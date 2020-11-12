В Україні виявили рекордну кількість хворих на коронавірус. Коли Україна отримає вакцину проти COVID-19. Укрзалізниця посилить контроль за дотриманням карантину в електричках. Українці створили петицію та просять скасувати карантин вихідного дня. У Європарламенті зафіксували масовий спалах коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 листопада.

12 листопада в Україні повідомили про нових 11 057 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 листопада: загальнонаціональний карантин та обмеження на вихідні

Впродовж минулої доби в країні госпіталізували 1 509 хворих. На жаль, померло ще 198 пацієнтів. Натомість одужало ще 6 235 хворих.

За вчора, 11 листопада, було здійснено 77 149 тестувань (методом ПЛР – 46 933, методом ІФА – 30 216).

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні виявили 500 865 хворих на коронавірус. 227 694 з них вже одужали, але померло від ускладнень 9 145 людей.

Статистика поширення коронавірусу у регіонах

місто Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: серед нових інфікованих 564 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 28 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

серед нових інфікованих 564 медпрацівників. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 28 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірус діагностували ще 199 військовим, тож станом на 12 листопада у лавах ЗСУ від недуги лікуються 2 326 людей. Усього від початку пандемії одужали 5 036 військовослужбовців, померли – 20 інфікованих.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ляшко розповів, як Україна реагуватиме на спалах коронавірусу у норок

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що завтра, 13 листопада, стане відома офіційна позиція Європейського центру контролю за інфекційними хворобами щодо ризиків і окремих протиепідемічних заходів через спалах нового коронавірусу у тварин. Ляшко наголосив, що у МОЗ оперативно відстежують всю інформацію і будуть вживати заходи для того, щоб не допустити додаткового поширення коронавірусу у популяції норок.

Розстелив куртку на землі: у Черкасах хвора на COVID-19 народила під зачиненими дверима лікарні

У Черкасах хвора на COVID-19 Євгенія Кіркич народила немовля під дверима лікарні. Медики закрили вхід на замок, а вийшли з будівлі вже тоді, коли батько тримав немовля на руках. Подробиці цієї історії читайте за посиланням.

Скільки доз вакцини проти коронавірусу та коли отримає Україна: відповідь МОЗ

Через тиждень, 19 листопада приймуть рішення про дату постачання Україні вакцини проти коронавірусу. У МОЗ сподіваються отримати близько 8,5 мільйонів доз. Постачання в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби передбачене програмою COVAX (міжнародна організація, яка має на меті забезпечити доступу до ефективної вакцини від коронавірусу для всіх країн).

Укрзалізниця посилить контроль за дотриманням карантину в електричках

Укрзалізниця збільшить кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках. Таке рішення компанія прийняла через посилення карантину в Україні. У поїздах далекого сполучення кількість місць чітко контрольована, тому посилювати контроль за карантином там не будуть.

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Мер Кропивницького Андрій Райкович захворів на COVID-19

Мер Кропивницького Андрій Райкович захворів на COVID-19. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні. Каже, "на собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів".

Українці просять скасувати карантин вихідного дня: створили петицію

В Україні зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Її автор вважає, що введення такого обмеження не вплине на поширення COVID-19, але матиме катастрофічні наслідки для економічного й культурного життя суспільства. Відповідне звернення опублікували на сайті електронних петицій.

Карантин вихідного дня у Львові: мерія створює робочу групу для допомоги підприємцям, готують позов до суду

Львівська міськрада створить робочу групу, яка стоятиме на захисті підприємців в умовах карантину вихідного дня. ЇЇ очолить заступник мера Львова Андрій Москаленко. Окрім цього, у ЛМР готують позов до суду, щоб рішення про введення карантину вихідного дня не вступило в дію. Садовий розповів, що хоч кінцевого протоколу уряду щодо цього ще немає, львівські юристи вже опрацьовують інформацію, яка вже є в медіа.

У Рівному поки не вводитимуть карантин вихідного дня

Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня з 14 листопада. Однак у Рівному рішення про посилення обмежувальних заходів прийматимуть лише 16 листопада. Саме тому у найближчі суботу – неділю (14 – 15 листопада) карантин вихідного дня у Рівному не запроваджуватимуть.

У Слов'янську відмовились запроваджувати карантин вихідного дня

Міський голова Слов'янська Вадим Лях заявив, що влада міста не буде запроваджувати карантин вихідного дня 14 та 15 листопада. Він посилається на те, що Кабмін не бере до уваги реалії невеликих населених пунктів. За словами міського голови, вихідні у 100-тисячному прифронтовому Слов'янську та містах-мільйонниках Києві чи Харкові – мають суттєві відмінності. Лях наголосив, що для мешканців передмістя вихідні є єдиною можливістю приїхати за покупками в місто або продати на ринках вирощену сільгосппродукцію.

Новини про коронавірус у світі 12 листопада

Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 52 мільйони людей. Одужали більш ніж 33 мільйони пацієнтів. На жаль, 1 286 044 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 402 273;

Індія – 8 683 916;

Бразилія – 5 747 660;

Франція – 1 914 919;

Росія – 1 843 678.

У Європарламенті зафіксували масовий спалах коронавірусу

У Європейському парламенті коронавірусом заразилися сотні депутатів. Через часткове закриття установи на карантин чиновники більше не отримують свої добові гроші в розмірі 323 євро.

Через коронавірус у Туреччині заборонили курити на вулиці

Уряд Туреччини ввів заборону на куріння у людних місцях через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус. Все для того, щоб люди на вулиці не опускали захисні маски з обличчя.

У ВООЗ розповіли, скільки людей потрібно вакцинувати від COVID-19, щоб зупинити пандемію

Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати приблизно 70% всього населення. Однак вакцина має відповідати всім необхідним стандартам безпеки та ефективності.