Новини про коронавірус 19 листопада: ціна вакцини в Україні, дослідження про вічний імунітет
Знову максимум в Україні – добовий приріст інфікованих коронавірусом наблизився до 14 тисяч. Кількість госпіталізованих пацієнтів значно зросла, за офіційними даними у 4 областях завантаженість лікарень понад 70%. У світі кількість хворих на COVID-19 сягнула 56 мільйонів. Вчені зробили 2 важливих відкриття щодо формування імунітету. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 19 листопада.
Новини про коронавірус в Україні 19 листопада
В Україні підтвердили рекордні 13 357 хворих на COVID-19, з них 539 дітей. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ, Дніпропетровській, Київській, Запорізькій та Черкаській областях, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Медичний колапс в Одесі, нестача кисню, вакцина від Pfizer
За минулу добу від ускладнень хвороби померли 257 пацієнтів, натомість видужали від COVID-19 – 7 400 мешканців України.
Статистика захворювання у регіонах
- місто Київ – 55 203
- Вінницька область – 14 532
- Волинська область – 20 150
- Дніпропетровська область – 25 028
- Донецька область – 18 790
- Житомирська область – 24 542
- Закарпатська область – 20 463
- Запорізька область – 21 481
- Івано-Франківська область – 30 091
- Київська область – 27 347
- Кіровоградська область – 3 931
- Луганська область – 5 385
- Львівська область – 39 229
- Миколаївська область – 13 769
- Одеська область – 35 440
- Полтавська область – 16 935
- Рівненська область – 26 442
- Сумська область – 20 124
- Тернопільська область – 24 552
- Харківська область – 49 618
- Херсонська область – 7 946
- Хмельницька область – 24 485
- Черкаська область – 15 759
- Чернівецька область – 29 612
- Чернігівська область – 12 656
- Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 673 медпрацівники. Загалом на COVID-19 захворіли понад 30 тисяч українських медиків, щонайменше 220 з яких померли.
- Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: активних хворих 2525 військовослужбовців, одужали – 5839 хворих. На жаль, 25 військовослужбовців померли від ускладнень хвороби. Впродовж минулої доби інфікувалися 202 військових.
Ситуація із завантаженістю ліжок для хворих на COVID-19
За даними МОЗ, станом на 18 листопада в країні зайняті 52,8% таких ліжок, днем раніше цей відсоток становив 53,7%.
Де спостерігається найкраща ситуація з ліжками:
- У Херсонській області (19%),
- Тернопільській (40%),
- Луганській (43,8%),
- Кіровоградській (44,4%),
- Одеській (46,6%),
- Волинській (48,5%),
- Дніпропетровській (48,8%).
Де найгірша ситуація з ліжками:
- Черкаська область (72,3%),
- Полтавська (71,9%),
- Запорізька (60,5%),
- Закарпатська (60,2%).
Ціна вакцини проти коронавірусу в Україні
У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що вартість однієї дози вакцини від коронавірусної інфекції для українця становитиме 7 доларів. Повноцінне щеплення, дві дози — 14 доларів.
Безкоштовно вакцину зможуть отримати 20% населення України. Зокрема завдяки Глобальному механізму з доступу до вакцин від COVID-19 COVAX безкоштовно нададуть 8 мільйонів доз.
Крім того, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярди гривень на закупівлю вакцини.
Новини про коронавірус у світі 19 листопада
За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 56 мільйонів людей, з них видужали близько 36 мільйонів. Втім, 1 351 055 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі близько 19 мільйонів людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 11 530 345;
- Індія – 8 958 483;
- Бразилія – 5 945 849;
- Франція – 2 115 717;
- Росія – 1 998 966.
До теми Коронавірус в Росії: зафіксували понад 2 мільйони випадків інфікування
Імунітет до COVID-19 може тривати роками: нове дослідження
Вчені провідних американських лабораторій дослідили кілька важливих складових імунної відповіді в зразках крові перехворілих на COVID-19 пацієнтів і виявили, що у більшості є всі шанси ніколи не заразитися коронавірусом повторно.
Автори дослідження з'ясували, що у більшості учасників антитіла зберігалися протягом перших шести місяців з тенденцією до зниження концентрації, причому їх рівень у різних людей відрізнявся іноді у 200 разів.
Кількість Т-клітин зменшувалася повільно, в той час, як кількість В-лімфоцитів тільки збільшувалася з часом, і це стало великим відкриттям для вчених.
Вчені зробили висновок, що це говорить про те, що імунітет до коронавірусу може тривати роками, надійно захищаючи від повторного зараження.
У жінок довше зберігаються антитіла до коронавірусу, ніж у чоловіків
Дослідники перевірили рівень антитіл в учасників за допомогою трьох різних тестів два рази протягом 172 днів. Найвищий рівень при першому аналізі виявили в зразках крові чоловіків за 50 років і пацієнтів із зайвою вагою. При повторному аналізі вчені виявили, що у чоловіків рівень антитіл, в тому числі нейтралізуючих білків, знизилися значно більше, ніж у жінок незалежно від віку і ваги.
Вчені відзначили, що в гострій фазі захворювання титр антитіл у чоловіків вищий, але знижується набагато швидше, а у жінок він залишається досить стабільним.
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