Знову максимум в Україні – добовий приріст інфікованих коронавірусом наблизився до 14 тисяч. Кількість госпіталізованих пацієнтів значно зросла, за офіційними даними у 4 областях завантаженість лікарень понад 70%. У світі кількість хворих на COVID-19 сягнула 56 мільйонів. Вчені зробили 2 важливих відкриття щодо формування імунітету. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 19 листопада

В Україні підтвердили рекордні 13 357 хворих на COVID-19, з них 539 дітей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Черкаській областях, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Медичний колапс в Одесі, нестача кисню, вакцина від Pfizer

За минулу добу від ускладнень хвороби померли 257 пацієнтів, натомість видужали від COVID-19 – 7 400 мешканців України.

Загалом з початку пандемії в Україні захворіло 583 510 людей. З них станом на 19 листопада одужали 266 479 людей, померли 10 369 осіб.

Статистика захворювання у регіонах

місто Київ – 55 203

Вінницька область – 14 532

Волинська область – 20 150

Дніпропетровська область – 25 028

Донецька область – 18 790

Житомирська область – 24 542

Закарпатська область – 20 463

Запорізька область – 21 481

Івано-Франківська область – 30 091

Київська область – 27 347

Кіровоградська область – 3 931

Луганська область – 5 385

Львівська область – 39 229

Миколаївська область – 13 769

Одеська область – 35 440

Полтавська область – 16 935

Рівненська область – 26 442

Сумська область – 20 124

Тернопільська область – 24 552

Харківська область – 49 618

Херсонська область – 7 946

Хмельницька область – 24 485

Черкаська область – 15 759

Чернівецька область – 29 612

Чернігівська область – 12 656

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 673 медпрацівники. Загалом на COVID-19 захворіли понад 30 тисяч українських медиків, щонайменше 220 з яких померли.

від учора інфікувалися 673 медпрацівники. Загалом на COVID-19 захворіли понад 30 тисяч українських медиків, щонайменше 220 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: активних хворих 2525 військовослужбовців, одужали – 5839 хворих. На жаль, 25 військовослужбовців померли від ускладнень хвороби. Впродовж минулої доби інфікувалися 202 військових.

Ситуація із завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19

За даними МОЗ, станом на 18 листопада в країні зайняті 52,8% таких ліжок, днем раніше цей відсоток становив 53,7%.

Де спостерігається найкраща ситуація з ліжками:

У Херсонській області (19%),

Тернопільській (40%),

Луганській (43,8%),

Кіровоградській (44,4%),

Одеській (46,6%),

Волинській (48,5%),

Дніпропетровській (48,8%).

Де найгірша ситуація з ліжками:

Черкаська область (72,3%),

Полтавська (71,9%),

Запорізька (60,5%),

Закарпатська (60,2%).

У Києві зайняті 53,2% ліжок, на Львівщині – 55,2%. Всього по країні введено вже 52 311 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Ціна вакцини проти коронавірусу в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вартість однієї дози вакцини від коронавірусної інфекції для українця становитиме 7 доларів. Повноцінне щеплення, дві дози — 14 доларів.

Безкоштовно вакцину зможуть отримати 20% населення України. Зокрема завдяки Глобальному механізму з доступу до вакцин від COVID-19 COVAX безкоштовно нададуть 8 мільйонів доз.

Крім того, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярди гривень на закупівлю вакцини.

Новини про коронавірус у світі 19 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 56 мільйонів людей, з них видужали близько 36 мільйонів. Втім, 1 351 055 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі близько 19 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 11 530 345;

Індія – 8 958 483;

Бразилія – 5 945 849;

Франція – 2 115 717;

Росія – 1 998 966.

До теми Коронавірус в Росії: зафіксували понад 2 мільйони випадків інфікування

Імунітет до COVID-19 може тривати роками: нове дослідження

Вчені провідних американських лабораторій дослідили кілька важливих складових імунної відповіді в зразках крові перехворілих на COVID-19 пацієнтів і виявили, що у більшості є всі шанси ніколи не заразитися коронавірусом повторно.

Автори дослідження з'ясували, що у більшості учасників антитіла зберігалися протягом перших шести місяців з тенденцією до зниження концентрації, причому їх рівень у різних людей відрізнявся іноді у 200 разів.

Кількість Т-клітин зменшувалася повільно, в той час, як кількість В-лімфоцитів тільки збільшувалася з часом, і це стало великим відкриттям для вчених.

Вчені зробили висновок, що це говорить про те, що імунітет до коронавірусу може тривати роками, надійно захищаючи від повторного зараження.

У жінок довше зберігаються антитіла до коронавірусу, ніж у чоловіків

Дослідники перевірили рівень антитіл в учасників за допомогою трьох різних тестів два рази протягом 172 днів. Найвищий рівень при першому аналізі виявили в зразках крові чоловіків за 50 років і пацієнтів із зайвою вагою. При повторному аналізі вчені виявили, що у чоловіків рівень антитіл, в тому числі нейтралізуючих білків, знизилися значно більше, ніж у жінок незалежно від віку і ваги.

Вчені відзначили, що в гострій фазі захворювання титр антитіл у чоловіків вищий, але знижується набагато швидше, а у жінок він залишається досить стабільним.