В Україні виявили 545 689 хворих на COVID-19. Українці протестують проти карантину вихідного дня, а в Раді проти нього зареєстрували постанову. Вакцина від Moderna показала успіх – 94,5% ефективності проти коронавірусу. В Італії антитіла до SARS-CoV-2 виявили у крові пацієнтів, узятій ще у вересні 2019. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 листопада.

Новини про коронавірус 16 листопада

Впродовж 15 листопада коронавірусну хворобу підтвердили ще у 9 832 мешканців України, з яких 360 медиків та 354 дитини. Госпіталізації потребували 1100 хворих, повідомляє 24 канал.

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Впродовж цього періоду одужали 2 753 хворих. Ще 94 українців померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

За добу неділі, 15 листопада, протестували 33 486 українців, зокрема методом ПЛР – 28 685, а методом ІФА – 4 801.

Станом на 16 листопада в Україні виявили 545 689 випадків інфікування SARS-CoV-2. 244 197 пацієнтів вже подолали хворобу. Натомість померли 9 697 інфікованих. Загалом в країні провели 3 941 651 ПЛР-тестування.

Захворюваність на COVID-19 в областях

Київ – 51 499;

Вінницька область – 13 948;

Волинська область – 18 936;

Дніпропетровська область – 22 069

Донецька область – 17 201;

Житомирська область – 22 847;

Закарпатська область – 19 559;

Запорізька область – 19 291;

Івано-Франківська область – 28 440;

Київська область – 25 141;

Кіровоградська область – 3 710;

Луганська область – 5 169;

Львівська область – 37 466;

Миколаївська область – 12 633;

Одеська область – 33 415;

Полтавська область – 15 262;

Рівненська область – 25 210;

Сумська область – 18 324;

Тернопільська область – 23 757;

Харківська область – 48 179;

Херсонська область – 7 126;

Хмельницька область – 23 136;

Черкаська область – 13 478;

Чернівецька область – 28 336;

Чернігівська область – 11 557.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: за минулу добу інфекцію виявили у 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 30 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

за минулу добу інфекцію виявили у 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 30 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірус діагностували ще 42 військовим, тож нині у лавах ЗСУ від недуги лікуються 2 448 людей. Усього від початку пандемії одужали 5 439 військовослужбовців, померли – 23 інфікованих.

Стан мера Миколаєва Сєнкевича погіршився: COVID-19 дав ускладнення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, заражений коронавірусом, перебуває у важкому стані. Політика госпіталізували до місцевої лікарні. Нині він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

У збірній України знову COVID-19: перед матчем зі Швейцарією троє хворих

Коронавірус продовжує атакувати збірну України з футболу перед вирішальним поєдинком зі Швейцарією у Лізі націй. В українській команді виявлено трьох інфікованих. Як інформує сайт Української асоціації футболу, захворіли Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь.

У Раді вже зареєстрували постанову про скасування карантину вихідного дня: деталі

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, що рекомендує уряду скасувати карантин вихідного дня. Постанову зареєстрували в парламенті 16 листопада, тобто зразу ж наступного дня після перших карантинних вихідних. Парламентарі пропонують уряду скасувати низку обмежень, які в листопаді діятимуть у вихідні дні. Серед них:

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування;

приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймати відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймати відвідувачів закладам торговельного й побутового обслуговування населення;

діяльність закладів культури й проведення культурних масових заходів;

приймати відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Перекриті дороги та пікети: українці протестують проти карантину вихідного дня

Україні тривають протести підприємців та працівників сфери громадського харчування через впровадження карантину вихідного дня. Зокрема, протестувальники перекрили дорогу під Вінницею, у Рівному пікетують мерію. Протестують також у Києві та Миколаєві. Детальніше про це читайте за посиланням.

За порушення карантину вихідного дня закрили 2,4 тисячі закладів: які саме та де

Найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксували в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати рішення уряду. Загалом правоохоронці закрили 2,4 тисячі об’єктів. Зокрема, заклади торгівлі, нічні клуби й спортзали. Поліція склала майже 2 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину та відкрила 9 кримінальних проваджень. Найбільше карантин порушували у: Львівській, Дніпропетровській, Тернопільській, Черкаській, Одеській та Київській областях.

Хто найбільше порушував карантин

Понад 1 500 закладів торгівлі;

Майже 800 кафе та ресторанів;

Приблизно 30 нічних клубів і 20 спортзалів.

Новини про коронавірус у світі 16 листопада

За даними Апарату РНБО України, у світі зафіксовано понад 54 тисячі випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Понад 35 мільйонів людей одужали. 1 318 578 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Країни з найбільшою кількістю хворих на коронавірус

США – 10 038 998, Індія – 8 845 127, Бразилія – 5 863 093, Росія – 1 910 149, Франція – 1 932 711.

Коронавірус в Росії: майже 23 тисячі нових хворих

За минулу добу в Росії зареєстрували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 22 778. Загалом, 16 листопада РФ повідомила про 1 948 603 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

В Італії антитіла до коронавірусу виявили у крові пацієнтів, узятій ще у вересні 2019

В Італії медики виявили, що коронавірус поширювався в країні ще у вересні минулого року, тобто за кілька місяців до того, як почався спалах хвороби в Китаї. Детальніше про це читайте тут.

ВООЗ: найбільше інфікованих коронавірусом фіксують у вихідні

14 листопада у світі на COVID-19 захворіли рекордні 660 905 людей. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що є певна тенденція, коли фіксують найвищий приріст хворих. Так, за даними ВООЗ, найвищу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують п'ятницями, на вихідних, а також вівторками й по середах.

Дослідження коронавірусу та вакцини

Вакцина може не врятувати людство від масок та дистанції

Коли винайдуть вакцину від коронавірусу, необхідність носити маски та дотримуватися соціальної дистанції може не зникнути. Вакцина не зможе дати 100% гарантію, що конкретна людина не захворіє. Головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, вакцина буде ефективною лише у 90 – 95% випадках.

Американська компанія Moderna заявила, що їх вакцина від коронавірусу ефективна на 95%. Це підтвердили клінічні випробування вакцини за участю 30 тисячі добровольців, половина з яких отримала вакцину, а друга половина — плацебо.