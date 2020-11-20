Станом на 20 листопада в Україні виявили 598 085 хворих на коронавірус, за минулу добу захворіло 14 575 людей. Компанії Pfizer та BioNTech 20 листопада подали документи на дозвіл екстреного використання їхньої вакцини проти коронавірусу. ВООЗ не рекомендує використовувати препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 20 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 20 листопада

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 20 листопада в Україні зареєстрували 598 085 хворих на COVID-19. З них одужали 274 324 людини. Але, на жаль, 10 598 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою. 14 575 випадків зараження зафіксували лише за попередню добу – це рекордний добовий приріст інфікованих в країні від початку пандемії.

Впродовж минулої доби в Україні провели 70 752 досліджень на виявлення коронавірусної інфекції. З них 45 957 – методом ПЛР, а решта 24 795 – методом ІФА

Загалом від початку 2020 року в країні провели 4 108 825 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.

Поширення коронавірусу в областях України

Київ – 56 594 випадки;

Вінницька область – 14 857 випадків;

Волинська область – 20 651 випадок;

Дніпропетровська область – 26 202 випадки;

Донецька область – 19 223 випадки;

Житомирська область – 25 111 випадків;

Закарпатська область – 20 827 випадків;

Запорізька область – 22 225 випадків;

Івано-Франківська область – 30 684 випадки;

Київська область – 28 427 випадків;

Кіровоградська область – 4 052 випадки;

Луганська область – 5 474 випадки;

Львівська область – 39 916 випадків;

Миколаївська область – 14 181 випадок;

Одеська область – 36 053 випадки;

Полтавська область – 17 403 випадки;

Рівненська область – 27 054 випадки;

Сумська область – 20 872 випадки;

Тернопільська область – 24 843 випадки;

Харківська область – 50 252 випадки;

Херсонська область – 8 155 випадків;

Хмельницька область – 25 290 випадків;

Черкаська область – 16 437 випадків;

Чернівецька область – 30 143 випадки;

Чернігівська область – 13 159 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

Станом на 20 листопада в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 2650 осіб. Від початку епідемії в країні одужали від коронавірусної недуги 5 939 військових, втім від ускладнень померли – 25. На ізоляції перебуває 387 військових, з них у 70 людей ізоляція закінчується у найближчих три доби.

За минулу добу, станом на 20 листопада у лавах ЗСУ виявили 225 нових випадків інфікування SARS-CoV-2. Госпіталізації потребували 33 військових. Їх стан здоров'я задовільний, їм надають необхідне лікування.

ВООЗ не підтримує лікування коронавірусу Ремдесивіром

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує використовувати препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

Як повідомили на сайті ВООЗ, немає доказів того, що препарат покращує показники госпіталізованих пацієнтів, незалежно від тяжкості перебігу захворювання.

Важливо! Ремдесивір є в оновленому протоколі лікування пацієнтів з COVID-19, його використовують при тяжкому чи критичному перебігу хвороби.

Результати не показали значного впливу препарату Ремдесивіру на шанси пацієнтів до одужання, а також необхідність підключення до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Однак потрібні додаткові дослідження, аби виявити вплив препарату не певні групи пацієнтів.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 20 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 56 мільйонів людей, з них видужали приблизно 36 мільйонів. Втім, 1 362 092 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі майже 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 11 718 867;

Індія – 9 004 365;

Бразилія – 5 981 767;

Франція – 2 137 096;

Росія – 2 023 025.

У Росії повідомили про новий рекорд

За минулу добу в Росії зареєстрували 24 318 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 20 листопада РФ повідомила про 2 039 926 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в Росії померли 461 пацієнт з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 35 311 хворих на коронавірус.

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Одужали за минулу добу 24 758, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 551 414 осіб.

5 найтиповіших місць для заражень коронавірусом

У Великій Британії провели дослідження, аби встановити, де найчастіше люди можуть підхопити коронавірус.

Для проведення цього дослідження експерти вивчили ланцюжки заражень близько 130 тисяч людей у період з 9 по 15 листопада.

Як вдалося встановити, 26,7% інфікованих або більш як кожен четвертий перед зараженням перебував в одному й тому ж місці, що й щонайменше ще одна людина з ланцюжка.

Найпоширеніші місця для зараження коронавірусом:

супермаркет або продуктовий магазин – 18,3%,

робоче місце – 18,3%,

старші класи шкіл – 12,7%,

молодші класи шкіл – 10,1%,

лікарні – 3,6%.

Угорщина отримала зразки російської вакцини від COVID-19

Угорщина стала першою європейською країною, яка отримала зразок вакцини Sputnik V. У країну прибули 10 зразків, які протестують у лабораторії, перш ніж використовувати.

Зауважимо, що Європейська комісія застерігала Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину. Зокрема йшлося й про вакцину, виготовлену в Росії.

Скільки важить коронавірус

Біологам вдалося підрахувати кількість та масу частинок коронавірусу в організмі. Згідно з підрахунками біологів, в кожній клітині тіла міститься близько десяти вірусних частинок.

Під час піку захворювання інфікована людина несе близько 109 – 1011 копій РНК (приблизно 10 мільярдів). Загальна маса копій РНК під час піку захворювання становить від 1 мікрограма до 0,1 міліграма.

Вчені припустили, що усі віріони коронавірусної інфекції, які нині є у світі, важать всього 0,1 – 1 кілограм.

Pfizer та BioNTech вимагають екстреного дозволу на масову вакцинацію

Компанії Pfizer та BioNTech 20 листопада подали документи на дозвіл екстреного використання їхньої вакцини в Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Генеральний директор компанії BioNTech Угур Сахін вважає, що вакцина отримає відповідний дозвіл, а її розповсюдження розпочнеться до кінця 2020 року.

"Я впевнений, що якщо все буде добре і ми матимемо дуже організовану поставку вакцин, то зможемо мати нормальне літо та зиму у 2021 році", – заявив він.