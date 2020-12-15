За весь період пандемії в Україні виявили 909 082 інфікованих коронавірусом. У Криму розпочалась вакцинація проти коронавірусу. В Нідерландах ввели жорсткий локдаун. Яким чином коронавірус порушує роботу мозку. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 15 грудня

Станом на 15 грудня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 становить 8 416, з них 412 дітей та 447 медпрацівників. Впродовж доби від ускладнень померли 233 пацієнти, повідомляє 24 канал.

До теми Новини про коронавірус 14 грудня: нові обмеження в Україні, чи буде вакцинація безкоштовною

За цей період до лікарень госпіталізували 1 479 людей. Натомість одужали – 16 150 хворих.

Впродовж 14 грудня українські лабораторії здійснили 55 856 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 963, а методом ІФА – 23 893.

Від початку пандемії в Україні COVID-19 виявили у 909 082 людей. З них одужали 522 868 пацієнтів. Відомо, що внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби померли 15 480 хворих. Всього українські лабораторії здійснили 5 084 649 ПЛР-тестувань.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 93 302 випадки;

Вінницька область – 19 977 випадків;

Волинська область – 28 527 випадків;

Дніпропетровська область – 49 961 випадок;

Донецька область – 30 062 випадки;

Житомирська область – 34 511 випадків;

Закарпатська область – 26 281 випадок;

Запорізька область – 43 034 випадки;

Івано-Франківська область – 40 875 випадків;

Київська область – 49 335 випадків;

Кіровоградська область – 7 273 випадки;

Луганська область – 7 987 випадків;

Львівська область – 54 233 випадки;

Миколаївська область – 24 404 випадки;

Одеська область – 59 113 випадків;

Полтавська область – 30 025 випадків;

Рівненська область – 36 599 випадків;

Сумська область – 36 098 випадків;

Тернопільська область – 31 374 випадки;

Харківська область – 62 708 випадків;

Херсонська область – 14 346 випадків;

Хмельницька область – 34 919 випадків;

Черкаська область – 32 272 випадки;

Чернівецька область – 37 080 випадків;

Чернігівська область – 24 786 випадків.

Коронавірус в Збройних силах України: станом на 15 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 193 людини. Від початку пандемії одужали 8 994 військових, померли – 33. На ізоляції та самоізоляції перебувають 398 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 85 нових інфікованих.

станом на 15 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 193 людини. Від початку пандемії одужали 8 994 військових, померли – 33. На ізоляції та самоізоляції перебувають 398 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 85 нових інфікованих. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 447 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 46 145 медики. Щонайменше 400 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 31 тисяча – одужали.

Хворих на COVID-19 в Україні виявлятимуть більше: Степанов назвав причину

В Україні впроваджують тестування людей, які контактували з хворими на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що через це можна очікувати зростання показників захворюваності. Контактних осіб будуть в Україні тестувати швидкими тестами на антиген.

В Україні може знизитися кількість хворих на COVID-19: дані НАН

У Національній академії наук заявили, що в Україні до кінця 2020 року може знизитися захворюваність на COVID-19. Вони припустили, що 28 грудня за добу зафіксують лише 2 356 випадків інфікування. Попри прогнозоване зменшення хворих впродовж наступних 2 тижнів, немає підтверджень, що це триватиме й надалі.

В Криму розпочалась вакцинація проти коронавірусу

Окупаційна влада Криму оголосила про початок вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Щеплення найближчим часом проведуть 500 людям, спершу вакцинуватимуть медиків. Найближчим часом в Крим доставлять додатково тисячу доз вакцини. Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть в поліклініках.

Нардеп від "Слуги народу" Герус заразився коронавірусом

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус підхопив коронавірус. Наразі він почувається нормально та перебуває вдома на самоізоляції.

Новини про коронавірус у світі 15 грудня

Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 72 мільйона людей. З них станом на 15 грудня видужали понад 47 мільйонів хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 623 305 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 23 мільйони людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 16 520 408;

Індія – 9 906 165;

Бразилія – 6 927 145;

Росія – 2 682 866;

Франція – 2 433 859.

Жорсткий локдаун в Нідерландах

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 14 грудня оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на 5 тижнів через боротьбу з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 19 січня 2021 року. З 15 грудня до 19 січня закрили всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси. Школи будуть закритими до 18 січня. Водночас супермаркети, банки й аптеки залишаться відкритими. Людям заборонено збиратись навіть вдома. Винятковими будуть лише 3 дні на період Різдва – тоді будуть дозволені зустрічі трьох дорослих.