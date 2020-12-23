Новини про коронавірус 23 грудня: дослідження про імунітет і грудне молоко, мутація COVID-19
За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 10 136 людей. Загалом від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 78 мільйонів людей. Мутацію нового штаму коронавірусу виявили у Бразилії ще вісім місяців тому. Імунітет до коронавірусу ймовірно триває щонайменше 8 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 грудня.
Новини про коронавірус 23 грудня в Україні
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Статистика поширення COVID-19
Станом на 23 грудня коронавірус виявили у 989 642 мешканців України. За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 10 136 людей. Загалом у країні зареєстровано 989 642 інфікованих коронавірусом. 615 660 вже подолали хворобу, але 17 172 померли від ускладнень.
Від початку пандемії в Україні провели 5 348 820 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 103 663 випадки;
- Вінницька область – 21 259 випадків;
- Волинська область – 31 490 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
- Донецька область – 33 102 випадки;
- Житомирська область – 36 975 випадків;
- Закарпатська область – 27 391 випадок;
- Запорізька область – 49 341 випадок;
- Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
- Київська область – 54 831 випадок;
- Кіровоградська область – 7 949 випадків;
- Луганська область – 9 181 випадок;
- Львівська область – 57 906 випадків;
- Миколаївська область – 27 970 випадків;
- Одеська область – 66 295 випадків;
- Полтавська область – 32 945 випадків;
- Рівненська область – 39 251 випадок;
- Сумська область – 38 501 випадок;
- Тернопільська область – 32 738 випадків;
- Харківська область – 66 243 випадки;
- Херсонська область – 16 162 випадки;
- Хмельницька область – 37 142 випадки;
- Черкаська область – 35 938 випадків;
- Чернівецька область – 38 721 випадок;
- Чернігівська область – 27 723 випадки.
Коронавірус у ЗСУ
Станом на 23 грудня у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 2 697 військових та працівників ЗС. За минулу добу хворобу виявили у 123 людей.На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 427 людей. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 110 осіб.
Чи планують українці вакцинувати проти коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Новини про коронавірус у світі 23 грудня
Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 78 мільйонів людей. З них станом на 23 грудня одужали близько 44 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 718 626. Активних хворих на коронавірус у світі більш як 32 мільйони.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 18 237 190;
- Індія – 10 099 066;
- Бразилія – 7 318 821;
- Росія – 2 905 196;
- Франція – 2 547 643.
Мутацію нового штаму коронавірусу виявили у Бразилії ще вісім місяців тому
Мутацію N501Y, яку Велика Британія виявила в новому штамі COVID-19, вперше зафіксували у Бразилії ще вісім місяців тому. Про це повідомляє The Sun. Мутація N501Y в шиповидному білку є однією з найбільш значущих в новій варіації коронавірусу, оскільки саме вона здатна підвищувати заразність.
"Щонайменше дві з мутацій у новому варіанті, N501Y з квітня 2020 у Бразилії та 69-70del з січня-лютого 2020 року в Таїланді та Німеччині, вже циркулювали у всьому світі до об'єднання в цей новий варіант", – заявив вірусолог Лестерського університету Джуліан Танг.
Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Дослідження про коронавірус
У грудному молоці перехворілих на COVID-19 матерів знайшли сильні антитіла
Невелике дослідження демонструє, що у грудному молоці перехворілих на коронавірус матерів є сильні антитіла до хвороби. Ймовірно, що таким чином немовлятам передається імунітет.
Біологи з Каліфорнійського університету в США дослідили зразки молока 15 породіль. 8 учасниць дослідження перехворіли на коронавірус, а решта 7 мали підозру на наявність хвороби. Зразки їхнього молока проаналізували на наявність антитіл до S-білка SARS-CoV-2. Усі досліджені зразки порівнювали з контрольними зразками від інших здорових жінок, які народжували ще до пандемії.
Абсолютно у всіх нових зразках були специфічні антитіла IgA, які у 80% випадків могли зв’язуватися з важливою функціональною одиницею S-білка коронавірусу – рецептор-зв'язуючим доменом (RBD).
Імунітет до коронавірусу триває щонайменше 8 місяців
Австралійські дослідники виявили, що перехворілі на COVID-19 люди мають імунний захист від хвороби щонайменше 8 місяців. Це перше дослідження, яке свідчить про такий тривалий імунітет до коронавірусу.
Результати роботи вчених дарують надію, що ефективність будь-якої вакцини проти вірусу таки буде триматися досить тривалий термін. Також це пояснює, чому за весь час пандемії є так мало прикладів справжнього повторного інфікування коронавірусом серед мільйонів хворих.
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