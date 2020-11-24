Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірус підтвердили у 12 287 людей. Експерт ЮНІСЕФ розповів, що в Україні захворювання на COVID-19 може досягти піку у січні-лютому 2020 року, якщо у країні не введуть жорсткий карантин. ВООЗ застерегла від зняття обмежень на період новорічно-різдвяних свят. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 24 листопада

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 24 листопада за добу в Україні коронавірусну хворобу виявили у 12 287 людей. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли – 647 976 людей, з них одужали – 299 358. Відомо, що під час перебігу коронавірусної хвороби померли 11 263 хворих.

Статистика коронавірусу в областях станом на 24 листопада

м. Київ – 61 640

Вінницька область – 15 658

Волинська область – 22 221

Дніпропетровська область – 30 606

Донецька область – 20 498

Житомирська область – 27 157

Закарпатська область – 21 903

Запорізька область – 25 242

Івано-Франківська область – 32 826

Київська область – 32 301

Кіровоградська область – 4 455

Луганська область – 5 719

Львівська область – 42 050

Миколаївська область – 15 745

Одеська область – 38 766

Полтавська область – 19 143

Рівненська область – 28 461

Сумська область – 23 896

Тернопільська область – 26 051

Харківська область – 51 992

Херсонська область – 8 869

Хмельницька область – 26 624

Черкаська область – 19 038

Чернівецька область – 31 710

Чернігівська область – 15 405

Станом на 24 листопада українські обласні лабораторії здійснили 61 567 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 35 425, методом ІФА – 26 142.

Від початку епідемії методом ПЛР провели уже 4 279 025 тестувань на виявлення SARS-CoV-2.

Коли в Україні буде пік коронавірусу

Україна досі перебуває на початку підйому захворюваності на коронавірус. Про це заявив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Експерт вважає, що якщо в Україні не введуть жорсткий карантин, то захворюваність на коронавірус досягне свого піку у січні – лютому 2021 року. Натомість весною епідеміологічна ситуація може покращитися. Славуцький сподівається, що у березні – квітні захворюваність на COVID-19 спаде.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 24 листопада

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 59 мільйонів людей. Втім, 1 398 481 пацієнт, на жаль, помер від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 12 421 216;

Індія – 9 177 840;

Бразилія – 6 087 608;

Франція – 2 195 940;

Росія – 2 120 836.

40 мільйонів людей одужали. Темпи поширення COVID-19 в країнах Європи знижуються, але в більшості країн досі триває карантин

Рейтинг країн за кількістю тих, хто одужав:

Індія – 8 604 955;

США – 7 548 940;

Бразилія – ​​5 445 095;

Росія – 1 611 445;

Аргентина – 1 203 800.

В Росії новий рекорд добової смертності

За минулу добу в Росії зареєстрували 24 326 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 24 листопада РФ повідомила про 2 138 828 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу в Росії помер 491 пацієнт з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 37 031 хворий на коронавірус. Одужали за минулу добу 23 226 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 634 671 особа.

Угорщина почала тестування російської вакцини від COVID-19

Угорщина почала випробування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Напередодні країна стала першою та наразі єдиною серед європейських, яка отримала відповідні зразки.

Щоб перевірити безпечність та ефективність препарату, в Угорщині протестують 10 його початкових доз. Крім того, між угорським виробником ліків та росіянами тривають переговори щодо початку власного виробництва в Угорщині російської вакцини.

Путін досі не щепився російською вакциною проти COVID-19

Президент Росії Володимир Путін досі не зробив щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутник V", хоч і заявляє про її ефективність.

У Росії це пояснюють тим, що вакцину ще не сертифікували. Паралельно з тим, в РФ вакцинують людей з професійних груп ризику, насамперед медичний персонал та вчителів.

Пєсков заявив, що глава держави не може бути добровольцем і вакцинуватися несертифікованою вакциною.

Найбідніших можуть розтоптати у гонитві за вакциною, – ВООЗ

З появою вакцини від COVID-19 виник ризик того, що бідні верстви населення не зможуть отримати її. Відтак, країни повинні справедливо розподілити вакцину. Таку думку висловив директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

ЮНІСЕФ хоче оперативно доставити вакцини

ЮНІСЕФ хоче оперативно доставити вакцини від COVID-19 у 92 країни світу в рамках механізму COVAX. Для цього дитячий фонд ООН домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами.

Вакцину країнам із низьким та нижчим від середнього рівнем доходу хочуть доставити якомога швидше та якомога безпечніше.

Більше про вакцини проти COVID-19 читайте за посиланням.

У ВООЗ побачили "світло в кінці тунелю" в боротьбі з COVID-19

У ВООЗ прокоментували боротьбу з глобальною пандемією COVID-19 у світі. Там вважають, що "світло в кінці тунелю стає дедалі яскравішим".

"Сьогодні є реальна надія, що вакцини разом з вжитими заходами у галузі охорони здоров'я допоможуть покласти край пандемії COVID-19", – підкреслив гендиректор організації Тедрос Гебреєсус.

ВООЗ закликає не знімати карантинні обмеження на Різдво

Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від зняття обмежень на період новорічно-різдвяних свят в регіонах з несприятливою епідеміологічною ситуацією. Водночас жорсткі обмеження, на думку представників організації, можуть викликати хвилю протестів.

У ВООЗ вважають, що уникнення сімейних святкувань було б "найбезпечнішим вибором" на Різдво. Адже під час пандемії для святкувань не існує безпечного варіанту.