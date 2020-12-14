В Україні реєструють значне зниження кількості випадків інфікування коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що люди менше звертаються, щоб протестуватись на COVID-19, попри наявність симптомів. Світ готується до вакцинації, зокрема до кінця цього місяця її розпочнуть в Німеччині, а вже у лютому вона стартує в Польщі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 14 грудня

Добова статистика

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 6 451 випадок передачі коронавірусної хвороби, з них 355 дітей. Госпіталізації потребували 1 895 людей. На жаль, ще 93 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість видужали 5 154 пацієнтів.

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Впродовж 13 грудня в Україні провели всього 25 582 тестувань для виявлення коронавірусу. З них методом ПЛР – 20 493, а методом ІФА – 5 089.

Від початку пандемії на COVID-19 захворіли 900 666 мешканців України, з них станом на 14 грудня одужали 506 718 людей. Натомість з життя пішли 15 247 пацієнтів.

Статистика поширення коронавірусу в областях України

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

Скільки людей захворіли на коронавірус в лавах ЗСУ

Станом на 14 грудня в Україні від коронавірусу лікуються 3 264 військових. За минулу добу виявили 20 нових випадків зараження COVID-19.

На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 404 людини.Найбільше нових хворих виявили у Житомирській області – 11. Інших інфікованих зафіксували у Київській (7) та Тернопільській (1) областях.

За минулу добу госпіталізували лише одну людину. До Житомирського військового госпіталю потрапив працівник ЗСУ. Повідомляється, що стан його здоров'я задовільний.Від початку 2020 року в ЗСУ від коронавірусу одужало 8 839 людей. На жаль, 32 хворих померли.

Центр громадського здоров'я вважає, що дані МОЗ неправдиві

Ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта вважає, що люди останнім часом менше звертаються за тестуванням. Адже вони переважно проводяться власним коштом. Відтак через брак грошей в українців не проводяться тестування.

Зверніть увагу! За минулий тиждень в Україні було виконано 20 тисяч ПЛР-тестів. Це найнижчий показник за останні 6 – 8 тижнів.

Чому влада свідомо зменшує кількість нових випадків COVID-19:

оскільки зараз є певне соціальне напруження в суспільстві через запровадження карантину вихідного дня;

державі потрібно звітувати про успіхи;

міністр Максим Степанов тримається за своє місце і хоче показати, що його міністерство працює дуже інтенсивно.

Крім того, Курпіта пояснив що показники смертності відстають на 3 тижні від виявлення нових хворих.

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Степанов каже, що люди менше тестуються на коронавірус

В Україні суттєво зменшилась кількість людей, які звертаються з проханнями зробити тест на коронавірус. Через це статистика так змінилась. Люди не звертаються за тестуванням, хоча мають симптоми інфекції. Тому очільник МОЗ заявив, що для тестування на коронавірус додали тести на антиген, невдовзі МОЗ представить алгоритм проведення тестувань.

Скільки депутатів захворіли на коронавірус

Від початку пандемії у Раді COVID-19 підхопили 211 працівників. Серед них були нардепи та працівники Апарату Ради. Наразі від коронавірусу лікується 21 нардеп. Окрім того, наразі COVID-19 заражені 55 представників Апарату Ради. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

До слова, нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірус є вигадкою. Окрім того, нардеп наголосив: він не довіряє жодній у світі вакцині.

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Новини про коронавірус у світі 14 грудня

З початку епідемії COVID-19 у світі хворобу підхопили 72 311 512 людей. З них станом на 14 грудня видужали понад 47 мільйонів хворих. Згідно з даними сайту РНБО, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 613 613 людей. Активних хворих на COVID-19 у світі, тобто тих, що продовжують своє лікування, – понад 23 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 16 257 899;

Індія – 9 884 100;

Бразилія – 6 901 952;

Росія – 2 656 601;

Франція – 2 430 612.

В Росії від COVID-19 померли понад 47 тисяч людей

За минулу добу в Росії зареєстрували 27 328 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 14 грудня РФ повідомила про 2 681 256 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.Найбільше хворих у Москві (+5874 осіб за добу), Петербурзі (+3771) і Підмосков'ї (+1484).

За останню добу від коронавірусу померли 450 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, помер 47 391 хворий на коронавірус.

У Польщі від коронавірусу вакцинуватимуть іноземців з дозволами на проживання

У Польщі вже в січні 2021 року планують розпочати вакцинацію від коронавірусу. Окрім громадян країни, отримати препарат зможуть й іноземці, які мають посвідки на тимчасове або постійне проживання.

Як і більшість інших країн, які оголосили про масову вакцинацію, в Польщі спершу вакцинуватимуть людей, які мають супутні хвороби. Також одними з перших щеплення від COVID-19 отримають медики, правоохоронці та мешканці будинків для літніх.

Зверніть увагу! Польща вже закупила 60 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Вакцинація має бути безкоштовною. Уряд повідомив про відкриття 8 тисяч пунктів для щеплення.

Дослідження щодо коронавірусу

Компанія AstraZeneca скомбінує свою вакцину з російською "Супутник-V"

Компанія AstraZeneca і розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" скомбінують свої препарати. Випробування повинні розпочатися вже цього місяця.

Розробники "Супутника-V" запропонували співпрацю компанії AstraZeneca, яка створила вакцину проти COVID-19 разом з вченими Оксфордського університету, останні ж прийняли пропозицію.

Якого ефекту намагаються досягти шляхом комбінації вакцин? Обидва препарати – AZD1222 та "Супутник V" розроблені на основі аденовірусних векторів, вони містять генетичний матеріал S-білка коронавірусу SARS-CoV-2. Аденовіруси позбавлені здатності до реплікації, тож несуть лише генетичний матеріал (антиген) в клітини організму людини. Російські вчені вважають, що коштом їхнього препарату AstraZeneca і Оксфордський університет хочуть підняти ефективність своєї вакцини проти COVID-19. Оскільки середня її ефективність становить 70,4%.

Біодобавки змогли знизити ризик зараження коронавірусом, принаймні у жінок

Нове дослідження показало невелике зниження ризику інфікування коронавірусом у жінок, які регулярно приймають біодобавки.

Перелік біодобавок, які досліджували та їх результативність:

пробіотики – на 14%,

полівітаміни – на 13%,

жирних кислот Омега-3 – на 12%,

вітаміну D – на 9%.

При цьому цинк, вітамін С і біодобавки з екстрактом часнику, схоже ніяк не вплинули на ймовірність зараження