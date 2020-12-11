Новини про коронавірус 11 грудня: добовий рекорд смертей, повторні зараження в Україні
За минулу добу в Україні зафіксували 13 514 нових хворих на COVID-19. На жаль, померла рекордна кількість українців від коронавірусу. Медики зафіксували збільшення кількості повторних заражень. У світі виявили понад 69,6 мільйонів хворих. Телеведуча Елен Дедженерес розповіла про свій позитивний тест на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 11 грудня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 13 514 нових хворих на COVID-19. Від початку 2020 року в Україні виявили 872 228 хворих на коронавірус. З них 480 348 вже одужали, але 14 755 пацієнтів не змогли подолати хворобу. Загалом за цей період в країні провели 4 957 299 ПЛР-тестувань для виявлення патогену SARS-CoV-2.
У столиці України за добу одужала рекордна кількість хворих. Станом на 11 грудня у Києві зареєстровано 88 317 хворих на COVID-19. За минулу добу виявили 1 880 інфікованих, серед них 61 медик.
Скільки людей померли від коронавірусу у регіонах
- Київ – 1 551 (+26)
- Львівська область – 1 436 (+9)
- Дніпропетровська область – 1 116 (+20)
- Харківська область – 859 (+9)
- Київська область – 805 (+16)
- Одеська область – 758 (+28)
- Івано-Франківська область – 718 (+7)
- Чернівецька область – 696 (+5)
- Полтавська область – 592 (+5)
- Закарпатська область – 575 (+5)
- Донецька область – 568 (+27)
- Житомирська область – 558 (+4)
- Хмельницька область – 514 (+8)
- Волинська область – 464 (+2)
- Сумська область – 452 (+10)
- Рівненська область – 441 (+2)
- Тернопільська область – 418 (+2)
- Миколаївська область – 374 (+10)
- Запорізька область – 372
- Вінницька область – 331 (+2)
- Херсонська область – 301 (+10)
- Черкаська область – 254 (+7)
- Чернігівська область – 206 (+59)
- Луганська область – 202 (+5)
- Кіровоградська область – 194 (+7)
Лікарі можуть діагностувати COVID-19 лише за симптомами – без ПЛР-тесту
В Україні не усі лікарі відправляють пацієнтів на ПЛР-тестування, якщо бачать симптоми, схожі на COVID-19. Вони можуть діагностувати хворобу та лікувати її і без позитивного результату тесту. Відповідне тестування не завжди є правдивим.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що ПЛР-тестування не перевищує 60% точності результату.
Він запевнив, що точність ІФА-тестування – 90%. "Лікарі можуть направити на ІФА-тестування за 700 грн і це буде швидше, ніж кілька днів чекати на результат ПЛР-тесту", – сказав Радуцький.
В Україні люди почали повторно хворіти на COVID-19
В Україні фіксують повторні випадки зараження коронавірусом. Людей, що захворіли на COVID-19 повторно, зареєстрували вже в декількох областях.
В Чернівецькій, Кіровоградській та інших областях деякі колишні пацієнти з COVID-19 почали хворіти знову.
"Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", – розповів глава МОЗ Максим Степанов.
Чому українці бояться вакцинуватись від COVID-19
За даними соціологічних опитувань, майже половина українців не хочуть вакцинуватися від COVID-19. Вони проти навіть у тому разі, якщо вакцина буде безкоштовною. Якщо ж за вакцину прийдеться платити – охочих стає ще менше.
Люди пояснюють свою позицію по-різному: теорія змови, непорощуміння чи страх.
Більше історій українців дивіться у сюжеті 24 каналу.
Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал
В Одесі поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного
В Одесі 11 грудня поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Він помер 8 грудня від коронавірусу. Чорного поховали на 3-му Єврейському кладовищі.
Похорон Вадима Чорного / "Думська"
Новини про коронавірус у світі 11 грудня
Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 69,6 мільйонів людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби помер 1 584 021 інфікований. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі приблизно 23 мільйони людей. Понад 44 мільйони пацієнтів вже одужали.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 15 617 921;
- Індія – 9 796 769;
- Бразилія – 6 781 799;
- Росія – 2 574 319;
- Франція – 2 391 643.
У Росії зафіксували рекордну добову смертність
За минулу добу в Росії зареєстрували 28 585 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 11 грудня РФ повідомила про 2 597 711 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
За останню добу від коронавірусу померли 613 осіб, це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померли 45 893 хворих на коронавірус.
За добу одужала 26 171 особа (на день раніше – 25 887 осіб), у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 059 840 осіб. Всього в РФ зробили 81,5 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 491 978 осіб, що більше, ніж минулої доби.
Хемілтон вилікувався від COVID-19
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон здав негативний тест на коронавірус. Це означає, що семиразовий чемпіон Формули-1 зможе виступити на гран-прі Абу-Дабі. Хемілтон отримав два поспіль негативних тести на коронавірус, а тому йому дозволили провести гонку.
Телеведуча Елен Дедженерес захворіла на коронавірус
62-річна американська комедіантка та телеведуча Елен Дедженерес захворіла на коронавірус. Зірка почувається добре та повідомила, що до зйомок "Шоу Елен Дедженерес" повернеться після свят в січні 2021 року.
"Хочу повідомити, що у мене позитивний результат COVID-19. На щастя, зараз я почуваюся добре. Всі, хто був у тісному контакті зі мною, були повідомлені, і я дотримуюся всіх відповідних правил Центру з контролю і профілактики захворювань США. Побачимося з вами після свят", – написала Елен Дедженерес у соціальних мережах.
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