані складні хронічні захворювання.

Втім, вчені виявили, що діти з захворюваннями серця на 18% частіше заражалися коронавірусом в порівнянні з тими, хто не має таких проблем зі здоров'ям. У пацієнтів з ментальними розладами ризик інфікування зростав до 20%.

Дослідження також підтвердило підвищену вразливість пацієнтів темношкірої раси, азійського і латиноамериканського походження.