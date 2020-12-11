За минулу добу в Україні зафіксували 13 514 нових хворих на COVID-19. На жаль, померла рекордна кількість українців від коронавірусу. Медики зафіксували збільшення кількості повторних заражень. У світі виявили понад 69,6 мільйонів хворих. Телеведуча Елен Дедженерес розповіла про свій позитивний тест на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 11 грудня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу в Україні зафіксували 13 514 нових хворих на COVID-19. Від початку 2020 року в Україні виявили 872 228 хворих на коронавірус. З них 480 348 вже одужали, але 14 755 пацієнтів не змогли подолати хворобу. Загалом за цей період в країні провели 4 957 299 ПЛР-тестувань для виявлення патогену SARS-CoV-2.

У столиці України за добу одужала рекордна кількість хворих. Станом на 11 грудня у Києві зареєстровано 88 317 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 1 880 інфікованих, серед них 61 медик.

Кількість хворих в регіонах: м. Київ – 88 317 випадків;

Вінницька область – 19 481 випадок;

Волинська область – 27 537 випадків;

Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

Донецька область – 28 391 випадок;

Житомирська область – 33 405 випадків;

Закарпатська область – 25 693 випадки;

Запорізька область – 40 653 випадки;

Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

Київська область – 46 998 випадків;

Кіровоградська область – 6 921 випадок;

Луганська область – 7 615 випадків;

Львівська область – 52 578 випадків;

Миколаївська область – 22 980 випадків;

Одеська область – 55 714 випадків;

Полтавська область – 28 435 випадків;

Рівненська область – 35 452 випадки;

Сумська область – 34 996 випадків;

Тернопільська область – 30 738 випадків;

Харківська область – 61 424 випадки;

Херсонська область – 13 401 випадок;

Хмельницька область – 33 958 випадків;

Черкаська область – 30 133 випадки;

Чернівецька область – 36 286 випадків;

Чернігівська область – 23 190 випадків.

Скільки людей померли від коронавірусу у регіонах

Київ – 1 551 (+26)

Львівська область – 1 436 (+9)

Дніпропетровська область – 1 116 (+20)

Харківська область – 859 (+9)

Київська область – 805 (+16)

Одеська область – 758 (+28)

Івано-Франківська область – 718 (+7)

Чернівецька область – 696 (+5)

Полтавська область – 592 (+5)

Закарпатська область – 575 (+5)

Донецька область – 568 (+27)

Житомирська область – 558 (+4)

Хмельницька область – 514 (+8)

Волинська область – 464 (+2)

Сумська область – 452 (+10)

Рівненська область – 441 (+2)

Тернопільська область – 418 (+2)

Миколаївська область – 374 (+10)

Запорізька область – 372

Вінницька область – 331 (+2)

Херсонська область – 301 (+10)

Черкаська область – 254 (+7)

Чернігівська область – 206 (+59)

Луганська область – 202 (+5)

Кіровоградська область – 194 (+7)

Лікарі можуть діагностувати COVID-19 лише за симптомами – без ПЛР-тесту

В Україні не усі лікарі відправляють пацієнтів на ПЛР-тестування, якщо бачать симптоми, схожі на COVID-19. Вони можуть діагностувати хворобу та лікувати її і без позитивного результату тесту. Відповідне тестування не завжди є правдивим.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що ПЛР-тестування не перевищує 60% точності результату.

Він запевнив, що точність ІФА-тестування – 90%. "Лікарі можуть направити на ІФА-тестування за 700 грн і це буде швидше, ніж кілька днів чекати на результат ПЛР-тесту", – сказав Радуцький.

В Україні люди почали повторно хворіти на COVID-19

В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом. Людей, що захворіли на COVID-19 повторно, зареєстрували вже в декількох областях.

В Чернівецькій, Кіровоградській та інших областях деякі колишні пацієнти з COVID-19 почали хворіти знову.

"Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", – розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Чому українці бояться вакцинуватись від COVID-19

За даними соціологічних опитувань, майже половина українців не хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вони проти навіть у тому разі, якщо вакцина буде безкоштовною. Якщо ж за вакцину прийдеться платити – охочих стає ще менше.

Люди пояснюють свою позицію по-різному: теорія змови, непорощуміння чи страх.

Більше історій українців дивіться у сюжеті 24 каналу.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал

В Одесі поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного

В Одесі 11 грудня поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Він помер 8 грудня від коронавірусу. Чорного поховали на 3-му Єврейському кладовищі.



Похорон Вадима Чорного / "Думська"

Новини про коронавірус у світі 11 грудня

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 69,6 мільйонів людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби помер 1 584 021 інфікований. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі приблизно 23 мільйони людей. Понад 44 мільйони пацієнтів вже одужали.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 15 617 921;

Індія – 9 796 769;

Бразилія – 6 781 799;

Росія – 2 574 319;

Франція – 2 391 643.

У Росії зафіксували рекордну добову смертність

За минулу добу в Росії зареєстрували 28 585 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 11 грудня РФ повідомила про 2 597 711 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

За останню добу від коронавірусу померли 613 осіб, це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померли 45 893 хворих на коронавірус.

За добу одужала 26 171 особа (на день раніше – 25 887 осіб), у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 059 840 осіб. Всього в РФ зробили 81,5 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 491 978 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Хемілтон вилікувався від COVID-19

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон здав негативний тест на коронавірус. Це означає, що семиразовий чемпіон Формули-1 зможе виступити на гран-прі Абу-Дабі. Хемілтон отримав два поспіль негативних тести на коронавірус, а тому йому дозволили провести гонку.

Телеведуча Елен Дедженерес захворіла на коронавірус

62-річна американська комедіантка та телеведуча Елен Дедженерес захворіла на коронавірус. Зірка почувається добре та повідомила, що до зйомок "Шоу Елен Дедженерес" повернеться після свят в січні 2021 року.

"Хочу повідомити, що у мене позитивний результат COVID-19. На щастя, зараз я почуваюся добре. Всі, хто був у тісному контакті зі мною, були повідомлені, і я дотримуюся всіх відповідних правил Центру з контролю і профілактики захворювань США. Побачимося з вами після свят", – написала Елен Дедженерес у соціальних мережах.