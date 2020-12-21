В Україні за минулу добу виявили 6 545 нових випадків зараження коронавірусом. У світі найбільше обговорюють новий штам вірусу у Великій Британії. Низка країн закривають свої кордони від Британії. Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 21 грудня

Читайте також Новини про коронавірус 20 грудня: мутована загроза з Британії, країни закривають кордони

Статистика поширення COVID-19

Станом на 21 грудня впродовж доби в Україні 6 545 людей захворіли на COVID-19. Певне зниження захворюваності зазвичай реєструють після вихідних.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли – 970 993 мешканці України, станом на 21 грудня одужали – 586 268 осіб, але, на жаль, 16 665 хворих померли під час перебігу захворювання.

Коронавірус в областях України станом на 21 грудня:

м. Київ – 101 123 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Київська область – 53 463 випадки;

Кіровоградська область – 7 817 випадків;

Луганська область – 8 900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.

Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС

Україна продовжує переговори з Польщею щодо вакцини від коронавірусу. Польща може стати країною-посередником при отриманні Україною вакцини від Євросоюзу. Механізм можливо буде налагоджений вже до січня 2021 року. Про це заявив глава представництва України в ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу з Брюсселя.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Новини про коронавірус у світі 21 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 76 мільйонів людей. З них станом на 20 грудня одужали майже 43 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 11 686 965 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – приблизно 31,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 17 659 719;

Індія – 10 031 223;

Бразилія – 7 213 155;

Росія – 2 281 125;

Франція – 2 517 137.

У МОЗ Британії заявили, що ситуація з новим штамом COVID-19 стала неконтрольованою

Ситуація з мутованим коронавірусом вийшла з-під контролю влади Великої Британії. Новий штам COVID-19 поширюється занадто швидко.

Про це заявив глава МОЗ Великої Британії Метт Генкок. Він наголосив, що усі посилені обмеження можуть тривати упродовж декількох місяців. Людей, які намагаються виїхати за межі Лондона, утворюючи на вокзалах натовпи, Генкок назвав "безвідповідальними".

У МОЗ додали, що через мутацію коронавірусу кожен житель Великої Британії має поводитися так, ніби вже заразився. Інакше стабілізувати ситуацію не вдасться.

Що відомо про мутований COVID-19

Новий штам COVID-19 у Великій Британії виявили ще у вересні.

Його геном остаточно розшифрували у жовтні.

Фахівці повідомили владу Великої Британії про появу нового штаму коронавірусу 11 грудня, коли ситуація почала виходити з-під контролю.

Низка країн світу закрила сполучення з Великою Британією. Європейські ЗМІ повідомляють, що Євросоюз може повністю закрити пасажирське сполучення з Туманним Альбіоном.

Термінове засідання країн ЄС через нову мутацію коронавірусу

Представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі збираються на термінове засідання через новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії. Засідання відбудеться о 12:00 за Києвом.

Читайте також: Мутація коронавірусу: що відомо про новий штам та наскільки це небезпечно

Крім того, ймовірно Європейське агентство з лікарських засобів затвердить вакцину проти COVID-19 Pfizer-BioNTech, яку вже використовують у Британії та США.

У Британії зафіксували рекордну кількість заражених COVID-19

За добу 20 грудня у Великій Британії коронавірус виявили відразу у 35928 людей. Така кількість нових заражених є рекордом для країни. Також за добу від коронавірусу померли 326 інфікованих. Від початку пандемії у Великій Британії коронавірусом інфікувалися приблизно 2,4 мільйона людей. Померли понад 67 тисяч інфікованих.

В Австралії засумнівалися в небезпеці нового штаму коронавірусу

Австралія не припинятиме авіарейси з Британією у зв'язку з виявленням там нового штаму коронавірусу, оскільки поки немає перевірених даних про те, що цей вірус небезпечніший або заразний для людей.

"Були тисячі мутацій цього конкретного нового коронавірусу. Немає однозначних доказів, що це суттєва зміна. Збудник інфекції трохи змінився, але на південному сході Англії люди активно переміщалися навіть в умовах ізоляції. І знову ж – зараз зима", – зазначив головний лікар Австралії Пол Келлі.

Інша австралійська епідеміологиня Лінда Сельва заявила, що новий штам швидше за все поширився вже і в інших країнах теж, а в Британії його виявили просто тому, що там проводили більше досліджень в цій області.

У Росії зафіксували рекорд хворих

Станом на 21 грудня у Росії зареєстрували 2 877 727 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили рекордну кількість випадків інфікувань – 29 350.

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 493 людини. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 51 351. За цей самий період одужали 19 705 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 295 362 громадян.

Казахстан почав виробляти російську вакцину проти коронавірусу

У Казахстані розпочалось виробництво російської вакцини проти коронавірусу під назвою "Супутник V". Загалом повинні виробити 2 мільйони доз.

Відомо, що російський препарат вироблятимуть на базі Карагандинського фармацевтичного комплексу.

"Прем'єр-міністр Республіки Казахстан Аскар Мамін відвідав Карагандинський фармацевтичний комплекс, де дав старт виробництву вакцини "Супутник V" в рамках реалізації домовленостей між президентами Республіки Казахстан Касим-Жомартом Токаєвим і Російської Федерації Володимиром Путіним", – йдеться в повідомленні.

Додамо, що низка країн відмовилася від вакцини через брак інформації та недоліки в дослідженнях. Зокрема, Туреччина відмовилась закуповувати російську вакцину проти коронавірус через відсутність належної лабораторної перевірки.