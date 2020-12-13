Темпи поширення коронавірусу в Україні сповільнилися, за добу захворіли менш як 10 тисяч людей. За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 894 215 людей, з яких станом на 13 грудня видужали 501 564 хворих, померли під час хвороби – 15 154. У світі вводять жорсткі карантинні обмеження і готуються до масової вакцинації населення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 13 грудня

Добова статистика

Станом на 13 грудня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус 9 176. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізації потребували 2 969 хворих. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби від учора 156 пацієнтів. Натомість видужали – 7 563 хворих, повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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Яка кількість тестувань на COVID-19: за минулу добу лабораторії провели 41 489 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896. Загалом українські лабораторії здійснили 5 031 859 ПЛР-тестувань.

Статистика поширення коронавірусу в областях України

м. Київ – 91 138 випадків;

Вінницька область – 19 801 випадок;

Волинська область – 28 019 випадків;

Дніпропетровська область – 49 074 випадки;

Донецька область – 29 398 випадків;

Житомирська область – 34 073 випадки;

Закарпатська область – 26 016 випадків;

Запорізька область – 41 995 випадків;

Івано-Франківська область – 40 668 випадків;

Київська область – 48 523 випадки;

Кіровоградська область – 7 166 випадків;

Луганська область – 7 889 випадків;

Львівська область – 53 662 випадки;

Миколаївська область – 23 864 випадки;

Одеська область – 57 699 випадків;

Полтавська область – 29 121 випадок;

Рівненська область – 36 117 випадків;

Сумська область – 35 702 випадки;

Тернопільська область – 31 165 випадків;

Харківська область – 62 324 випадки;

Херсонська область – 13 972 випадки;

Хмельницька область – 34 800 випадків;

Черкаська область – 31 209 випадків;

Чернівецька область – 36 695 випадків;

Чернігівська область – 24 125 випадків.

На 50% заповнені ліжка лише у трьох областях

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок. Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.

Всього в країні ввели вже 63 110 лікарняних ліжок для COVID-19.

В лавах ЗСУ ще 108 військових захворіли на коронавірус

За минулу добу в Збройних силах України виявили 108 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. Станом на 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3263 людини.

Всього за час пандемії одужало – 8820 осіб, летальних випадків – 32.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 людей.



Карантинні обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 13 грудня

У світі коронавірусом інфікувалися 72 мільйони людей

З початку епідемії COVID-19 у світі хворобу підхопили 72 172 270 людей. З них станом на 13 грудня видужали понад 50 мільйонів хворих. Згідно з даними сайту Worldometer, кількість померлих від COVID-19 у світі сягнула 1 603 472 людей.

На першому місці у світі за кількістю хворих на COVID-19 є США – захворіли понад 16,5 мільйонів людей, кількість померлих перевищила 305 тисяч.

Друге місце займає Індія – понад 9,8 мільйона хворих, понад 143 тисячі померлих.

Третьому — Бразилія – понад 6,8 хворих і 181 тисяча померлих.

Четвертою в рейтингу країн з найвищими темпами поширення хвороби є Російська Федерація – 2, 6 мільйонів хворих.

Слідом, п'ятою йде Франція – 2,3 мільйона інфікованих, з яких померли – понад 175 тисяч.

Канада виплачуватиме компенсацію за побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

У Канаді заявили, що готові виплачувати компенсацію тим людям, які вакцинувалися проти коронавірусу і мали серйозні побічні ефекти. Водночас у відомстві, що опікується громадським здоров'ям Канади, підкреслили, що вірогідність бурхливої побічної реакції є дуже низькою.

Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров'я країни. Програма покликана "упевнитись у наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину".

Що відомо про побічні реакції від вакцини проти COVID-19? У Великій Британії зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину проти коронавірусу розробки Pfizer. Це може завадити вакцинуванню людям з сильною алергією. Побічна реакція сталася у двох співробітників NHS, які отримали вакцину Pfizer і BioNTech у вівторок, 8 грудня, – перший день програми масової вакцинації. Їхній стан стабільний, відновлення відбувається швидко.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

Коли пандемія буде під контролем: прогноз розробників вакцини проти коронавірусу BioNTech

За умови успішної масової вакцинації пандемію COVID-19 вдасться взяти під контроль до кінця літа 2021 року. Для цього впродовж наступних 9 місяців світ повинен зосередитися на співпраці.

Відповідний прогноз озвучив Угур Шахін, очільник німецької компанії BioNTech, яка спільно з Pfizer розробила вакцину від коронавірусу, пише Fox News. Компанії пообіцяли до кінця наступного року доставити по всьому світу щонайменше 1,3 мільярда доз своєї вакцини.

Польські аграрії протестували під будинком віцепрем'єра

Польські фермери вийшли на акцію протесту у ніч з 12 на 13 грудня. Влаштували страйк просто перед будинком віцепрем'єра та лідера правлячої партії "Право та справедливість" Ярослава Качинського. Фермери незадоволені політикою влад під час боротьби із пандемією коронавірусу.

На їхню думку, політика уряду змушує фермерів продавати свою продукції за заниженими цінами. Наприклад, вони продають яйця за 15 грошів, тоді як у магазинах вони можуть коштувати понад 1 злотого.



У Польщі фермери протестують проти карантину / Фото Agrounia

У Німеччині вводять локдаун

Уряд Німеччини вводить локдаун з 16 грудня. Різдво німцям дозволять відсвяткувати у вузькому сімейному колі за участі не більше 5 людей.