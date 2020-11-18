В Україні виявили 570 153 хворих на коронавірус. В Одесі вже колапс медичної системи. Нині стало відомо про проблеми з киснем й у столичній лікарні. В Росії за добу померла рекордна кількість пацієнтів. У США схвалили перший тест на COVID-19, який можна зробити вдома самостійно. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 18 листопада

В Україні на коронавірус захворіли ще 12 496 людей. Серед них 535 дітей та 529 медпрацівників. Найбільше хворих виявили у Києві, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Запорізькій областях, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 17 листопада: рік, як з'явився коронавірус, погрози уряду локдауном

За даними МОЗ, впродовж минулої доби від ускладнень померли 256 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірус, натомість видужали 8 096 людей. Госпіталізації потребували 1 668 пацієнтів.

За цей період лабораторії здійснили 73 064 тестувань на коронавірусну хворобу. З них методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685.

Загальна статистика: Від початку пандемії в країні коронавірус підтвердили у 570 153 людей. З них одужали 8 096 пацієнтів. Втім, на жаль, померли внаслідок ускладнень 10 112 хворих. Загалом в Україні провели 4 022 283 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусу.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 53 855;

Вінницька область – 14 306;

Волинська область – 19 648;

Дніпропетровська область – 23 900;

Донецька область – 18 257;

Житомирська область – 23 988;

Закарпатська область – 20 146;

Запорізька область – 20 733;

Івано-Франківська область – 29 542;

Київська область – 26 561;

Кіровоградська область – 3 818;

Луганська область – 5 286;

Львівська область – 38 577;

Миколаївська область – 13 394;

Одеська область – 34 806;

Полтавська область – 16 418;

Рівненська область – 25 904;

Сумська область – 19 514;

Тернопільська область – 24 242;

Харківська область – 49 067;

Херсонська область – 7 624;

Хмельницька область – 23 952;

Черкаська область – 15 033;

Чернівецька область – 29 126;

Чернігівська область – 12 456.

Кількість смертей від коронавірусу в областях України

Київ – 1 013 (+23);

Вінницька область – 245 (+3);

Волинська область – 379 (+9);

Дніпропетровська область – 619 (+19);

Донецька область – 275 (+8);

Житомирська область – 410 (+17);

Закарпатська область – 282 (+8);

Запорізька область – 200 (+24);

Івано-Франківська область – 536 (+7);

Київська область – 586 (+15);

Кіровоградська область – 128 (+3);

Луганська область – 130 (+1);

Львівська область – 1094 (+13);

Миколаївська область – 254 (+9);

Одеська область – 480 (+9);

Полтавська область – 341 (+22)

Рівненська область – 329 (+2);

Сумська область – 283 (+15);

Тернопільська область – 324 (+6);

Харківська область – 663 (+14);

Херсонська область – 159 (+10);

Хмельницька область – 374 (+8);

Черкаська область – 149 (+3);

Чернівецька область – 572 (+7);

Чернігівська область – 90 (+1).

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 529 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли понад 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли.

від учора інфікувалися 529 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли понад 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: станом на 18 листопада у лавах ЗСУ хворіє 2443 людини, одужали – 5719 хворих. На жаль, 25 військовослужбовців померли від ускладнень хвороби. За минулу добу було виявлено 148 нових хворих серед працівників та військових Збройних сил України.

Помер від коронавірусу, віддавши свій кисень синові: волонтерка заявила про нестачу кисню

В українських лікарнях проблеми з наявністю медичного кисню. В одній із лікарень Києва батько помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові. Кожному з них давали всього 15 хвилин кисню на день. Волонтерка звернулась до влади з проханням негайно забезпечити лікарні усім необхідним, щоб зменшити кількість смертей від коронавірусу.

Хворі вмирають не дочекавшись тесту: в Одесі вже колапс медичної системи

В Одесі медична система не витримує навантаження, колапс розпочався з середини вересня. Місць в лікарнях критично не вистачає. І якщо ще на початку жовтня в лікарню госпіталізовували тільки з серйозним ураженням легенів, то тепер місць немає навіть по знайомству. Останні 5 днів в одеські лікарні не приймають людей із сатурацією вище 80%. А це вже реанімація. З 10 пацієнтів тестів ПЛР немає у 8. Попри повну клінічну картину, в статистику вони не потрапляють. Буває таке, що люди вмирають, так і не дочекавшись свого тесту.

У вересні пацієнти билися за кисень, видираючи маску один у одного. На всіх не вистачало концентраторів. Тепер проблему з поставками кисню наче вирішили, але досі немає налагодженого розведення по лікарнях, а концентратори будуть тільки в середині грудня.

Очільника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу з порушенням карантину

Івана Наумова 18 листопада звільнили з посади начальника департаменту управління майном Нацполіції. Все через скандал, пов'язаний із роботою клуба сина Наумова під час карантину.Напередодні журналісти Bihus.Info з'ясували, що елітний клуб відпочинку NAVY на карантин 14 листопада не зачинявся. Так, до закладу приїжджали клієнти. Водночас ніяких перевірок клубу не проводили.

Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Станом на середу, 18 листопада, у Києві закриті на карантин сім шкіл (ймовірно, по одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському районах) через виявлення коронавірусу у вчителів. На дистанційному навчанні перебуває 854 класів у 256 школах столиці. У дитячих садочках, де виявили коронавірус, тимчасово закрили 158 груп у майже 121 установі. Повністю закриті на карантин 6 садочків у столиці. Наповненість дітей цих закладах нині становить понад 51%.

До теми COVID-19 після перемоги на виборах: у новообраного мера Чорноморська – коронавірус

Новини про коронавірус у світі 18 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 55 мільйонів людей. Понад 35 мільйонів з них вже видужали. Втім, 1 349 325 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу коронавірусу. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги в світі близько 18 мільйонів людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 11 360 128; Індія – 8 912 907; Бразилія – 5 911 758; Франція – 2 087 183; Росія – 1 991 998.

COVID-19 в Росії: 18 листопада зафіксували рекордну добову смертність

За минулу добу в Росії зареєстрували 20 985 нових хворих на COVID-19 та 456 внаслідок хвороби. Це найвища смертність за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 34 387 хворих на коронавірус. Зауважимо, що у російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим.

Дослідження коронавірусу та розробки

Вітамін D і коронавірус: чи полегшує добавка перебіг захворювання

Велика доза вітаміну D3 ніяк не знизила ризики смертності у випадку коронавірусу і не полегшила перебіг захворювання серед "важких" пацієнтів. Доцільність застосування вітаміну D серед пацієнтів з легким перебігом коронавірусу ще слід детально вивчити. Загалом, у висновках дослідження вказали, що зв'язку між прийманням добавки та полегшенням симптомів коронавірусу немає.

У США схвалили перший тест на COVID-19, який можна зробити вдома самостійно

Американське Управління з контролю за харчовими продуктами й лікарськими засобами (FDA) дало екстрений дозвіл на застосування першого експрес-тесту на COVID-19. Його результат можна отримати протягом пів години. Виробник тесту, компанія Lucira, передбачає, що його ціна буде не більше 50 доларів. Для проведення тесту людина повинна у себе взяти мазок з носа. Аналіз заснований на виявленні генетичного матеріалу вірусу, це ПЛР-тест. FDA дозволило використання нового тесту для пацієнтів, у яких підтверджено або підозрюється COVID-19. Його точність для діагностики інфекції у безсимптомних пацієнтів невідома. Придбати тест можна за рецептом лікаря.