В Україні не реєструють різкого зростання захворюваності на COVID-19. МОЗ представило актуальну статистику прогресування пандемії, але експерти переконані, що дані неактуальні та неточні, адже їх оновлюють зі значною затримкою. ВООЗ попередила, що локдаун не є хорошим рішенням та пояснила, чому ефективніші м'які методи. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 17 грудня

Добова статистика

Впродовж минулої доби на коронавірус захворіли 12 047 мешканців України, госпіталізації потребували 2 997 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність COVID-19. За цей самий період померли ще 252 хворих. Натомість виписали 12 939 пацієнтів – вважається, що вони вже одужали.

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Станом на 17 грудня в Україні: 931 751 випадок інфікування COVID-19;

548 356 пацієнтів вже одужали;

15 996 померли від ускладнень.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 65 561 тестування на коронавірус. З них 41 733 методом ПЛР, а ще 23 828 – методом ІФА. Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 931 751 хворого на коронавірус. 548 356 пацієнтів вже одужали, але 15 996 померли від ускладнень.

Станом на ранок 17 грудня в Україні провели 5 167 122 ПЛР-тестувань для виявлення COVID-19.

Коронавірус в областях України:

Київ – 96 672 випадки;

Вінницька область – 20 319 випадків;

Волинська область – 29 390 випадків;

Дніпропетровська область – 50 894 випадки;

Донецька область – 30 896 випадків;

Житомирська область – 35 157 випадків;

Закарпатська область – 26 685 випадків;

Запорізька область – 44 693 випадки;

Івано-Франківська область – 41 356 випадків;

Київська область – 50 666 випадків;

Кіровоградська область – 7 515 випадків;

Луганська область – 8 359 випадків;

Львівська область – 55 291 випадок;

Миколаївська область – 25 287 випадків;

Одеська область – 61 038 випадків;

Полтавська область – 30 783 випадки;

Рівненська область – 37 417 випадків;

Сумська область – 36 599 випадків;

Тернопільська область – 31 874 випадки;

Харківська область – 63 732 випадки;

Херсонська область – 14 858 випадків;

Хмельницька область – 35 632 випадки;

Черкаська область – 33 254 випадки;

Чернівецька область – 37 467 випадків;

Чернігівська область – 25 917 випадків.

Коронавірус в Збройних силах України: станом на 17 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 159 військовослужбовців. Від початку пандемії одужали 9 371 військовий, померли – 34. На ізоляції та самоізоляції перебувають 333 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 199 нових інфікованих.

станом на 17 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 159 військовослужбовців. Від початку пандемії одужали 9 371 військовий, померли – 34. На ізоляції та самоізоляції перебувають 333 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 199 нових інфікованих. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 535 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли понад 47 тисяч медиків. Щонайменше 400 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 32 тисячі – одужали.

Ляшко показав статистику по COVID-19, але експерт пояснив, чому все набагато гірше

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив нову статистику по коронавірусу в Україні. Нові дані показують позитивну динаміку в деяких областях.

Але експерт з аналізу даних Євген Істребін вважає, що ситуація насправді гірша, аніж повідомляє влада. Він навів в приклад дані за 15 грудня.

МОЗ повідомило що в країні зафіксовано 10622 нових випадки. Але ці випадки не вчора були виявлені. Все набагато гірше. Це випадки які були внесені вчора в систему, але сталися вони значно раніше,

– зазначив експерт.

За його словами, 10622 нових випадків мають таку дату настання події:

9460 – 1-15 грудня

796 – листопад

383 – жовтень

8 – вересень

4 – серпень

1 – квітень

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МОЗ зекономить на закупівлі ліків, щоб перекрити витрати на вакцину проти COVID-19

У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.

За словами Степанова, поки що МОЗ може додатково виділити до 2,3 мільярда гривень. Зокрема, й шляхом економії на закупівлі лікарських засобів.

Нам потрібно отримати перші партії вакцини вже в січні, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує поставити перші партії вакцини проти коронавірусу в країну вже в січні 2021 року. Він закликав усіх українських дипломатів цьому посприяти.



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Перевізників та заклади штрафуватимуть за допуск людей без масок

Депутати ухвалили закон, який передбачає штрафи за допуск людей без масок у громадський транспорт та приміщення на період карантину. Перевізників та заклади штрафуватимуть на 3400 – 5100 гривень.

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Новини про коронавірус у світі 17 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 74 мільйони людей. З них станом на 17 грудня одужали понад 42 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 651 152 людини. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 30 мільйони людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 16 980 842;

Індія – 9 956 557;

Бразилія – 7 040 608;

Росія – 2 736 727;

Франція – 2 465 246.

Байден невдовзі публічно вакцинується від COVID-19, – ЗМІ

Обраний президент США Джо Байден нібито хоче публічно вакцинуватись від коронавірусу. Ймовірно, політик планує зробити це наступного тижня.

Тенеріфе закриває кордон для туристів

З 18 грудня популярний острів і курорт Тенеріфе закриє свої кордони для туристів. Також введуть комендантську годину. Також відомо, що найближчі 15 днів на Тенеріфе діятимуть жорсткіші обмеження:

комендантська година з 22:00;

обслуговування в барах і ресторанах тільки на виніс;

заборона масових заходів.

У ВООЗ розкритикували локдаун: радять більш м'який підхід

Повний локдаун – не найкращий сценарій боротьби з коронавірусом. Краще застосовувати більш м'які обмеження. Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме до 24 числа. Водночас жортске посилення карантинних обмежень запровадили у багатьох країнах Європи.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу

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Дослідження про коронавірус

Алергію на вакцину від Pfizer зафіксували серед декількох медиків у США

У США, а саме у штаті Аляска, у двох медичних працівників після щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech виникла алергічна реакція.

Що відомо про випадки алергічної реакції від вакцини Pfizer і BioNTech У медичної працівниці середнього віку, в анамнезі якої не вказано про схильність до алергії, через 10 хвилин після щеплення виникла анафілактична реакція. На обличчі та тулубі з'явився висип, окрім цього у жінки почались задишка і почастішання пульсу. Її одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де вона пробула декілька ночей. Потім її стан стабілізувався.

Безконтактні термометри – неефективний засіб для пошуку хворих на COVID-19

Автори наводять приклади стратегій, які змогли б поліпшити виявлення хворих людей. На їхню думку, можна було б знизити показник температури для скринінгу (тобто, зробити його нижчим 38 градусів). Це може бути особливо актуально для скринінгу літніх і людей зі зниженим імунітетом.