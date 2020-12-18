Стало відомо, коли українців вакцинуватимуть від коронавірусу. Українці, які живуть у Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19. Лаборантам, які тестують на COVID-19, призначили виплати. Ціни на вакцини випадково опублікував уряд Бельгії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 грудня.

Коронавірус в Україні 18 грудня

За минулу добу коронавірус виявили у 12 630 людей. Серед нових хворих – 620 дітей та 552 медпрацівники, повідомляє 24 канал.

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Госпіталізації потребували 2 904 хворих чи людей з підозрою на COVID-19. Від ускладнень недуги від учора померли 260 пацієнтів. Натомість одужали – 12 866 хворих.

Щодо тестувань, то впродовж минулої доби українські лабораторії здійснили 68 759 тестувань на коронавірус, зокрема методом ПЛР – 42 340, а методом ІФА – 26 419.

Станом на 18 грудня в Україні захворіла на коронавірус 944 381 людина, з них 561 222 хворих уже одужали. Натомість померли від ускладненого перебігу хвороби 16 256 пацієнтів. Від початку пандемії в Україні провели 5 209 462 ПЛР-тестувань на виявлення COVID-19.

Статистика коронавірусу в областях України:

Київ – 98 330 інфікованих;

Вінницька область – 20 578 інфікованих;

Волинська область – 29 817 інфікованих;

Дніпропетровська область – 51 401 інфікований;

Донецька область – 31 449 інфікованих;

Житомирська область – 35 662 інфікованих;

Закарпатська область – 26 855 інфікованих;

Запорізька область – 45 715 інфікованих;

Івано-Франківська область – 41 644 інфікованих;

Київська область – 51 588 інфікованих;

Кіровоградська область – 7 621 інфікований;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 інфікованих;

Миколаївська область – 25 826 інфікованих;

Одеська область – 61 963 інфікованих;

Полтавська область – 31 097 інфікованих;

Рівненська область – 37 840 інфікованих;

Сумська область – 37 157 інфікованих;

Тернопільська область – 32 089 інфікованих;

Харківська область – 64 237 інфікованих;

Херсонська область – 15 151 інфікований;

Хмельницька область – 36 027 інфікованих;

Черкаська область – 33 837 інфікованих;

Чернівецька область – 37 695 інфікованих;

Чернігівська область – 26 409 інфікованих.

Коронавірус в Збройних силах України: станом на 18 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 178 людей. Від початку пандемії одужали 9 523 військових, померли – 35. На ізоляції та самоізоляції перебувають 323 військовослужбовці. Упродовж минулої доби зареєстрували 89 нових інфікованих.

станом на 18 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 178 людей. Від початку пандемії одужали 9 523 військових, померли – 35. На ізоляції та самоізоляції перебувають 323 військовослужбовці. Упродовж минулої доби зареєстрували 89 нових інфікованих. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 522 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 47 916 медиків. Щонайменше 411 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 32 тисячі – одужали.

План вакцинації українців проти коронавірусу: Шмигаль розповів деталі

Кабінет міністрів найближчим часом схвалить Національний план вакцинації від COVID-19. Він передбачає імунізацію 50% населення України. Вакцинувати українців від коронавірусу планують на базі чинних кабінетів щеплень. Станом на грудень їх понад 11 000. Лікарям планують робити щеплення уже в лютому. Прем'єр наголосив, що закупити вакцину для всіх одночасно неможливо, тому було визначено пріоритетні групи.

Шмигаль розповів, коли українців вакцинуватимуть від коронавірусу

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому. Тоді ж Кабмін планує розпочати період безкоштовної вакцинації для лікарів.

Лаборантам, які тестують на COVID-19, призначили виплати

Верховна рада призначила виплати співробітникам лабораторій, які займаються тестуванням на COVID-19. Окрім того, відтепер вони матимуть соціальні гарантії. Законопроєкт №4464 визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в закладах охорони здоров'я. Так, відтепер біологи, мікробіологи, вірусологи, біохіміки та низка інших професіоналів матимуть такі ж пільги, як і медичні та фармацевтичні працівники.

Рада схвалила закон для закупівлі інсуліну та вакцин від COVID-19

Верховна рада дозволила закуповувати за державні кошти препарати, які не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Але лише в тому випадку, якщо це справді необхідні ліки.

До теми Коронавірус в Києві: захворіли ще 1658 людей

Новини про коронавірус у світі 18 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 75 мільйонів людей. З них станом на 18 грудня одужали понад 42 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 664 881 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 30 мільйони людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 17 215 067;

Індія – 9 979 447;

Бразилія – 7 110 434;

Росія – 2 764 843;

Франція – 2 483 661.

У США схвалили вакцину від Moderna

У США схвалили виробництво вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Поставки препарату розпочнуть найближчим часом.

Українці, які живуть у Польщі, можуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19

Польська влада вакцинуватиме від COVID-19 іноземців, які проживають на території Польщі. Безкоштовну вакцину зможуть отримати й українці, навіть якщо вони не мають медичного страхування.

Ціни на вакцини випадково опублікував уряд Бельгії: найдорожча Moderna

Держсекретар з питань бюджету Бельгії Ева де Блеекер запостила у Твіттері таблицю, в якій було зазначено ціну за дозу кожної вакцини та очікувані витрати країни на придбання вакцини

Ціни на вакцини проти COVID-19

Moderna – ($18)

BioNTech/Pfizer – (€12)

CureVac – (€10)

Johnson & Johnson – ($8,50)

Sanofi/GSK – (€7,56)

Oxford/AstraZeneca – (€1,78)

Попри жорсткий локдаун, захворюваність на COVID-19 у Німеччині б'є рекорди

За минулу добу в Німеччині на коронавірус захворіла рекордна кількість людей – 33 777. Схоже, що жорсткі карантинні обмеження поки не діють.