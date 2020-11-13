В Україні виявили рекордну кількість хворих на коронавірусну інфекцію, кількість хворих з початку епідемії зросла до 512 652. Американські вчені запропонували новий тест для оцінки імунітету людини до коронавірусу. У МОЗ прогнозують заповненість ліжок на 100% за місяць в Україні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 13 листопада

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Статистика поширення COVID-19

Від початку 2020 року в Україні виявили 512 652 хворих на коронавірус. 233 849 інфікованих вже одужали. На жаль, 9 317 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Станом на 13 листопада від недуги продовжує лікуватись 275 641 людина.

Станом на 13 листопада в Україні виявили 11 787 нових випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус в областях України станом на 13 листопада

Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Всі лікарні будуть заповнені на 100%: прогноз МОЗ

Українські лікарні для пацієнтів з COVID-19 завантажені на більш ніж 70%. Щодня в Україні госпіталізують близько тисячі людей. За словами глави МОЗ Максима Степанова, з такими темпами вже за місяць в Україні не буде місць для лікування інфікованих. Тобто лікарні перестануть приймати хворих на COVID-19, адже їх просто не буде де лікувати.

В Одесі вже почалось медичне сортування

Лікар з Одеси розповів, що в Одесі вже не госпіталізують хворих з середньою тяжкістю захворювання – лише "дуже важких" пацієнтів. Він додав, що хворі з супутніми патологіями, гіпертонічними станами та діабетом, яких і так по визначенню вже повинні госпіталізувати. Лікар вважає, що скоро "те, що відбувається в Одесі, буде й в інших містах" України.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 13 листопада

Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 52 мільйони людей. Одужали більш ніж 34 мільйони пацієнтів. На жаль, 1 281 006 хворих померли. Дані опубліковані Апаратом РНБО України.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 555 435,

Індія – 8 728 795,

Бразилія – 5 781 582,

Франція – 1 915 282,

Росія – 1 865 395.

Вчені запропонували новий тест для оцінки імунітету людини

Американські вчені запропонували новий тест для оцінки імунітету людини до SARS-CoV-2. Це аналіз на Т-клітини. Показники нового тесту розробники порівняли з результатами тестування на антитіла. Тест на Т-клітини виявив 97% перехворілих COVID-19, а тест на антитіла - 77%.

Новий тест має назву T-Detect й ще не схвалений для використання. Компанія-виробник Adaptive Biotechnologies повідомляє про роботу над створенням двох версій тесту: для аналізу хворих і для більш детального аналізу, який можна використовувати в дослідженні вакцин.

ВООЗ веде переговори з Росією стосовно її вакцини проти COVID-19

Росія заявила, що її вакцина проти коронавірусу "Супутник–V" ефективна на 92%. Тож нині Всесвітня організація охорони здоров’я веде переговори інститутом, який її розробив.

"Ми з нетерпінням чекаємо отримання даних щодо вакцини-кандидата "Супутник-V". Якщо виявиться, що товар, який подається на оцінку, відповідає критеріям для включення до списку, ВООЗ опублікує результати", – заявили у ВООЗ.

Черговий рекорд хворих у Росії

За минулу добу в Росії зареєстрували 21 983 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 13 листопада РФ повідомила про 1 880 551 пацієнт з виявленим вірусом SARS-CoV-2. Нагадаємо, У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим.

Які проблеми зі здоров'ям зберігаються у хворих на COVID-19 після одужання

Вчені простежили за здоров'ям 1648 пацієнтів, які були госпіталізовані в 38 лікарень американського штату Мічиган з середини березня до 1 червня 2020 року. Через 60 днів після виписки пацієнтів вони зібрали інформацію, яка була доступна в історіях хвороби, а також розпитали учасників дослідження телефоном про їхній стан.

Телефонне опитування пройшли 488 (41,8%) учасників дослідження. Вчені виявити такі проблеми:

Симптоми з боку серця і легенів – у 159 осіб. У 92 з них це були нові симптоми або погіршення наявних.

Стійка втрата нюху і відчуття смаку – у 65 колишніх пацієнтів.

Погіршення здатності самостійно справлятися з рутинними завданнями у звичайному житті (наприклад, з доглядом за собою) – у 58 осіб.

Приблизно половина опитаних повідомила про те, що погіршення здоров'я позначилося на їхньому емоційному стані. 28 людей звернулися за допомогою до фахівців.

У висновках дослідження вчені пишуть, що після виписки з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям, роботою або фінансами, стикається більша частина пацієнтів, які проходили лікування COVID-19 в лікарні.