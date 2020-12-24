Новини про коронавірус 24 грудня: мільйон хворих в Україні, ще один новий штам COVID-19
В Україні понад мільйон інфікованих коронавірусом. МОЗ прогнозує, що в Україні знову зросте захворюваність на COVID-19. Новий штам коронавірусу поширився до Азії. Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС. Ще один штам коронавірусу завезли до Великої Британії з ПАР. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 грудня.
За минулу добу 23 грудня в Україні виявили 11 490 хворих на коронавірус. З них 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість українців, які інфікувалися коронавірусом перевищила 1 мільйон, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 23 грудня: дослідження про імунітет і грудне молоко, мутація COVID-19
Впродовж 23 грудня госпіталізували 2 721 людину. Від ускладнень коронавірусу померли 223 хворих. Натомість одужали – 15 775 пацієнтів.
За цей період українські лабораторії провели 66 358 тестувань для виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 42 132, а методом ІФА – 24 226.
Статистика коронавірусу в областях
- Київ – 105 040 випадків;
- Вінницька область – 21 490 випадків;
- Волинська область – 31 917 випадків;
- Дніпропетровська область – 55 174 випадки;
- Донецька область – 33 738 випадків;
- Житомирська область – 37 468 випадків;
- Закарпатська область – 27 543 випадки;
- Запорізька область – 50 115 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 482 випадки;
- Київська область – 55 497 випадків;
- Кіровоградська область – 8 090 випадків;
- Луганська область – 9 443 випадки;
- Львівська область – 58 372 випадки;
- Миколаївська область – 28 351 випадок;
- Одеська область – 66 971 випадок;
- Полтавська область – 33 509 випадків;
- Рівненська область – 39 634 випадки;
- Сумська область – 38 923 випадки;
- Тернопільська область – 32 972 випадки;
- Харківська область – 66 788 випадків;
- Херсонська область – 16 408 випадків;
- Хмельницька область – 37 600 випадків;
- Черкаська область – 36 418 випадків;
- Чернівецька область – 38 914 випадків;
- Чернігівська область – 28 275 випадків.
Коронавірус у ЗСУ: майже 2 сотні нових випадків за добу
У Збройних Силах України станом на 24 грудня коронавірусом хворіє 2 531 людина. Всього за час пандемії одужало 10 853 військових та працівники ЗСУ. Не змогли побороти недугу 36 людей. Найчастіше COVID-19 військові підхоплювали під час зустрічей з рідними та друзями.
Де українців будуть вакцинувати від COVID-19
У Міністерстві охорони здоров'я України розробили логістичний сценарій для імунізації населення від коронавірусної інфекції COVID-19. Вакцинація проти COVID-19 буде відбуватися на базі існуючих кабінетів і пунктів вакцинації.
Коли в Україні знову зросте захворюваність на COVID-19: прогноз МОЗ
У МОЗ очікують ріст захворюваності на COVID-19 серед українців найближчим часом. Це пов'язано із масовими зібраннями на новорічні свята. Зокрема причиною будуть великі скупчення людей, які є звичним явищем у період свят. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
З ким Україна веде переговори для закупівлі вакцини
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведуться переговори з Індією, Великою Британією, Францією та багатьма іншими країнами для того, щоб прискорити процес постання вакцини проти коронавірусу.
До теми Які хворі на COVID-19 потребують кисню: пояснення лікаря
Новини про коронавірус у світі 24 грудня
У США реєструють алергію на вакцину від Pfizer: 7 випадків з 30 тисяч
У Нью-Йорку у медпрацівника, якому зробили щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer та BioNTech, виникла алергічна реакція. Це вже 7 подібний випадок у США. Варто відзначити, що в Нью-Йорку вже вакцинували 30 тисяч людей, а у США загалом – понад 1 мільйон.
Новий штам коронавірусу поширився до Азії
Випадок інфікування штамом нового мутованого коронавірусу підтвердили у Сінгапурі. Країна призупинила авіасполучення з Великою Британією.
Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС
Перші партії вакцини Pfizer і BioNTech проти коронавірусної інфекції вже відправили у 27 країн Європейського союзу.
В Італії родичі померлих від COVID-19 вимагають грошову компенсацію
Родичі жертв коронавірусу COVID-19 вимагають від італійської влади грошової компенсації на загальну суму 100 мільйонів євро.
Дослідження коронавірусу
Ще один штам коронавірусу завезли до Великої Британії з ПАР
У Великій Британії виявили ще один, можливо, більш заразний штам коронавірусу. Мутацію, ймовірно, завезли з Південної Африки.
Маски блокують до 99,9% крапель, в яких може бути коронавірус: експеримент
Маски здатні захистити від інфікування коронавірусом, зокрема при розмові або кашлі вони знижують ризик поширення великих крапель повітря, в яких може бути коронавірус Sars-CoV-2, до 99,9%. Подробиці нового дослідження тут.
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