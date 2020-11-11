В Україні захворюваність на коронавірус продовжує зростати, уряд запровадив карантин вихідного дня. Країна також повернулась до загальнонаціонального карантину. До лікарень областей почали надходити партії препарату Ремдесивір. У світі майже 52 мільйони інфікованих, лідером випадків передачі інфекції є США. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 11 листопада

За минулу добу в Україні зареєстрували 10 611 нових хворих на коронавірус. Госпіталізації потребували 1 453 хворих або з підозрою на COVID-19. Відомо, що від ускладнень помер 191 пацієнт. Натомість одужали ще 6 802 людини.

Днем раніше Новини про коронавірус 10 листопада: рекорд в Україні, обвал акцій техногігантів через вакцину

Станом на 11 листопада загальна кількість інфікованих в країні становить 489 808. З них одужали 221 459 людей, втім 8 947 померли під час перебігу хвороби. 259 402 мешканців України продовжують лікуватись від коронавірусу.

Коронавірус в областях України 11 листопада

Київ – 46 632

Вінницька область – 12 970

Волинська область – 17 236

Дніпропетровська область – 18 690

Донецька область – 15 066

Житомирська область – 20 194

Закарпатська область – 18 056

Запорізька область – 15 285

Івано-Франківська область – 25 643

Київська область – 21 731

Кіровоградська область – 3 280

Луганська область – 4 738

Львівська область – 34 988

Миколаївська область – 11 092

Одеська область – 30 041

Полтавська область – 13 143

Рівненська область – 23 035

Сумська область – 15 662

Тернопільська область – 22 549

Харківська область – 44 948

Херсонська область – 6 075

Хмельницька область – 20 826

Черкаська область – 11 063

Чернівецька область – 26 301

Чернігівська область – 10 564

Скільки медиків захворіло на коронавірус в Україні: серед нових інфікованих 493 медпрацівники. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли.

серед нових інфікованих 493 медпрацівники. Загалом від початку пандемії в Україні COVID-19 інфікувалися близько 27 тисяч медиків, щонайменше 212 з яких померли. Ситуація з COVID-19 у Збройних силах України: від учора коронавірус діагностували ще 117 військовим, тож станом на 11 листопада у лавах ЗСУ від недуги лікуються 2 258 людей. Усього від початку пандемії одужали 4 905 військовослужбовців, померли – 19 інфікованих.

Головні новини про коронавірус в Україні

В Україні повернули загальнонаціональний карантин

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні. Уряд скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.

Які заборони діятимуть в Україні:

Заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість більше за 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

Заборона дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів.

Після 22:00 та до 7:00 заборонена робота закладів харчування з організацією дозвілля, тобто ресторанів, барів і кафе. Водночас обмеження не поширюються на адресну доставку та замовлення на винос.

Відвідувачі у закладах громадського харчування можуть перебувати лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками й не більше 4 осіб за столом без урахування дітей, віком до 18 років.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Важливо: поділ України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону – скасували!

Уряд запровадив карантин вихідного дня

Під час засідання 11 листопада Кабінет Міністрів України ввів карантин вихідного дня. Рішення пояснили погіршенням ситуації з поширення коронавірусу в країні: захворюваність зросла, ліжок в лікарнях критично бракує.

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти вже з 14 – 15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Водночас уряд запевнив, що готовий підтримати підприємців у період карантину.

Що працюватиме в суботу та неділю

продуктові магазини;

аптеки (зокрема ветеринарні);

АЗС;

громадський транспорт.

#МаюПравоПрацювати: у Львові ресторатори протестують проти карантину вихідного дня

У Львові 11 листопада ресторатори й представники готельної, спортивної та розважальної сфер міста та області вийшли на мирну акцію протесту під стіни ЛОДА. Вони протестують проти введення карантину вихідного дня.

Підприємці вважають, що карантин вихідного дня, який планує запровадити уряд через пандемію коронавірусу, знищить їхній бізнес.



У Львові протестують проти карантину вихідного дня / Фото Львівський портал

У МОЗ пояснили, які симптоми вважають легким перебігом коронавірусу

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що легкому перебігу коронавірусу притаманна незначна лихоманка до 38 градусів, яку можна контролювати жарознижувальними препаратами самостійно.

Які симптоми вважаються ознаками легкого перебігу COVID-19:

легкий нежить;

легкий кашель;

відсутність ознак дихальної недостатності (ускладненого дихання, збільшення частости дихальних рухів);

відсутність шлунково-кишкових проявів;

відсутність змін психічного стану.

Станом на 11 листопада в лікарнях перебувають 28 564 хворих на коронавірус або з підозрою на наявність захворювання.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

​До теми Alina Pash заразилася коронавірусом

Україні запропонують спеціальну ціну на закупівлю вакцини проти COVID-19

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що Україна увійшла до переліку тих країн, які можуть отримати майбутню вакцину проти коронавірусу за спеціальною ціною.

Ляшко пояснив, що Україна взяла участь у механізмі COVAX, який передбачає список із 92 країн, яким буде запропоновано спеціальну ціну на закупівлю вакцини, коли вона з'явиться.

Важливо: у бюджеті 2021 року на закупівлю майбутньої вакцини проти COVID-19 заклали 1 мільярд гривень.

Неефективний проти COVID-19 препарат "Ремдесивір" вже розподіляють українськими лікарнями

Від 10 листопада МОЗ почало розподіляти препарат "Ремдесивір" у лікарні регіонів України. Цей засіб використовують для лікування коронавірусу, хоч ВООЗ нещодавно заявила про його неефективність у боротьбі з недугою.

Що відомо про препарат Ремдесивір Це внутрішньовенний препарат, який розробила американська компанія Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола. Втім, згодом препарат виявився неефективним у боротьбі з цією інфекцією.

Новини про коронавірус у світі 11 листопада

Від початку пандемії COVID-19 у світі захворіли понад 51 мільйон людей. Одужали більш ніж 33 мільйони пацієнтів. На жаль, 1 273 446 хворих померли.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 10 258 090;

Індія – 8 636 011;

Бразилія – 5 699 005;

Франція – 1 856 292;

Росія – 1 857 309.

Дослідження про коронавірус

Кілька медиків захворіли COVID-19, хоча були щеплені російською вакциною

Троє медиків з Алтайського краю, що у Росії, інфікувалися коронавірусом та захворіли на COVID-19 попри те, що були щепленими російською вакциною "Спутник V". Розробники вакцини вже відреагували: мовляв, імунітет просто не встиг сформуватися.