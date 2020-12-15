Новини про коронавірус 15 грудня: вакцинація у Криму, як COVID-19 порушує роботу мозку
За весь період пандемії в Україні виявили 909 082 інфікованих коронавірусом. У Криму розпочалась вакцинація проти коронавірусу. В Нідерландах ввели жорсткий локдаун. Яким чином коронавірус порушує роботу мозку. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 15 грудня
Станом на 15 грудня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 становить 8 416, з них 412 дітей та 447 медпрацівників. Впродовж доби від ускладнень померли 233 пацієнти, повідомляє 24 канал.
До теми Новини про коронавірус 14 грудня: нові обмеження в Україні, чи буде вакцинація безкоштовною
За цей період до лікарень госпіталізували 1 479 людей. Натомість одужали – 16 150 хворих.
Впродовж 14 грудня українські лабораторії здійснили 55 856 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 31 963, а методом ІФА – 23 893.
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
- Коронавірус в Збройних силах України: станом на 15 грудня в лавах ЗСУ хворіє 3 193 людини. Від початку пандемії одужали 8 994 військових, померли – 33. На ізоляції та самоізоляції перебувають 398 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 85 нових інфікованих.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 447 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 46 145 медики. Щонайменше 400 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 31 тисяча – одужали.
Хворих на COVID-19 в Україні виявлятимуть більше: Степанов назвав причину
В Україні впроваджують тестування людей, які контактували з хворими на COVID-19. Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що через це можна очікувати зростання показників захворюваності. Контактних осіб будуть в Україні тестувати швидкими тестами на антиген.
В Україні може знизитися кількість хворих на COVID-19: дані НАН
У Національній академії наук заявили, що в Україні до кінця 2020 року може знизитися захворюваність на COVID-19. Вони припустили, що 28 грудня за добу зафіксують лише 2 356 випадків інфікування. Попри прогнозоване зменшення хворих впродовж наступних 2 тижнів, немає підтверджень, що це триватиме й надалі.
В Криму розпочалась вакцинація проти коронавірусу
Окупаційна влада Криму оголосила про початок вакцинації населення проти коронавірусної хвороби. Щеплення найближчим часом проведуть 500 людям, спершу вакцинуватимуть медиків. Найближчим часом в Крим доставлять додатково тисячу доз вакцини. Це дозволить розширити категорії осіб, які будуть вакцинуватися. Вакцинацію проводитимуть в поліклініках.
Нардеп від "Слуги народу" Герус заразився коронавірусом
Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус підхопив коронавірус. Наразі він почувається нормально та перебуває вдома на самоізоляції.
Новини про коронавірус у світі 15 грудня
Від початку пандемії COVID-19 у світі хворобу підхопили понад 72 мільйона людей. З них станом на 15 грудня видужали понад 47 мільйонів хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 623 305 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, які продовжують своє лікування, – понад 23 мільйони людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 16 520 408;
- Індія – 9 906 165;
- Бразилія – 6 927 145;
- Росія – 2 682 866;
- Франція – 2 433 859.
Жорсткий локдаун в Нідерландах
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 14 грудня оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на 5 тижнів через боротьбу з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 19 січня 2021 року. З 15 грудня до 19 січня закрили всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси. Школи будуть закритими до 18 січня. Водночас супермаркети, банки й аптеки залишаться відкритими. Людям заборонено збиратись навіть вдома. Винятковими будуть лише 3 дні на період Різдва – тоді будуть дозволені зустрічі трьох дорослих.
Яким чином коронавірус порушує роботу мозку: усе, що про це відомо
Все більше підстав вважати, що коронавірус має серйозні неврологічні ускладнення. Так, кожен сьомий хворий на COVID-19 мав порушення роботи мозку, когнітивних здібностей чи психологічні проблеми. Неврологічні травми відрізняються за ступенем тяжкості – від часткового помутніння до судом та інсульту. Вчені вважають, що подібні ускладнення можуть виникати без прямого попадання вірусу в мозок або нервову систему. Тобто багато неврологічних травм, пов'язаних з COVID-19, є вторинним ефектом інфікування, що може виникнути через нестачу кисню чи утворення тромбів. Детальніше про вплив коронавірусу на мозок читайте за посиланням.
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