За минулу добу, 13 листопада, в Україні стало відомо про інфікування понад 12 тисяч людей. Через великий приріст хворих з 14 листопада розпочався карантин вихідного дня, який вже проходить з великою кількість порушень. Препарат "Біомед" дослідження і тепер його внесли у протокол лікування хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 14 листопада

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Статистика поширення COVID-19

За 13 листопада в Україні підтвердили рекордну кількість нових заражених на коронавірусну інфекцію – 12 524. Загалом з початку епідемії захворіло 525 176 людей.

На жаль, за добу було госпіталізовано 1 525 осіб. 191 людина померла від ускладнень, викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків зросла до 9 508.

4 962 пацієнти одужали, загалом – 238 811 осіб. За добу здійснено тестувань – 78 179 (методом ПЛР – 48 054, методом ІФА – 30 125).

Кількість захворювань в регіонах

м. Київ – 49 699 випадків;

Вінницька область – 13 627 випадків;

Волинська область – 18 433 випадки;

Дніпропетровська область – 20 535 випадків;

Донецька область – 16 632 випадки;

Житомирська область – 21 597 випадків;

Закарпатська область – 19 214 випадків;

Запорізька область – 17 616 випадків;

Івано-Франківська область – 27 417 випадків;

Київська область – 23 801 випадок;

Кіровоградська область – 3 572 випадки;

Луганська область – 5 080 випадків;

Львівська область – 36 561 випадок;

Миколаївська область – 11 944 випадки;

Одеська область – 32 090 випадків;

Полтавська область – 14 800 випадків;

Рівненська область – 24 579 випадків;

Сумська область – 17 437 випадків;

Тернопільська область – 23 330 випадків;

Харківська область – 46 886 випадків;

Херсонська область – 6 752 випадки;

Хмельницька область – 22 450 випадків;

Черкаська область – 12 315 випадків;

Чернівецька область – 27 511 випадків;

Чернігівська область – 11 298 випадків.

Карантин вихідного дня

Від сьогодні, 14 листопада, почав діяти карантин вихідного дня. Він триватиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. До слова, час з 10:00 до 12:00 є годинами для обслуговування пенсіонерів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Та не у всіх регіонах місцева влада погодилася з таким рішенням уряду. Деякі підприємці також вирішили не призупиняти роботу, всупереч обмеженням уряду.

Наприклад, один з київських фітнес-клубів вирішив організувати додаткові групи для занять. Окрім звичних тренувань, паралельно проводитимуть й онлайн-заняття в Zoom. За таке тренування теж треба заплатити, а вартість аналогічна тій, яка під час групового заняття у клубі.



Анонс на вихідні від київського фітнес-клубу / Фото "РБК-Україна"

Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19

Україна веде активні перемовини з усіма перспективними компаніями, що виготовляють вакцину від COVID-19. Серед них американські компанії Moderna та Pfize, китайська Sinovac та українська "Сінофарм".

Як зазначили у МОЗ, Україна також веде переговори з іншими перспективними виробниками. А МОЗ перебуває у постійному контакті з усіма виробниками вакцини проти COVID-19, які зараз проходять завершальний етап клінічних досліджень.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рішення про дату поставки Україні вакцини від коронавірусу ухвалять 19 листопада. Він наголосив, що Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну майже 8,5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби.

Україна не витримає жорсткого карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що Україна просто не витримає економічно ще одного тотального карантину.

Глава МОЗ вважає, що карантин вихідного дня суттєво зменшує кількість контактів між людьми. Однак найкращим варіантом для боротьби з коронавірусом, як додав Степанов, є "повний локдаун".

"Але це не просто ж високі слова "не витримає економіка". У нас не буде елементарно коштів, щоб сплачувати зарплати лікарям, щоб сплачувати пенсії. Ми просто не витримаємо такої зупинки всієї країни, знову ж таки, щонайменше на три тижні", – заявив Степанов.

В Україні завершили випробування препарату "Біовен" для лікування пацієнтів з COVID-19

Українська фармацевтична компанія "Біофарма" завершила клінічні випробування препарату "Біовен" для лікування пневмонії, викликаною коронавірусною інфекцією. Препарат вже внесли у протокол лікування українців з COVID-19.

Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної коронавірусом у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами:

скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%;

з 23,6% до 6,25%; скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;

скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару – на 3-5 днів.

Новини про коронавірус у світі

За даними Апарату РНБО України, у світі зафіксовано 53 482 176 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. 34 тисячі людей одужали. 1 304 715 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень, викликаних COVID-19.

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