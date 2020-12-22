Міністерство охорони здоров'я відреагувало на мутацію коронавірусу та видало нові рекомендації. Зокрема, в Україні змінять ПЛР-тести для виявлення нового штаму вірусу. Уряд активно готується до майбутньої вакцинації населення. Pfizer та BioTech протестують свою вакцину проти нової мутації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 22 грудня

Впродовж минулої доби на COVID-19 захворіли 8 513 мешканців України. На жаль, ще 232 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою, пише 24 канал. До лікарень госпіталізували ще 1 318 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність захворювання.

Днем раніше Новини про коронавірус 21 грудня: Європа закривається від Британії, у ЄС схвалили вакцину Pfizer

Впродовж 21 грудня в Україні провели всього 46 696 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 26 341, а методом ІФА – 20 351.

Від початку пандемії в Україні провели 5 307 601 ПЛР-тестування на виявлення SARS-CoV-2.

Станом на 22 грудня в Україні виявлено 979 506 хворих на коронавірус. З них 600 288 вже одужали. Натомість померли 16 897 інфікованих.

Коронавірус в областях України

Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.

У Збройних силах різко зросла захворюваність

За 21 грудня у лавах ЗСУ виявили одразу 113 нових випадків коронавірусу, за попередню добу їх було лише 20. Таким чином, на COVID-19 наразі хворіють 2781 військовослужбовець та працівник ЗСУ,

Всього за час пандемії у ЗСУ одужали – 10284 хворих. На жаль, 36 осіб померли. На самоізоляції та ізоляції наразі перебуває 451 людина. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 50.

Через новий штам коронавірусу в Україні змінять ПЛР-тести

В Україні змінять систему ПЛР-тестування через новий мутований штам COVID-19. Зміни внесуть наприкінці грудня, адже Велика Британія 27 грудня опублікує дослідження про зміну праймерів нового штаму.

Відтак Центр громадського здоров'я України збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виявляти білок нового вірусу.

МОЗ України надало нові рекомендації з приводу мутації коронавірусу

МОЗ рекомендує українцям утриматись від поїздок до Великої Британії та до тих країн, де вже зафіксували нову варіацію вірусу.

Які обмеження діятимуть для мандрівників з Британії

Мандрівники з Великої Британії повинні мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування коронавірусною хворобою та подальшого лікування.

Наявність такого полісу обов'язкова для людей, які не є громадянами України.

ПЛР-тест зроблений не пізніше ніж за 48 годин для перетину кордону. Перетнути кордон можна буде лише у випадку негативного результату.

У разі відсутності тесту повинно бути визначене місце 14-денної самоізоляції зі встановленим додатком "Дій вдома".

Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами ЄС та 7G

Прем'єр-міністр Шмигаль наголосив, що найважливішим завданням уряду є пом'якшення впливу COVID-19 на економіку.

Шмигаль зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.



Чи планують українці вакцинувати проти коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Новини про коронавірус у світі 22 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 77,5 мільйона людей. З них станом на 22 грудня одужали близько 44 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 704 661. Активних хворих на коронавірус у світі більш як 32 мільйони.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 18 043 824;

Індія – 10 075 116;

Бразилія – 7 263 619;

Росія – 2 878 382;

Франція – 2 535 781.

В Антарктиді виявили перші випадки COVID-19

На чилійській дослідницькій станції O'Higgins в Антарктиді підтвердили 36 випадків COVID-19. Раніше на цьому континенті випадків зараження коронавірусною інфекцією не виявляли.

Коронавірус підтвердили у 26 членів армії Чилі та 10 працівників технічного обслуговування.

Новий рік – без розваг: у турецьких готелях заборонили святкування

Через пандемію коронавірусу у готелях Туреччини скасували традиційні святкування у новорічну ніч. Туристам доведеться обійтись без розважальних програм та заходів з музикою.

Влада встановила такі правила:

Заборонено святкування Нового року в готелях та ресторанах: бали, концерти, вечірки, шоу.

Заборонені будь-які розважальні програми з музикою та танцями у ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах.

Заборонені будь-які скупчення людей в ресторанах та готелях.

ВООЗ про мутацію COVID-19: Ситуація поки не вийшла з-під контролю

Всесвітня організація охорони здоров'я зібралася на термінове засідання через новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії. Фахівці ВООЗ прокоментували розповсюдження нової мутації недуги.

Міжнародні експерти кажуть, що швидке поширення нового штаму ще можна зупинити. У ВООЗ закликали уряди діяти рішуче і ефективно.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

З якими хворобами найчастіше помирають від COVID-19

Вчені провели нове дослідження та наново проаналізували, з якими супутніми захворюваннями найчастіше помирають хворі на коронавірус.

Хто найчастіше помирає від коронавірусу

Перше місце за смертністю від коронавірусу, як і раніше, мають чоловіки . Їхній ризик смертності на 30% вищий ніж у жінок з таким же віком та станом здоров'я.

. Їхній ризик смертності на 30% вищий ніж у жінок з таким же віком та станом здоров'я. Ймовірність летального результату значно підвищують гіпертонія, ожиріння і погано керований цукровий діабет. У пацієнтів віком 20 – 39 з цими хворобами найбільша різниця смертності у порівнянні з їхніми однолітками без цих захворювань.

У пацієнтів віком 20 – 39 з цими хворобами найбільша різниця смертності у порівнянні з їхніми однолітками без цих захворювань. Загалом показники смертності зростали з кожною віковою категорію з відрізком у 10 років. Найвищі показники смертності (34%) були серед пацієнтів старше 80 років.​

Вакцина Pfizer та BioNTech захищає від коронавірусу за 12 днів після щеплення

Вакцина проти COVID-19 від фармацевтичних компаній BioNTech та Pfizer створює захисний ефект вже через 12 днів після введення першої ін'єкції.

Натомість повний захист починається через 4 тижні після першої імунізації.

Вакцину від Pfizer та BioTech тестуватимуть проти нового штаму COVID-19

Вакцину Comirnaty тестуватимуть на ефективність проти нового штаму коронавірусу. Перевірка повинна розпочатись вже найближчими тижнями. Про це заявив глава BioNTech Угур Шахін. Він переконаний, що ефективність препарату проти нового штаму буде доведена.

Цікаво знати Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно

Чи відрізняються мутації коронавірусу від мутацій грипу

Більшість мутацій вірусів не впливають на спосіб поширення вірусу або викликану ним хворобу. У ВООЗ розповіли, на скільки мутації коронавірусу відрізняються від мутацій грипу.

Коронавірус мутує значно повільніше, ніж сезонний грип. Варто зауважити, що сезонний грип мутує так часто, що вченим доводиться щороку регулярно змінювати склад вакцини проти цього вірусу.