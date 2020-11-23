Станом на 23 листопада в Україні зафіксовано 635 689 хворих на коронавірус. У Києві хворобу виявили в одномісячної дитини. Працівникам "7 кілометру" через протести загрожує до 3 років обмеження волі. В Іспанії у січні стартує вакцинація проти коронавірусу. ЮНІСЕФ доставить 2 мільярди вакцин від COVID-19 у країни, які розвиваються. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 23 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 23 листопада

За минулу добу, 22 листопада, в Україні виявили 10 945 хворих на коронавірус. Серед них – 491 дитина та 447 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 1 165 хворих, а також провели 28 374 тестів на виявлення коронавірусу. З них методом ПЛР – 25 253, а методом ІФА – 3121.

Найбільше інфікованих зареєстрували у Києві, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 635 689 людей. З них станом на 23 листопада видужали – 291 060 людей, зокрема 4 143 виписали впродовж останньої доби. На жаль, померли від ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби 11 075 українців. За весь час пандемії в Україні провели 4 243 600 ПЛР-тестувань.

Скільки хворих на COVID-19 в регіонах

Київ – 60 218;

Вінницька область – 15 476;

Волинська область – 21 864;

Дніпропетровська область – 29 654;

Донецька область – 20 262;

Житомирська область – 26 966;

Закарпатська область – 21 538;

Запорізька область – 24 442;

Івано-Франківська область – 32 296;

Київська область – 31 212;

Кіровоградська область – 4 358;

Луганська область – 5 679;

Львівська область – 41 279;

Миколаївська область – 15 320;

Одеська область – 37 901;

Полтавська область – 18 557;

Рівненська область – 28 194;

Сумська область – 23 167;

Тернопільська область – 25 813;

Харківська область – 51 637;

Херсонська область – 8 704;

Хмельницька область – 26 430;

Черкаська область – 18 292;

Чернівецька область – 31 369;

Чернігівська область – 15 061.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 447 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли більш ніж 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли.

від учора інфікувалися 447 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли більш ніж 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: станом на 23 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2 882 людини, одужали – 6 159 хворих. На жаль, 26 військовослужбовців померли від ускладнень хвороби. Один з них 22 листопада помер у Конго – там він перебував у складі місії ООН. За минулу добу виявили 51 нового хворого серед працівників та військових Збройних сил України.

Працівникам "7 кілометру" через протести загрожує до 3 років обмеження волі

22 листопада працівники одеського ринку "7 кілометр" вийшли на масові протести через карантин вихідного дня. Протестувальники перекрили дорогу і вимагали, щоб до них приїхав мер Одеси Геннадій Труханов та виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін. Деякі активісти оголосили голодування. заблокували рух транспорту на Овідіопольській дорозі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про блокування транспортних комунікацій. Протестувальникам загрожує штраф від 850 до 2550 гривень, виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

У Києві на коронавірус захворіла 1-місячна дитина

Впродовж 22 листопада у Києві виявили ще 1 212 хворих на коронавірусну інфекцію. З них 56 дітей віком від 1 місяця до 17 років. Зокрема, наявність хворобу підтвердили у одномісячного хлопчика та семимісячної дівчинки.

Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Станом на понеділок, 23 листопада, у Києві закриті на карантин 8 шкіл. Нині на дистанційному навчанні перебуває 1 016 класів у 272 школах Києва. Усього у Києві COVID-19 виявили понад 1 166 учнів та понад 790 вчителів. Щодо садочків – тимчасово закрили 176 груп у майже 135 таких установах. Повністю закриті на карантин 4 садочки у столиці. Наповненість дітей у таких закладах сьогодні становить понад 46%.

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Новини про коронавірус у світі 23 листопада

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 58 мільйонів людей, з них видужали приблизно 37 мільйонів. Втім, 1 389 461 пацієнт, на жаль, помер від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі близько 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 12 249 528;

Індія – 9 139 865;

Бразилія – 6 071 401;

Франція – 2 191 180;

Росія – 2 096 749.

В Іспанії у січні стартує вакцинація проти коронавірусу

Іспанія вже підготувала програму вакцинації населення від COVID-19, вона стартує у січні 2021 року та матиме 13 тисяч пунктів. Всього у перші 3 місяці програма охопить більшу частину населення.

ЮНІСЕФ доставить 2 мільярди вакцин від COVID-19 у країни, які розвиваються

У 2021 році ЮНІСЕФ планує доставити у країни, які розвиваються, 2 мільярди вакцин від коронавірусу. Допомогу від фонду отримають відразу 92 держави. Щоб країни, які розвиваються, могли оперативно отримати вакцину та шприци, ЮНІСЕФ налагодив співпрацю з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів.

Співробітник благодійної організації з Великої Британії Ян Джонс під час поїздки в Індію захворів на коронавірус, лихоманку денге і малярію. Тепер британець отримує лікування після укусу отруйної кобри. Сам же Ян вважає, що залишився живим після стількох хвороб завдяки своєму доброму серцю.

Дослідження COVID-19

Природний імунітет до коронавірусу все ж може бути в більшої кількості людей, аніж вважали раніше. Мільйони людей отримали захисні Т-клітини внаслідок перенесених аналогічних вірусів. Прочитати про це детальніше можна за посиланням.