Новини про коронавірус 16 грудня: побічні ефекти вакцини Moderna, повторні інфікування в Україні
В Україні за добу захворіли понад 10 тисяч людей. За даними МОЗ після свят в Україні очікують зростання захворюваності. У FDA рекомендують спостерігати за людьми, які отримують вакцину проти коронавірусу від Pfizer або Moderna, унаслідок виявлення побічних ефектів серед добровольців. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 грудня.
Новини про коронавірус 16 грудня
Добова статистика
За минулу добу в Україні підтвердили 10 622 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцію. Також за минулу добу госпіталізовано 3 242 особи. На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 264 людини. Натомість від учора одужали ще 12 549 хворих.
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Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 95 160 випадків;
- Вінницька область – 20 093 випадки;
- Волинська область – 28 923 випадки;
- Дніпропетровська область – 50 316 випадків;
- Донецька область – 30 466 випадків;
- Житомирська область – 34 611 випадків;
- Закарпатська область – 26 432 випадки;
- Запорізька область – 43 835 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 082 випадки;
- Київська область – 50 040 випадків;
- Кіровоградська область – 7 375 випадків;
- Луганська область – 8 166 випадків;
- Львівська область – 54 833 випадки;
- Миколаївська область – 24 749 випадків;
- Одеська область – 59 974 випадки;
- Полтавська область – 30 466 випадків;
- Рівненська область – 36 974 випадки;
- Сумська область – 36 251 випадок;
- Тернопільська область – 31 581 випадок;
- Харківська область – 63 178 випадків;
- Херсонська область – 14 643 випадки;
- Хмельницька область – 35 157 випадків;
- Черкаська область – 32 803 випадки;
- Чернівецька область – 37 266 випадків;
- Чернігівська область – 25 330 випадків.
В Україні створять ще один фонд для боротьби з коронавірусом, – Разумков
В Україні, окрім вже наявного ковідного фонду, створять ще один. Гроші з такого спецфонду також підуть на боротьбу з коронавірусом, а ще на фінансування вакцинації та підвищення зарплат медикам. Додатковий фонд вирішили створити після консультацій з представниками фракцій та Кабміну.
Як зазначив Разумков, цей фонд не буде називатися "ковідним" і коштів у ньому буде менше, ніж у вже створеному.
В Україні продовжують фіксувати повторні випадки зараження COVID-19
В Україні повторно коронавірус виявили у 2 161 людини. 250 з них – медичні працівники. Повторний діагноз був встановлений не раніше 40 днів від першого позитивного результату.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 0,25% пацієнтів від загальної кількості інфікованих. У Центрі громадського здоров'я підкреслили, що в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.
Що відомо про повторні інфікування?Не можна достеменно стверджувати, що хтось з українських пацієнтів інфікувався коронавірусом повторно, оскільки це потребує ретельного генетичного аналізу. У більшості випадків коронавірус повторно виявляють через те, що інфекція довго не зникає. Навіть якщо напередодні одужання було встановлено за допомогою ПЛР-тестування, це може бути помилковим результатом. Попри безліч повідомлень про повторні випадки зараження, по усьому світі офіційно зареєстровано лише 23 повторних випадків зараження коронавірусом.
У МОЗ занепокоєні через можливий спалах COVID-19 після свят
Очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов висловив занепокоєння через можливий спалах COVID-19 після святкування новорічних свят в Україні. Водночас Степанов наголосив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася, однак досі залишається напруженою.
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Новини про коронавірус у світі 16 грудня
Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 73,5 мільйона людей. З них станом на 16 грудня одужали близько 42 мільйонів хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 637 994 людини. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 30 мільйонів людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 16 725 039;
- Індія – 9 932 547;
- Бразилія – 6 970 034;
- Росія – 2 708 940;
- Франція – 2 447 458.
У Польщі ще у 2020 році можуть почати вакцинацію від коронавірусу
Польща може розпочати вакцинацію населення від коронавірусу ще у 2020 році. Для цього країна замовила понад 60 мільйонів доз вакцини. Перші партії мають надійти до Польщі вже наприкінці грудня.
Китай купить німецьку вакцину від COVID-19
Шанхайська фармацевтична компанія Fosun Pharma оголосила про домовленість з німецькою BioNTech SE про закупівлю у неї не менше 100 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.
Дослідження про коронавірус
Чи справді коронавірус небезпечніший за грип
Вчені підсумували дані, які демонструють, на скільки COVID-19 смертельніший та небезпечніший за грип. І хоч обидві хвороби атакують легені, аналіз показав, що коронавірус пошкоджує й інші органи.
Загальні результати дослідження
- Пацієнти з COVID-19 мали майже у 5 разів більше шансів померти, ніж хворі на грип.
- У середньому пацієнти з COVID-19 в 4 рази частіше потребувати кисневої підтримки й майже у 2,5 рази частіше потрапляли в реанімацію.
- COVID-19 має вищі ризики гострого ураження нирок та важкого септичного шоку.
- У порівнянні з хворими на грип, люди із COVID-19 частіше страждають від зниженого артеріального тиску – стану, який може призвести до пошкодження органів та смерті.
У кількох учасників випробувань вакцини Moderna від COVID-19 виявили параліч обличчя
Серед 30 000 учасників випробувань вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna було виявлено чотири зареєстрованих випадки паралічу Белла. Трьом з добровольців була зроблена вакцина.
Азитроміцин неефективний проти COVID-19
Азитроміцин широко застосовується при запальних процесах в органах дихання і включений в багато міжнародні рекомендації з лікування коронавірусу, в тому числі в Україні. Однак вченим так і не вдалося підтвердити клінічну користь антибіотика.
Оцінка ефективності азитроміцину для лікування COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів проводилася в рамках британських клінічних випробувань RECOVERY, де вивчаються перспективні препарати проти коронавірусу. Вчені опублікували проміжні підсумки дослідження на підставі даних 73% пацієнтів.
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