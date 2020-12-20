В Україні за добу виявили 8 325 хворих на COVID-19. Низка країн закрили сполучення з Великою Британією через поширення нового штаму коронавірусу. За словами Бориса Джонсона, мутація COVID-19 є у 70% більш заразною. В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 20 грудня

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Станом на 20 грудня 2020 року в Україні з початку пандемії на коронавірус захворіло 964 448 людей. За останню добу виявили 8 325 хворих на COVID-19, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Загалом за весь за весь час пандемії в Україні одужало – 581 162 особи. Загалом зафіксовано 16 585 летальних випадків. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 116 пацієнтів.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах

м. Київ – 100 450 випадків;

Вінницька область – 20 956 випадків;

Волинська область – 30 457 випадків;

Дніпропетровська область – 52 557 випадків;

Донецька область – 32 255 випадків;

Житомирська область – 36 401 випадок;

Закарпатська область – 27 098 випадків;

Запорізька область – 47 219 випадків;

Івано-Франківська область – 41 938 випадків;

Київська область – 53 007 випадків;

Кіровоградська область – 7 785 випадків;

Луганська область – 8 759 випадків;

Львівська область – 56 763 випадки;

Миколаївська область – 26 631 випадок;

Одеська область – 63 938 випадків;

Полтавська область – 31 577 випадків;

Рівненська область – 38 536 випадків;

Сумська область – 37 994 випадки;

Тернопільська область – 32 392 випадки;

Харківська область – 65 312 випадків;

Херсонська область – 15 653 випадки;

Хмельницька область – 36 755 випадків;

Черкаська область – 34 731 випадок;

Чернівецька область – 38 152 випадки;

Чернігівська область – 27 132 випадк

Чому Україна не купуватиме російську вакцину "Супутник"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не входить до списку країн, які першими отримають вакцину проти коронавірусу. Також він пояснив, чому Україна не купуватиме російську вакцину.

За його словами, Україна боротиметься за те, щоб партнери дали вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однак не російську вакцину "Супутник", яка не пройшла всі клінічні випробування.

"Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину", – додав президент України.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Новини про коронавірус у світі 20 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 76 мільйонів людей. З них станом на 20 грудня одужали майже 43 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 11 686 965 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – приблизно 31,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 17 659 719;

Індія – 10 031 223;

Бразилія – 7 213 155;

Росія – 2 281 125;

Франція – 2 517 137.

Новий штам коронавірусу у Британії: що відомо

Очільник МОЗ Великої Британії Метт Хенкок заявив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, яким заразилися понад тисяча людей. Головний санітарний лікар і радник британського уряду з медицини Кріс Вітті наголосив, що новий штам вірусу поширюється швидше, ніж вже відомий вірус.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною за минулий штам.

Політик додав, що наразі немає даних, що новий вид коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання або відрізняється високою смертністю.

Нідерланди припиняють приймати рейси з Британії

Нідерланди припиняють приймати авіарейси з Великої Британії через новий штам коронавірусної інфекції.

Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня. Також нідерландська влада розглядає можливу заборону також іншого транспортного сполучення з Великою Британією.

В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу

У неділю, 20 грудня, в Ізраїлі стартував перший етап національної кампанії з вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19. Вакцинацію почали робити і медичним працівникам з 20 грудня. До прикладу, у лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві вакцинували навіть професора Роні Гамза, директора лікарні, який раніше був на посаді комісара щодо боротьби з коронавірусом.

Під перший етап вакцинації також потрапляють працівники психлікарень та мешканці будинків для літніх, студенти-медики, які працюють в лікарнях, рятувальники, співробітники швидкої допомоги. Решта населення Ізраїля отримає вакцину від коронавірусу на другому етапі вакцинації.



В Ізраїлі розпочалася масова вакцинація проти коронавірусу / Фото: Getty Images

Головний інфекціоніст США вакцинував Санта Клауса від COVID-19

Головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі заявив, що зробив щеплення від коронавірусної інфекції Санта Клаусу. Тепер різдвяний дідусь зможе безпечно доставити всі подарунки. Головний інфекціоніст США повідомив, що з'їздив на Північний полюс, де особисто вакцинував Санту.

Додамо, поштова служба США отримувала листи від дітей, які переживали, що Санта Клаус цьогоріч може не принести подарунки. Діти наголошували на тому, що дідусь у поважному віці, а отже входить до групи ризику.



Головний інфекціоніст США вакцинував Санта Клауса проти COVID-19 / Фото: Getty Images