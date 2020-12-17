Новини про коронавірус 17 грудня: що не так зі статистикою в Україні, ВООЗ проти локдауну
В Україні не реєструють різкого зростання захворюваності на COVID-19. МОЗ представило актуальну статистику прогресування пандемії, але експерти переконані, що дані неактуальні та неточні, адже їх оновлюють зі значною затримкою. ВООЗ попередила, що локдаун не є хорошим рішенням та пояснила, чому ефективніші м'які методи. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 17 грудня
Добова статистика
Впродовж минулої доби на коронавірус захворіли 12 047 мешканців України, госпіталізації потребували 2 997 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність COVID-19. За цей самий період померли ще 252 хворих. Натомість виписали 12 939 пацієнтів – вважається, що вони вже одужали.
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Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні провели 65 561 тестування на коронавірус. З них 41 733 методом ПЛР, а ще 23 828 – методом ІФА. Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 931 751 хворого на коронавірус. 548 356 пацієнтів вже одужали, але 15 996 померли від ускладнень.
Станом на ранок 17 грудня в Україні провели 5 167 122 ПЛР-тестувань для виявлення COVID-19.
Коронавірус в областях України:
- Київ – 96 672 випадки;
- Вінницька область – 20 319 випадків;
- Волинська область – 29 390 випадків;
- Дніпропетровська область – 50 894 випадки;
- Донецька область – 30 896 випадків;
- Житомирська область – 35 157 випадків;
- Закарпатська область – 26 685 випадків;
- Запорізька область – 44 693 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 356 випадків;
- Київська область – 50 666 випадків;
- Кіровоградська область – 7 515 випадків;
- Луганська область – 8 359 випадків;
- Львівська область – 55 291 випадок;
- Миколаївська область – 25 287 випадків;
- Одеська область – 61 038 випадків;
- Полтавська область – 30 783 випадки;
- Рівненська область – 37 417 випадків;
- Сумська область – 36 599 випадків;
- Тернопільська область – 31 874 випадки;
- Харківська область – 63 732 випадки;
- Херсонська область – 14 858 випадків;
- Хмельницька область – 35 632 випадки;
- Черкаська область – 33 254 випадки;
- Чернівецька область – 37 467 випадків;
- Чернігівська область – 25 917 випадків.
- Коронавірус в Збройних силах України: станом на 17 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 159 військовослужбовців. Від початку пандемії одужали 9 371 військовий, померли – 34. На ізоляції та самоізоляції перебувають 333 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 199 нових інфікованих.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 535 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли понад 47 тисяч медиків. Щонайменше 400 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 32 тисячі – одужали.
Ляшко показав статистику по COVID-19, але експерт пояснив, чому все набагато гірше
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко оприлюднив нову статистику по коронавірусу в Україні. Нові дані показують позитивну динаміку в деяких областях.
Але експерт з аналізу даних Євген Істребін вважає, що ситуація насправді гірша, аніж повідомляє влада. Він навів в приклад дані за 15 грудня.
МОЗ повідомило що в країні зафіксовано 10622 нових випадки. Але ці випадки не вчора були виявлені. Все набагато гірше. Це випадки які були внесені вчора в систему, але сталися вони значно раніше,
– зазначив експерт.
За його словами, 10622 нових випадків мають таку дату настання події:
- 9460 – 1-15 грудня
- 796 – листопад
- 383 – жовтень
- 8 – вересень
- 4 – серпень
- 1 – квітень
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МОЗ зекономить на закупівлі ліків, щоб перекрити витрати на вакцину проти COVID-19
У Держбюджеті-2021 на вакцинацію проти коронавірусу виділено 2,6 мільярди гривень. Натомість необхідно майже у 6 разів більше – 15.1 мільярдів.
За словами Степанова, поки що МОЗ може додатково виділити до 2,3 мільярда гривень. Зокрема, й шляхом економії на закупівлі лікарських засобів.
Нам потрібно отримати перші партії вакцини вже в січні, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський планує поставити перші партії вакцини проти коронавірусу в країну вже в січні 2021 року. Він закликав усіх українських дипломатів цьому посприяти.
Чи будуть українці вакцинувати проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Перевізників та заклади штрафуватимуть за допуск людей без масок
Депутати ухвалили закон, який передбачає штрафи за допуск людей без масок у громадський транспорт та приміщення на період карантину. Перевізників та заклади штрафуватимуть на 3400 – 5100 гривень.
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Новини про коронавірус у світі 17 грудня
Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 74 мільйони людей. З них станом на 17 грудня одужали понад 42 мільйони хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 651 152 людини. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 30 мільйони людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 16 980 842;
- Індія – 9 956 557;
- Бразилія – 7 040 608;
- Росія – 2 736 727;
- Франція – 2 465 246.
Байден невдовзі публічно вакцинується від COVID-19, – ЗМІ
Обраний президент США Джо Байден нібито хоче публічно вакцинуватись від коронавірусу. Ймовірно, політик планує зробити це наступного тижня.
Тенеріфе закриває кордон для туристів
З 18 грудня популярний острів і курорт Тенеріфе закриє свої кордони для туристів. Також введуть комендантську годину. Також відомо, що найближчі 15 днів на Тенеріфе діятимуть жорсткіші обмеження:
- комендантська година з 22:00;
- обслуговування в барах і ресторанах тільки на виніс;
- заборона масових заходів.
У ВООЗ розкритикували локдаун: радять більш м'який підхід
Повний локдаун – не найкращий сценарій боротьби з коронавірусом. Краще застосовувати більш м'які обмеження. Так вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.
Додамо, що локдаун в Україні розпочнеться 8 січня та триватиме до 24 числа. Водночас жортске посилення карантинних обмежень запровадили у багатьох країнах Європи.
Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу
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Дослідження про коронавірус
Алергію на вакцину від Pfizer зафіксували серед декількох медиків у США
У США, а саме у штаті Аляска, у двох медичних працівників після щеплення вакциною від Pfizer і BioNTech виникла алергічна реакція.
Що відомо про випадки алергічної реакції від вакцини Pfizer і BioNTechУ медичної працівниці середнього віку, в анамнезі якої не вказано про схильність до алергії, через 10 хвилин після щеплення виникла анафілактична реакція. На обличчі та тулубі з'явився висип, окрім цього у жінки почались задишка і почастішання пульсу. Її одразу госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де вона пробула декілька ночей. Потім її стан стабілізувався.
Безконтактні термометри – неефективний засіб для пошуку хворих на COVID-19
Автори наводять приклади стратегій, які змогли б поліпшити виявлення хворих людей. На їхню думку, можна було б знизити показник температури для скринінгу (тобто, зробити його нижчим 38 градусів). Це може бути особливо актуально для скринінгу літніх і людей зі зниженим імунітетом.
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