За минулу добу в Україні зафіксували ще про 12 811 хворих на COVID-19. COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу. Це означає, що скоро країна отримає щонайменше 8 мільйонів доз вакцини, що дасть змогу зробити щеплення 4 мільйонам українцям. США також готується до вакцинації наступного тижня. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 12 грудня

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Україна точно отримає вакцину від COVID-19

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Тепер українці гарантовано отримують щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості має вистачити для 4 мільйонів людей.

"Україна вже 100% отримає понад 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2 … +8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Що таке COVAX Це глобальний механізм розподілу ризиків для об'єднаних закупівель, створений для справедливого розподілу вакцин проти COVID-19. Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного доступу для кожної країни світу. Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення. Україна – член глобальної ініціативи COVAX. Перший мільйон має надійти в березні. Прем'єр Денис Шмигаль сказав, що 8 мільйонів доз має вистачити для 4 мільйонів людей.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал

Статистика поширення COVID-19

Станом на 12 грудня в Україні підтверджено вже 885 039 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу, 11 грудня, лабораторії повідомили ще про 12 811 хворих на COVID-19.

Протягом минулої доби госпіталізована 3 001 особа. На жаль, 243 людини померли від ускладнень викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії зросла до 14 998.

Загалом в Україні 494 001 пацієнт перехворів COVID-19, за минулу добу одужали 13 653 особи.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах станом на 12 грудня

м. Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.

Українці стали менше тестуватися на COVID-19

У МОЗ заявили, що українці почали здійснювати менше тестувань на COVID-19. Через це Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до тестувань на коронавірус.

Степанов зазначив, що зараз в Україні будуть проводити безкоштовне тестування на COVID-19 усім громадянам, які мають ознаки респіраторних захворювань.

"У нас зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів або іншим способом", – наголосив Степанов.

У МОЗ пояснили, чому запровадять локдаун з 8 січня

Українська влада заявляла про запровадження новорічного локдауну у період свят, але фактично Кабмін посилить карантинні обмеження вже після Нового року та Різдва. Як переконують у МОЗ, причин для локдауну саме з 8 по 25 січня є чимало, але серед головних – грип.

"Ми дивилися за нашими розрахункам, як буде зростати кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий строгий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня – початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип", – сказав голова МОЗ.



Карантинні обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу

Фіктивна довідка про ПЛР-тест – кримінальний злочин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не купувати фіктивні довідки про зроблений ПЛР-тест. Він пригрозив людям і лабораторіям, які займаються видачею таких "довідок", кримінальною відповідальністю.

"Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. Будуть проводитися перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії", – заявив Степанов.

Новини про коронавірус у світі 12 грудня

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворів понад 71 мільйон людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби помер 1 597 098 інфікованих. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі приблизно 24 мільйони людей. Понад 45 мільйонів пацієнтів вже одужали.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 15 851 735;

Індія – 9 826 775;

Бразилія – 6 836 227;

Росія – 2 602 048;

Франція – 2 405 210.

США схвалили використання вакцини Pfizer

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer в співпраці з німецькою BioNTech.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перше щеплення буде проведено менш ніж через добу. Однак у МОЗ США наголосили, що уряд негайно розпочне розподіл вакцини по країні. Сама ж вакцинація буде стартувати на початку наступного тижня.

Дослідження про коронавірус

Почервонілі щоки у дітей можуть бути симптомом коронавірусу

Науковці медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету розповіли про нові симптоми коронавірусу COVID-19 у дітей.

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У дітей симптомами COVID-19 можуть бути почервонілі очі, язик, долоні та щоки. Нью-Йоркські медики проаналізували 35 дітей, які потрапили до двох лікарень у період з 1 квітня по 14 липня.. Так, 83% учасники дослідження мали почервонілі припухлі очі, червоні щоки і долоні, а також опухлий язик яскраво-червоного кольору.

Як допоможуть людині у тюрмі, в якої підвищилась температура

Якщо в людини, яка перебуває у СІЗО або у тюрмі, підвищилася температура, то її забезпечать відповідними базовими препаратами, наприклад, жарознижувальними – але тільки тими, які купують за гроші держави.

Про це в інтерв’ю НВ розповіла регіональна координаторка уповноваженого з прав людини по зв’язках із громадськістю у Полтавській області Вірою Яковенко. Щодо медогляду, то посадовиця пояснила, що якщо в штаті установи виконання покарань є лікарі, які приходять на роботу, то вони прийдуть і виконають свою роботу. А якщо таких лікарів у штаті немає – наприклад, якщо відкрита вакансія на цю посаду – то, відповідно, ніхто туди просто так і не прийде. Яковенко наголосила, що важливо, щоб усі в’язні чи затримані були забезпечені тестуванням у разі підозри на зараження COVID-19 та необхідною медичною допомогою.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу