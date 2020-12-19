За минулу добу в Україні заявили про 11 742 нових випадки зараження коронавірусом. МОЗ оновило алгоритми тестування на COVID-19. Тепер сімейні лікарі зможуть проводити тест на антиген у пацієнтів. У ПАР повідомили про мутацію вірусу. У Швейцарії дозволили використовувати вакцину виробництва Pfizer Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 19 грудня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні підтвердили 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед нових хворих – 547 дітей та 481 медпрацівник.

Загалом з початку пандемії коронавірусу захворіли 956 123 українці. 574 536 осіб одужали, за минулу добу – 13 314. На жаль, міністр повідомив ще про 213 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Загалом від коронавірусу померло 16 469 людей.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

Коронавірус у ЗСУ

У Збройних силах України на COVID-19 хворіють 3 032 людей. За останню добу недугу підтвердили ще у 165 військових. Всього за час епідемії одужали 9 834 людини, на жаль, померли – 35.

На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 338 людей. Крім того, у 63 військових ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. За добу 18 грудня COVID-19 підтвердили у 165 людей.

Чехія передала Україні засоби захисту від коронавірусу

У межах гуманітарної допомоги з боку Чехії Україна отримала засоби індивідуального захисту для протидії коронавірусної інфекції COVID-19 на 195 тисяч євро. Так, Україна отримала 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів і 10 тисяч бахіл.

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Ситуація з коронавірусом у Криму

В окупованому Криму за добу 18 грудня коронавірус виявили у 354 людей. Загалом окупаційна влада нарахувала понад 26 тисяч хворих на COVID-19 на півострові. Впродовж 18 грудня від коронавірусу на півострові одужали 380 людей, за весь період пандемії – 16,3 тисячі. Серед нових хворих 21 людина переносить COVID-19 безсимптомно.

Сімейні лікарі зможуть проводити тест

Сімейних лікарів забезпечать швидкими тестами на антиген до коронавірусу для діагностування COVID-19. Україні вводиться скрінінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену. Тест роблять за 15 хвилин людям з вищевказаними симптомами, контактним особам, або людям, які повертаються з-за кордону, і пацієнтам, які підлягають плановим госпіталізаціям.

"Ще одне. Позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує, якщо є симптоми COVID-19. Якщо людина не має симптомів, була контактною, якщо буде позитивний тест, то треба ще зробити ПЛР", – пояснив Степанов.

Він додав, що до 23 грудня має бути вирішено питання щодо присутності тесту на антиген у сімейних лікарів.

Скільки тестів на антиген є в Україні

В Україні вже отримано 260 тисяч швидких тестів. Степанов розповів, що у наступну середу доставлять ще 1,5 мільйонів тестів.

"Вже отримано більше 260 тисяч швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни", – сказав він.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Новини про коронавірус у світі 19 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 75 мільйонів людей. З них станом на 19 грудня одужали понад 42 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 677 102 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 31 мільйон людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 17 466 837;

Індія – 10 004 599;

Бразилія – 7 162 978;

Росія – 2 792 615;

Франція – 2 499 737.

У Казахстані 3 тисячі добровольців розпочали вакцинувати від COVID-19

У Казахстані розпочали вакцинувати від COVID-19 3 тисячі добровольців. Медики використовують вітчизняну вакцину "QazCovid-in".

Науково-дослідний інститут вже провів 1 і 2 фази клінічних випробувань вакцини. Тепер Казахстан розпочав 3 фазу, яка стане останньою. Для її проведення допустять 10 тисяч доз вакцини та провакцинують 3 тисячі добровольців. На сайті прем'єр-міністра запевнили, що попередні результати досліджень продемонстрували високу безпеку, імуногенність та ефективність вакцини на рівні 96%.

У Швейцарії дозволили використовувати вакцину від COVID-19 виробництва Pfizer

Швейцарський регулюючий орган з лікарських засобів Swissmedic дозволив використання вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Swissmedic отримала заявку на схвалення вакцини ще 2 місяці тому. Вакцина Pfizer/BioNTech має високий рівень ефективності.

Згідно з даними, оціненими Швейцарською агенцією терапевтичних продуктів, захист від коронавірусу через 7 днів після другої вакцинації становить понад 90%.

У ПАР виявили новий небезпечний штам коронавірусу

У Південній Африці виявили новий різновид коронавірусу, який викликав другу хвилю інфікувань COVID-19 у країні. Новий штам коронавірусу назвали "варіант 501.V2". У ВООЗ заявили, що перебувають у контакті із владою ПАР стосовно нового штаму вірусу, й додали, що його поводження не відрізняється від вже відомого коронавірусу.

"Ми працюємо із ними разом із нашою робочою групою, яка займається еволюцією вірусу SARS-COV-2. Вони вирощують вірус у себе в країні й ми співпрацюємо з науковцями у намаганні виявити будь-які зміни в поводженні вірусу в аспекті поширення", – сказала епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керхове під час пресконференції у Женеві.