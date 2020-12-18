Новини про коронавірус 18 грудня: у США схвалили вакцину, коли вакцинуватимуть українців
Стало відомо, коли українців вакцинуватимуть від коронавірусу. Українці, які живуть у Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19. Лаборантам, які тестують на COVID-19, призначили виплати. Ціни на вакцини випадково опублікував уряд Бельгії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 грудня.
Коронавірус в Україні 18 грудня
За минулу добу коронавірус виявили у 12 630 людей. Серед нових хворих – 620 дітей та 552 медпрацівники, повідомляє 24 канал.
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Госпіталізації потребували 2 904 хворих чи людей з підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги від учора померли 260 пацієнтів. Натомість одужали – 12 866 хворих.
Щодо тестувань, то впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 68 759 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР – 42 340, а методом ІФА – 26 419.
Статистика коронавірусу в областях України:
- Київ – 98 330 інфікованих;
- Вінницька область – 20 578 інфікованих;
- Волинська область – 29 817 інфікованих;
- Дніпропетровська область – 51 401 інфікований;
- Донецька область – 31 449 інфікованих;
- Житомирська область – 35 662 інфікованих;
- Закарпатська область – 26 855 інфікованих;
- Запорізька область – 45 715 інфікованих;
- Івано-Франківська область – 41 644 інфікованих;
- Київська область – 51 588 інфікованих;
- Кіровоградська область – 7 621 інфікований;
- Луганська область – 8 533 випадки;
- Львівська область – 55 860 інфікованих;
- Миколаївська область – 25 826 інфікованих;
- Одеська область – 61 963 інфікованих;
- Полтавська область – 31 097 інфікованих;
- Рівненська область – 37 840 інфікованих;
- Сумська область – 37 157 інфікованих;
- Тернопільська область – 32 089 інфікованих;
- Харківська область – 64 237 інфікованих;
- Херсонська область – 15 151 інфікований;
- Хмельницька область – 36 027 інфікованих;
- Черкаська область – 33 837 інфікованих;
- Чернівецька область – 37 695 інфікованих;
- Чернігівська область – 26 409 інфікованих.
- Коронавірус в Збройних силах України: станом на 18 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 178 людей. Від початку пандемії одужали 9 523 військових, померли – 35. На ізоляції та самоізоляції перебувають 323 військовослужбовці. Упродовж минулої доби зареєстрували 89 нових інфікованих.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 522 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 47 916 медиків. Щонайменше 411 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 32 тисячі – одужали.
План вакцинації українців проти коронавірусу: Шмигаль розповів деталі
Кабінет міністрів найближчим часом схвалить Національний план вакцинації від COVID-19. Він передбачає імунізацію 50% населення України. Вакцинувати українців від коронавірусу планують на базі чинних кабінетів щеплень. Станом на грудень їх понад 11 000. Лікарям планують робити щеплення уже в лютому. Прем'єр наголосив, що закупити вакцину для всіх одночасно неможливо, тому було визначено пріоритетні групи.
Шмигаль розповів, коли українців вакцинуватимуть від коронавірусу
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому. Тоді ж Кабмін планує розпочати період безкоштовної вакцинації для лікарів.
Лаборантам, які тестують на COVID-19, призначили виплати
Верховна рада призначила виплати співробітникам лабораторій, які займаються тестуванням на COVID-19. Окрім того, відтепер вони матимуть соціальні гарантії. Законопроєкт №4464 визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров'я. Так, відтепер біологи, мікробіологи, вірусологи, біохіміки та низка інших професіоналів матимуть такі ж пільги, як і медичні та фармацевтичні працівники.
Рада схвалила закон для закупівлі інсуліну та вакцин від COVID-19
Верховна рада дозволила закуповувати за державні кошти препарати, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Але лише в тому випадку, якщо це справді необхідні ліки.
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Новини про коронавірус у світі 18 грудня
Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 75 мільйонів людей. З них станом на 18 грудня одужали понад 42 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 664 881 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 30 мільйони людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 17 215 067;
- Індія – 9 979 447;
- Бразилія – 7 110 434;
- Росія – 2 764 843;
- Франція – 2 483 661.
У США схвалили вакцину від Moderna
У США схвалили виробництво вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Поставки препарату розпочнуть найближчим часом.
Українці, які живуть у Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19
Польська влада вакцинуватиме від COVID-19 іноземців, які проживають на території Польщі. Безкоштовну вакцину зможуть отримати й українці, навіть якщо вони не мають медичного страхування.
Ціни на вакцини випадково опублікував уряд Бельгії: найдорожча Moderna
Держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер запостила у Твіттері таблицю, в якій було зазначено ціну за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на придбання вакцини
Ціни на вакцини проти COVID-19
- Moderna – ($18)
- BioNTech/Pfizer – (€12)
- CureVac – (€10)
- Johnson & Johnson – ($8,50)
- Sanofi/GSK – (€7,56)
- Oxford/AstraZeneca – (€1,78)
Попри жорсткий локдаун, захворюваність на COVID-19 у Німеччині б'є рекорди
За минулу добу в Німеччині на коронавірус захворіла рекордна кількість людей – 33 777. Схоже, що жорсткі карантинні обмеження поки не діють.
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Новини про коронавірус 18 грудня: у США схвалили вакцину, коли вакцинуватимуть українців18 грудня 2020 , 17:35
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