За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 10 136 людей. Загалом від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 78 мільйонів людей. Мутацію нового штаму коронавірусу виявили у Бразилії ще вісім місяців тому. Імунітет до коронавірусу ймовірно триває щонайменше 8 місяців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 грудня.

Новини про коронавірус 23 грудня в Україні

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 23 грудня коронавірус виявили у 989 642 мешканців України. За минулу добу COVID-19 підтвердили ще у 10 136 людей. Загалом у країні зареєстровано 989 642 інфікованих коронавірусом. 615 660 вже подолали хворобу, але 17 172 померли від ускладнень.

Від початку пандемії в Україні провели 5 348 820 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 103 663 випадки;

Вінницька область – 21 259 випадків;

Волинська область – 31 490 випадків;

Дніпропетровська область – 54 625 випадків;

Донецька область – 33 102 випадки;

Житомирська область – 36 975 випадків;

Закарпатська область – 27 391 випадок;

Запорізька область – 49 341 випадок;

Івано-Франківська область – 42 300 випадків;

Київська область – 54 831 випадок;

Кіровоградська область – 7 949 випадків;

Луганська область – 9 181 випадок;

Львівська область – 57 906 випадків;

Миколаївська область – 27 970 випадків;

Одеська область – 66 295 випадків;

Полтавська область – 32 945 випадків;

Рівненська область – 39 251 випадок;

Сумська область – 38 501 випадок;

Тернопільська область – 32 738 випадків;

Харківська область – 66 243 випадки;

Херсонська область – 16 162 випадки;

Хмельницька область – 37 142 випадки;

Черкаська область – 35 938 випадків;

Чернівецька область – 38 721 випадок;

Чернігівська область – 27 723 випадки.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 23 грудня у лавах Збройних сил України на коронавірус хворіють 2 697 військових та працівників ЗС. За минулу добу хворобу виявили у 123 людей.На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 427 людей. На лікуванні вдома під контролем медичної служби перебувають 110 осіб.

Від початку пандемії коронавірус подолали 10 491 військовий та працівник ЗС. Але, на жаль, 36 хворих пішли з життя.



Чи планують українці вакцинувати проти коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Новини про коронавірус у світі 23 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 78 мільйонів людей. З них станом на 23 грудня одужали близько 44 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 718 626. Активних хворих на коронавірус у світі більш як 32 мільйони.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 18 237 190;

Індія – 10 099 066;

Бразилія – 7 318 821;

Росія – 2 905 196;

Франція – 2 547 643.

Мутацію нового штаму коронавірусу виявили у Бразилії ще вісім місяців тому

Мутацію N501Y, яку Велика Британія виявила в новому штамі COVID-19, вперше зафіксували у Бразилії ще вісім місяців тому. Про це повідомляє The Sun. Мутація N501Y в шиповидному білку є однією з найбільш значущих в новій варіації коронавірусу, оскільки саме вона здатна підвищувати заразність.

"Щонайменше дві з мутацій у новому варіанті, N501Y з квітня 2020 у Бразилії та 69-70del з січня-лютого 2020 року в Таїланді та Німеччині, вже циркулювали у всьому світі до об'єднання в цей новий варіант", – заявив вірусолог Лестерського університету Джуліан Танг.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

У грудному молоці перехворілих на COVID-19 матерів знайшли сильні антитіла

Невелике дослідження демонструє, що у грудному молоці перехворілих на коронавірус матерів є сильні антитіла до хвороби. Ймовірно, що таким чином немовлятам передається імунітет.

Біологи з Каліфорнійського університету в США дослідили зразки молока 15 породіль. 8 учасниць дослідження перехворіли на коронавірус, а решта 7 мали підозру на наявність хвороби. Зразки їхнього молока проаналізували на наявність антитіл до S-білка SARS-CoV-2. Усі досліджені зразки порівнювали з контрольними зразками від інших здорових жінок, які народжували ще до пандемії.

Абсолютно у всіх нових зразках були специфічні антитіла IgA, які у 80% випадків могли зв’язуватися з важливою функціональною одиницею S-білка коронавірусу – рецептор-зв'язуючим доменом (RBD).

Імунітет до коронавірусу триває щонайменше 8 місяців

Австралійські дослідники виявили, що перехворілі на COVID-19 люди мають імунний захист від хвороби щонайменше 8 місяців. Це перше дослідження, яке свідчить про такий тривалий імунітет до коронавірусу.

Результати роботи вчених дарують надію, що ефективність будь-якої вакцини проти вірусу таки буде триматися досить тривалий термін. Також це пояснює, чому за весь час пандемії є так мало прикладів справжнього повторного інфікування коронавірусом серед мільйонів хворих.