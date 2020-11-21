В Україні за минулу добу виявили 14 580 випадків зараження коронавірусом. Медична система країни не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу, кажуть в МОЗ. Лікар Тарас Жиравецький заявив, що пік епідемії буде досягнуто в січні-лютому 2021 року. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 21 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 21 листопада

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Статистика поширення COVID-19

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 612 665 людей, одужало 282 313 осіб. На жаль від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 10 813 пацієнтів, за минулу добу – 215.

14 580 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 листопада 2020 року. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 342), м. Київ (1 213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах, дані станом на 21 листопада

місто Київ – 57 807 випадків;

Вінницька область – 15 164 випадки;

Волинська область – 21 131 випадок;

Дніпропетровська область – 27 544 випадки;

Донецька область – 19 685 випадків;

Житомирська область – 25 664 випадки;

Закарпатська область – 21 165 випадків;

Запорізька область – 23 035 випадків;

Івано-Франківська область – 31 305 випадків;

Київська область – 29 380 випадків;

Кіровоградська область – 4 142 випадки;

Луганська область – 5 617 випадків;

Львівська область – 40 416 випадків;

Миколаївська область – 14 607 випадків;

Одеська область – 36 727 випадків;

Полтавська область – 17 942 випадки;

Рівненська область – 27 539 випадків;

Сумська область – 21 833 випадки;

Тернопільська область – 25 259 випадків;

Харківська область – 50 784 випадки;

Херсонська область – 8 359 випадків;

Хмельницька область – 25 820 випадків;

Черкаська область – 17 149 випадків;

Чернівецька область – 30 636 випадків;

Чернігівська область – 13 955 випадків.

У Києві захворіла рекордна кількість медиків за добу

У столиці України за 20 листопада підтвердили 1 213 випадків зараження на коронавірус. Серед нових хворих – 66 медичних працівників. Це число стало рекордним з початку епідемії у Києві. Загалом станом на 21 листопада підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві 57 807.

Коронавірус у ЗСУ

За минулу добу у лавах ЗСУ виявили 264 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Станом на 21 листопада хворіють 2 757 військових. Всього за час пандемії одужало – 6096 осіб, летальних випадків – 25. На ізоляції перебуває 393 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 68 осіб.

Лікар вважає, що в Україні вже є 32 тисячі інфікувань на добу

Лікар Тарас Жиравецький вважає, що в Україні вже є 32 тисячі інфікувань COVID-19 на добу. Медик пояснив це тим, що не всі інфіковані коронавірусом потрапляють до лікарень, тому саме на 5 можна умовно множити статистику.

"Навіть кожен третій не потрапляє в стаціонар і не кожен десятий. Думаю, десь 32 тисяч хворих на добу у нас є. Але колективного імунітету поки немає. Він настає, коли перехворіє 60-70 відсотків населення", – зазначив Жиравецький.

Медик додав, що пік епідемії коронавірусу в Україні буде досягнуто в січні-лютому 2021 року.

Медична система України не витримає навантаження при 30 тисяч хворих на добу

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що медична система країни не витримає навантаження при зростанні кількості хворих на COVID-19 до 30 тисяч на добу.

"Якщо буде загроза повного колапсу медичної системи, то ми будемо наполягати на введенні більш жорстких заходів. Для нас головний показник — це кількість людей, які госпіталізуються. Якщо виходити із сьогоднішнього відсотка важких хворих, які потрапляють у лікарню, то, я думаю, що показник майже 30 тисяч хворих на добу протягом певного періоду може викликати серйозні проблеми щодо навантаження на медичну систему", – заявив Степанов.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 21 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 57 мільйонів людей, з них видужали приблизно 37 мільйонів. Втім, 1 374 220 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі майже 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 11 915 769;

Індія – 9 050 597;

Бразилія – 6 020 164;

Франція – 2 160 345;

Росія – 2 047 563.

Азербайджан продовжив карантин через COVID-19

Карантинний режим через коронавірусну інфекцію в Азербайджані продовжено до 28 грудня. Станом на 21 листопада у країні підтвердили 87 163 випадки інфікування COVID-19.

Так, з 0:00 21 листопада по 6:00 28 грудня на вихідних на території Азербайджану не працюватиме громадський транспорт.

"З 21 листопада по 28 грудня по всій країні в суботу та неділю призупиняється надання послуг на всіх об'єктах, крім аптек і продуктових магазинів", – повідомив оперативний штаб.

Син Трампа захворів на коронавірус

Старший син американського президента Дональд Трамп-молодший інфікувався коронавірусом COVID-19. Чоловік перебуває на самоізоляції.

42-річний Трамп-молодший отримав результат ще на початку тижня. У жовтні Дональда-молодшого критикували за применшення числа загиблих від коронавірусу в США. До прикладу, в інтерв'ю Fox News він казав, що медіа зосередили увагу на кількості хворих, ігноруючи при цьому рівень смертності.

Наскільки заразні безсимптомні хворі на COVID-19

Майже кожний 5 інфікований не відчуває жодних ознак захворювання на коронавірус. Про це повідомляє видання Nature з посиланням на дослідження вчених. Дослідники з'ясували, що безсимптомні хворі швидше долають вірус, відтак вони можуть бути заразними впродовж коротшого проміжку часу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу