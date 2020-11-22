За добу в Україні підтвердили ще 12 079 випадків зараження на COVID-19. У Всесвітнїй організації охорони здоров'я заявили про небезпеку третьої хвилі коронавірусної інфекції в Європі на початку 2021 року. У світі на COVID-19 захворіли понад 58 мільйонів людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 22 листопада в Україні зафіксовано 624 744 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За минулу добу, 21 листопада, захворіли ще 12 079 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1199), Дніпропетровській (1017), Київській (962), Сумській (779) та Запорізькій (765) областях.

За минулу добу госпіталізовано 1 134 людини. На жаль, 138 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 10 951. 4 604 особи одужали за минулу добу. Загалом – 286 917.

Кількість захворювань в регіонах:

місто Київ – 59 006 випадків;

Вінницька область – 15 314 випадків;

Волинська область – 21 456 випадків;

Дніпропетровська область – 28 561 випадок;

Донецька область – 20 026 випадків;

Житомирська область – 26 154 випадки;

Закарпатська область – 21 368 випадків;

Запорізька область – 23 800 випадків;

Івано-Франківська область – 31 859 випадків;

Київська область – 30 342 випадки;

Кіровоградська область – 4 258 випадків;

Луганська область – 5 666 випадків;

Львівська область – 40 879 випадків;

Миколаївська область – 14 957 випадків;

Одеська область – 37 365 випадків;

Полтавська область – 18 243 випадки;

Рівненська область – 27 912 випадків;

Сумська область – 22 612 випадків;

Тернопільська область – 25 566 випадків;

Харківська область – 51 398 випадків;

Херсонська область – 8 549 випадків;

Хмельницька область – 26 227 випадків;

Черкаська область – 17 748 випадків;

Чернівецька область – 31 034 випадки;

Чернігівська область – 14 444 випадки.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 22 листопада у Збройних силах України на коронавірус хворіє 2866 осіб. За минулу добу зафіксовано 137 нових випадків зараження. Всього за час пандемії одужало – 6124 особи. На жаль, підтверджено 25 летальних випадків.

На ізоляції перебуває 384 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 56 осіб. За минулу добу зареєстровано 137 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 19 людей.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 22 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 58 мільйонів людей, з них видужали приблизно 37 мільйонів. Втім, 1 382 403 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі приблизно 19,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 12 094 789;

Індія – 9 095 806;

Бразилія – 6 052 786;

Франція – 2 178 023;

Росія – 2 071 858.

Компанія Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу

Американська фармкомпанії Moderna оголосила, що ціна однієї дози вакцини від коронавірусу буде коливатися від 25 до 37 доларів.

Кінцева вартість вакцини від коронавірусу буде залежати від розміру партії, яка буде необхідна замовнику. Зауважимо, що вакцинуватися препаратом Moderna, як і більшістю аналогічних, потрібно двічі. Відтак ціна буде дорожчою за курс.

У США схвалили "коктейль антитіл" від Regeneron для хворих на коронавірус

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання препарату з суміші антитіл до COVID-19, розробленого компанією Regeneron. Раніше сумішшю антитіл від Regeneron лікували президента США Дональда Трамп, коли він хворів на коронавірусну інфекцію.

Використовувати препарат дозволено у дорослих і дітей старше 12 років з позитивним тестом коронавірус. У пацієнтів захворювання має протікати в легкій або середньотяжкій формі, або є ризик погіршення стану до важкого.

Для госпіталізованих пацієнтів і тих, хто потребує кисневої підтримки використання препарату заборонено.

ВООЗ попереджає, що Європа може зіткнутися із третьою хвилею COVID-19 у 2021 році

У Всесвітнїй організації охорони здоров'я заявили про небезпеку третьої хвилі коронавірусної інфекції в Європі на початку 2021 року. Також у ВООЗ визнали, що другої хвилі коронавірусу країни Європи запобігти не зуміли.

Представник ВООЗ вважає, що Європа упустила можливість побудувати необхідну інфраструктуру в літні місяці після того, як взяла під контроль першу хвилю.

Тепер перед багатьма західноєвропейськими країнами стоїть завдання "знову взяти вірус під контроль" без тотальних карантинних обмежень. За його словами, за локдаун досі доводиться платити "високу ціну".