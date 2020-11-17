Майже 12 тисяч інфікованих в Україні за добу, загалом на COVID-19 захворіли 557 тисяч українців. Якщо не спрацює карантин вихідного дня, в уряді погрожують повним локдауном. У світі захворюваність не падає. Сьогодні, 17 листопада рівно рік, як Китай повідомив про 1-го інфікованого. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 листопада.

Новини про коронавірус 17 листопада

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 17 листопада на COVID-19 захворіли ще 11 968 мешканців країни, серед нових випадків інфікування – 516 дітей та 565 медпрацівників.

Найбільше хворих зареєстрували у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.

Днем раніше Нова ефективна вакцина, спалах COVID-19 у ВООЗ

Загалом в Україні офіційно повідомили про 557 657 хворих на COVID-19, з них станом на 17 листопада видужали 250 983 людей. На жаль, 9 856 хворих померли від ускладнень захворювання.

Всього в Україні було проведено 3 979 421 ПЛР-тестування, впродовж минулої доби – 37 770.

Скільки хворих на коронавірус в областях:

місто Київ – 52 642

Вінницька область – 14 103

Волинська область – 19 297

Дніпропетровська область – 22 877

Донецька область – 17 713

Житомирська область – 23 447

Закарпатська область – 19 826

Запорізька область – 20 025

Івано-Франківська область – 28 972

Київська область – 25 787

Кіровоградська область – 3 753

Луганська область – 5 215

Львівська область – 37 970

Миколаївська область – 12 998

Одеська область – 34 176

Полтавська область – 15 884

Рівненська область – 25 596

Сумська область – 18 903

Тернопільська область – 23 938

Харківська область – 48 586

Херсонська область – 7 357

Хмельницька область – 23 547

Черкаська область – 14 233

Чернівецька область – 28 692

Чернігівська область – 12 120

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: від учора інфікувалися 565 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли.

від учора інфікувалися 565 медпрацівників. Загалом на COVID-19 захворіли 30 тисяч українських медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: за минулу добу, станом на 17 листопада у лавах ЗСУ повідомили про смерть 1 військовослужбовця від ускладнень хвороби, а також про інфікування 129 військових. Наразі на коронавірус у ЗСУ хворіють 2401 людина, одужали – 5614 хворих, померли під час перебігу COVID-19 – 24 військовослужбовці.

Головні новини про коронавірус в Україні

Чому в Україні не буде масового тестування на СOVID-19

Словаччина вже провела масову перевірку населення на COVID-19, за її прикладом таке рішення ухвалила й Австрія. Втім в Україні це неможливо, в уряді пояснили це тим, що в Україні проживає близько 40 мільйонів людей, в той час, як у Словаччині – приблизно 5,5 мільйонів. Там до процесу тестування залучили навіть військових.

До теми COVID-19 на різкому підйомі: скільки нам ще жити з вірусом

Уряд не бачить необхідності розгортати мобільні госпіталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що поки що в Україні нема потреби розгортати мобільні госпіталі. Втім, в Україні активно готуються до їхнього запуску. Зокрема, ще в жовтні Шмигаль доручив регіонам знайти та підготувати приміщення, які можуть знадобитися для цієї мети.

Станом на 17 листопада в Україні є 52 тисячі ліжок, виділених для хворих на COVID-19 та близько 30 тисяч госпіталізованих.

Повний локдаун замість карантину вихідного дня: погрози уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не вводитиме повний локдаун, поки є альтернатива – карантин вихідного дня. Втім, запевняє: якщо він виявиться неефективним або ж його не будуть дотримуватися, карантинні заходи посилять.

Перші результати уряд планує побачити в найближчі 2 тижні, але за умови дотримання абсолютно всіх правил. Та якщо цього не станеться, уряд почне підготовку до більш жорстких карантинних обмежень.



Перелік обмежень у карантин вихідного дня / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 17 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 55 тисяч людей. Понад 35 мільйонів з них вже видужали. Втім, 1 328 918 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу коронавірусу. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги в світі близько 18 мільйонів людей.

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Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 11 206 067 Індія – 8 874 290 Бразилія – 5 876 464 Франція – 2 041 293 Росія – 1 954 912

Головні новини про коронавірус

Рік, як виявили першого хворого на COVID-19

Рівно рік тому зафіксували перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Першим пацієнтом з цим діагнозом став 55-річний житель провінції Хубей, якого госпіталізували 17 листопада 2019 року.

Нульового пацієнта з невідомим коронавірусом виявили в місті Ухань. Тоді газета South China Morning Post написала про 55-річного чоловіка з незвичайними симптомами.

При цьому, згідно з даними сайту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), перший підтверджений випадок виявлення коронавірусу датується 8 грудня.

Досі вчені не прийшли до єдиної думки щодо того, як міг з'явитися цей вірус. Більшість науковців вважають, що він має природне походження та передався до людини від кажана

Вчені зможуть створити універсальну вакцину проти усіх коронавірусів

Вчені провели лабораторні дослідження, в яких виявили, що деякі нейтралізуючі антитіла проти SARS-CoV-2 здатні нейтралізувати коронавіруси, які викликають інші небезпечні хвороби – важкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS-CoV).

Деякі антитіла, які з'являються після перенесеного COVID-19 здатні нейтралізувати кілька різних коронавірусів. Тобто, потенційно можлива розробка вакцини відразу проти всіх коронавірусів. Ще одна перспектива, пов'язана з цим відкриттям – розробка антитіл широкого спектра дії проти коронавірусів.

У Росії зародилась нова мутація коронавірусу, невідома раніше

У Сибіру виявили нову мутовану версію SARS-CoV-2. У Росспоживнагляді припустили, що в цьому регіоні формується свій варіант COVID-19.

У зразках 9 людей виявили раніше невідомий штам коронавірусу. Зміни виявили у спайковому білку вірусу. Поки що немає даних про те, чи є він більш заразним та небезпечним за інші відомі штами SARS-CoV-2.