За минулу добу в Україні виявили 10 681 новий випадок зараження COVID-19. У Китаї виявили нові випадки зараження на коронавірус. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче на собі оцінити ефективність протоколу лікування. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 15 листопада

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Статистика поширення COVID-19

З початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 535 857 випадків зараження. За минулу добу, 14 листопада, лабораторії повідомили про ще 10 681 хворого. На жаль, зросла і кількість летальних випадків: померло від ускладнень 95 людей. Загалом в Україні зафіксовано 9 603 жертви COVID-19. 241 444 пацієнтів одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у місті Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах

місто Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

COVID-19 у лавах ЗСУ

За добу 14 листопада у лавах ЗСУ виявили 121 хворого на коронавірус. Наразі від COVID-19 лікуються 2444 військових та працівників ЗСУ. Від початку пандемії одужала 5 401 особа, померли – 23 інфікованих. На ізоляції наразі перебувають 348 осіб. Водночас у 93 людей термін ізоляції закінчиться у найближчі 3 доби.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Степанов оцінить на собі протокол лікування

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов хоче пройти через захворювання коронавірусом як звичайний пацієнт.

"Звичайно, кожен день я буду ділитися інформацією в соцмережах про свій "шлях пацієнта". Моє завдання - виявляти найгостріші проблеми, і вирішувати їх в реальному часі", – заявив міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на COVID-19. Політик отримав позитивний результат тесту та перебуває на самоізоляції. Очільник МОЗ зауважив, що проводитиме щоденні брифінги з дому.

Новини про коронавірус у світі

За даними Апарату РНБО України, у світі зафіксовано 54 030 725 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Понад 34 мільйони людей одужали. 1 312 899 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

Країни з найбільшою кількістю хворих на коронавірус

США – 10 906 725, Індія – 8 814 579, Бразилія – 5 848 959, Франція – 1 915 713, Росія – 1 910 149.

У Китаї виявили випадки зараження COVID-19

У неділю, 15 листопада, материковий Китай повідомив, що виявив 13 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. З них – 6 пацієнтів мають безсимптомний перебіг.

Загалом у Китаї на лікуванні залишаються 385 пацієнтів із активною формою коронавірусу. У чотирьох з них – критичний стан. За даними Апарату РНБО України, у Китаї з початку пандемії коронавірусу виявлено 91 828 випадків інфікування. 4 742 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Понад 86 тисяч китайців одужали від коронавірусу.

У Євросоюзі хочуть створити незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з пандеміями

Єврокомісія планує створити незалежне від ВООЗ відомство для боротьби з епідеміями, яке зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію і забезпечувати країни-члени вакцинами та медикаментами,

"Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, прийнятих (країнами ЄС) на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії. Зокрема, відсутність підготовки, брак медичного обладнання та обмежені можливості тестування", – заявила вона.

Відтак Єврокомісія хоче створити Європейський союз охорони здоров’я, який буде відстежувати розвиток інфекційних захворювань і в разі потреби зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.

У Китаї виявили коронавірус на імпортному м'ясі

У місті Цзінань на сході Китаю муніципальна комісія з охорони здоров'я виявила коронавірус на яловичині, шкурах та на упаковці для м'ясних продуктів. Продукти і упаковки імпортовані з Бразилії, Нової Зеландії та Болівії. Вже понад 7,5 тисяч людей, які могли контактувати із вказаним інфікованим м'ясом, пройшли тестування на коронавірусну інфекцію та отримали негативні результати