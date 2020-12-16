В Україні за добу захворіли понад 10 тисяч людей. За даними МОЗ після свят в Україні очікують зростання захворюваності. У FDA рекомендують спостерігати за людьми, які отримують вакцину проти коронавірусу від Pfizer або Moderna, унаслідок виявлення побічних ефектів серед добровольців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 грудня.

Новини про коронавірус 16 грудня

Добова статистика

За минулу добу в Україні підтвердили 10 622 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцію. Також за минулу добу госпіталізовано 3 242 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 264 людини. Натомість від учора одужали ще 12 549 хворих.

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Станом на 16 грудня в Україні на COVID-19 захворіли 919 704 людини, з яких одужали – 535 417 людей. Натомість померли від ускладнень – 15 744.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 95 160 випадків;

Вінницька область – 20 093 випадки;

Волинська область – 28 923 випадки;

Дніпропетровська область – 50 316 випадків;

Донецька область – 30 466 випадків;

Житомирська область – 34 611 випадків;

Закарпатська область – 26 432 випадки;

Запорізька область – 43 835 випадків;

Івано-Франківська область – 41 082 випадки;

Київська область – 50 040 випадків;

Кіровоградська область – 7 375 випадків;

Луганська область – 8 166 випадків;

Львівська область – 54 833 випадки;

Миколаївська область – 24 749 випадків;

Одеська область – 59 974 випадки;

Полтавська область – 30 466 випадків;

Рівненська область – 36 974 випадки;

Сумська область – 36 251 випадок;

Тернопільська область – 31 581 випадок;

Харківська область – 63 178 випадків;

Херсонська область – 14 643 випадки;

Хмельницька область – 35 157 випадків;

Черкаська область – 32 803 випадки;

Чернівецька область – 37 266 випадків;

Чернігівська область – 25 330 випадків.

В Україні створять ще один фонд для боротьби з коронавірусом, – Разумков

В Україні, окрім вже наявного ковідного фонду, створять ще один. Гроші з такого спецфонду також підуть на боротьбу з коронавірусом, а ще на фінансування вакцинації та підвищення зарплат медикам. Додатковий фонд вирішили створити після консультацій з представниками фракцій та Кабміну.

Як зазначив Разумков, цей фонд не буде називатися "ковідним" і коштів у ньому буде менше, ніж у вже створеному.

Зверніть увагу! Верховна Рада 15 грудня схвалила законопроєкт держбюджету на 2021 рік. У головному фінансовому документі країни передбачили кошти на боротьбу з коронавірусом для деяких відомств, зокрема і для міністерства охорони здоров'я, освіти та МВС.