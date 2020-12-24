В Україні понад мільйон інфікованих коронавірусом. МОЗ прогнозує, що в Україні знову зросте захворюваність на COVID-19. Новий штам коронавірусу поширився до Азії. Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС. Ще один штам коронавірусу завезли до Великої Британії з ПАР. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 грудня.

За минулу добу 23 грудня в Україні виявили 11 490 хворих на коронавірус. З них 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 23 грудня: дослідження про імунітет і грудне молоко, мутація COVID-19

Впродовж 23 грудня госпіталізували 2 721 людину. Від ускладнень коронавірусу померли 223 хворих. Натомість одужали – 15 775 пацієнтів.

За цей період українські лабораторії провели 66 358 тестувань для виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 42 132, а методом ІФА – 24 226.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 001 132 людини. З них станом на 24 грудня одужали 631 435 хворих, померли від ускладнень – 17 395. Загалом лабораторії МОЗ провели 5 390 952 ПЛР-тестувань.

Статистика коронавірусу в областях

Київ – 105 040 випадків;

Вінницька область – 21 490 випадків;

Волинська область – 31 917 випадків;

Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

Донецька область – 33 738 випадків;

Житомирська область – 37 468 випадків;

Закарпатська область – 27 543 випадки;

Запорізька область – 50 115 випадків;

Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

Київська область – 55 497 випадків;

Кіровоградська область – 8 090 випадків;

Луганська область – 9 443 випадки;

Львівська область – 58 372 випадки;

Миколаївська область – 28 351 випадок;

Одеська область – 66 971 випадок;

Полтавська область – 33 509 випадків;

Рівненська область – 39 634 випадки;

Сумська область – 38 923 випадки;

Тернопільська область – 32 972 випадки;

Харківська область – 66 788 випадків;

Херсонська область – 16 408 випадків;

Хмельницька область – 37 600 випадків;

Черкаська область – 36 418 випадків;

Чернівецька область – 38 914 випадків;

Чернігівська область – 28 275 випадків.

Коронавірус у ЗСУ: майже 2 сотні нових випадків за добу

У Збройних Силах України станом на 24 грудня коронавірусом хворіє 2 531 людина. Всього за час пандемії одужало 10 853 військових та працівники ЗСУ. Не змогли побороти недугу 36 людей. Найчастіше COVID-19 військові підхоплювали під час зустрічей з рідними та друзями.

Де українців будуть вакцинувати від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я України розробили логістичний сценарій для імунізації населення від коронавірусної інфекції COVID-19. Вакцинація проти COVID-19 буде відбуватися на базі існуючих кабінетів і пунктів вакцинації.

Коли в Україні знову зросте захворюваність на COVID-19: прогноз МОЗ

У МОЗ очікують ріст захворюваності на COVID-19 серед українців найближчим часом. Це пов'язано із масовими зібраннями на новорічні свята. Зокрема причиною будуть великі скупчення людей, які є звичним явищем у період свят. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

З ким Україна веде переговори для закупівлі вакцини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами для того, щоб прискорити процес постання вакцини проти коронавірусу.

До теми Які хворі на COVID-19 потребують кисню: пояснення лікаря

Новини про коронавірус у світі 24 грудня

У США реєструють алергію на вакцину від Pfizer: 7 випадків з 30 тисяч

У Нью-Йорку у медпрацівника, якому зробили щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer та BioNTech, виникла алергічна реакція. Це вже 7 подібний випадок у США. Варто відзначити, що в Нью-Йорку вже вакцинували 30 тисяч людей, а у США загалом – понад 1 мільйон.

Новий штам коронавірусу поширився до Азії

Випадок інфікування штамом нового мутованого коронавірусу підтвердили у Сінгапурі. Країна призупинила авіасполучення з Великою Британією.

Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС

Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech проти коронавірусної інфекції вже відправили у 27 країн Європейського союзу.

В Італії родичі померлих від COVID-19 вимагають грошову компенсацію

Родичі жертв коронавірусу COVID-19 вимагають від італійської влади грошової компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро.

Дослідження коронавірусу

У Великій Британії виявили ще один, можливо, більш заразний штам коронавірусу. Мутацію, ймовірно, завезли з Південної Африки.

Маски блокують до 99,9% крапель, в яких може бути коронавірус: експеримент

Маски здатні захистити від інфікування коронавірусом, зокрема при розмові або кашлі вони знижують ризик поширення великих крапель повітря, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2, до 99,9%. Подробиці нового дослідження тут.