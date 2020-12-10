В Україні досі спостерігають певне зменшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом, проте цифри все ще високі. В уряді розповіли деталі проведення вакцинації населення та чи має Україна намір купувати російську вакцину. Масова вакцинація стартує в Ізраїлі. Вчені встановили, наскільки вірус небезпечніший для чоловіків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 10 грудня

З початку епідемії COVID-19 в Україні захворіло 858 714 людей. За минулу добу кількість виявлених випадків – 13 371. Серед нових хворих – 652 дитини та 580 медпрацівників. Відомо, що за минулу добу госпіталізували 2 993 пацієнтів, повідомляє 24 канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

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Від ускладнень, викликаних COVID-19, на жаль, померли ще 266 пацієнтів. Загалом з початку епідемії зафіксовано 14 470 летальних випадків.

13 903 особи одужали за минулу добу, загалом хворобу перехворіла 465 021 людина.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 86 437

Вінницька область – 19 206

Волинська область – 27 194

Дніпропетровська область – 46 891

Донецька область – 27 678

Житомирська область – 32 987

Закарпатська область – 25 344

Запорізька область – 39 758

Івано-Франківська область – 40 007

Київська область – 46 211

Кіровоградська область – 6 744

Луганська область – 7 436

Львівська область – 51 915

Миколаївська область – 22 621

Одеська область – 54 840

Полтавська область – 27 772

Рівненська область – 35 034

Сумська область – 34 611

Тернопільська область – 30 462

Харківська область – 60 992

Херсонська область – 13 039

Хмельницька область – 33 426

Черкаська область – 29 449

Чернівецька область – 36 044

Чернігівська область – 22 616

Коронавірус в Збройних силах України: станом на 10 грудня в лавах ЗСУ хворіє – 3055 людей. Всього за час пандемії одужало – 8577 осіб, летальних випадків – 30. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 499 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 203 нових випадків хвороби у ЗСУ.

станом на 10 грудня в лавах ЗСУ хворіє – 3055 людей. Всього за час пандемії одужало – 8577 осіб, летальних випадків – 30. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 499 військовослужбовців. Упродовж минулої доби зареєстрували 203 нових випадків хвороби у ЗСУ. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 580 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 44 143 медики. Щонайменше 374 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 27 тисяч – одужали.

Головні новини про коронавірус в Україні

Шмигаль заявив, що в лікарнях є достатньо місць для хворих на COVID-19

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в українських лікарнях достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус. За його словами, "тратити гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу".

Прем’єр вкотре наголосив, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати приклад в інших країн (Польща чи Німеччина) дуже велика. Водночас влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.

Зауважимо, що в Україні вже багатьом хворим на коронавірус відмовили у госпіталізації, пояснивши це тим, що "місць у лікарнях немає". Відмова вчасно надати допомогу вже стала причиною багатьох смертей.

Що цікаво, навіть сам прем’єр Денис Шмигаль ще вкінці листопада заявив, що у деяких містах лікарні повністю переповнені пацієнтами з COVID-19.

В Україні від коронавірусу померла 6-місячна дитина

У дитячій лікарні №2 Миколаєва померла шестимісячна дитина, у якої діагностували коронавірус COVID-19. Відомо, що у дитини була серйозна вроджена патологія – вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів.4 грудня малюка госпіталізували в реанімацію. Однак через 5 днів дитина померла.

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні станом на 10 грудня

Київ – 1 525 (+27)

Львівська область – 1 427 (+23)

Дніпропетровська область – 1 096 (+26)

Харківська область – 850 (+15)

Київська область – 789 (+9)

Одеська область – 730 (+27)

Івано-Франківська область – 711 (+5)

Чернівецька область – 691 (+4)

Полтавська область – 587 (+17)

Закарпатська область – 570 (+2)

Житомирська область – 554 (+5)

Донецька область – 541

Хмельницька область – 506 (+3)

Волинська область – 462 (+1)

Сумська область – 442 (+3)

Рівненська область – 439 (+10)

Тернопільська область – 416 (+5)

Запорізька область – 372 (+14)

Миколаївська область – 364 (+3)

Вінницька область – 329 (+6)

Херсонська область – 291 (+15)

Черкаська область – 247 (+5)

Луганська область – 197 (+3)

Кіровоградська область – 187 (+1)

Чернігівська область – 147 (+37)

Шмигаль про карантин вихідного дня: Це український продукт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня – це українська розробка. Такі обмеження тепер впроваджують в європейських країнах.

Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе,

– додав політик.

Карантин вихідного дня в Україні: головне Карантин обмеження у вихідні дні в Україні ввели з 14 по 30 листопада.

Працювати дозволяли лише магазинам, аптекам, банкам, АЗС, пошті, а також закладам, які готують їжу на винос.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не виправдав сподівання МОЗ.

Вакцинування проти коронавірусу в Україні буде складатись з двох ін’єкцій

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, але загалом це безумовний факт, і таке проведення щеплення передбачено компанією-розробником. Шмигаль наголосив, що оскільки вакцинування є добровільним, а не обов’язковим в Україні, то кожен зможе собі забезпечити це на комерційній основі. Окрім тих людей, які будуть отримувати від держави – це в обов’язковому порядку.

Нагадаємо, що Україна є учасником глобальної ініціативи Covax. Очікується 8 мільйонів доз, перший мільйон має надійти в березні, цього вистачить для 4 мільйонів людей.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал

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Новини про коронавірус у світі 10 грудня

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 69 мільйонів людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби померли 1 571 650 інфікованих. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі приблизно 23 мільйони людей, оскільки більш ніж 44 мільйони хворих вже подолали хворобу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 15 392 979;

Індія – 9 767 371;

Бразилія – 6 728 452;

Росія – 2 546 113;

Франція – 2 377 913.

В Ізраїлі стартує вакцинація від COVID-19 в кінці грудня

В Ізраїлі вакцинація від COVID-19 починається 27 грудня. Перша партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer вже прибула у країну. Планується, що щодня її зможуть отримувати 60 тисяч людей.

Ще 500 тисяч доз вакцин будуть доставлені в Ізраїль вантажним літаком найближчими днями, ще мільйон прибуде наступного тижня. Тобто, в Ізраїлі близько 60 тисяч жителів щодня зможуть отримувати вакцину.

Хакери викрали секретні дані про вакцину проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech

На Європейське агентство з дослідження лікарських препаратів відбулась хакерська атака. Зловмисники отримали доступ до деяких документів про вакцину від компаній Pfizer та BioNTech. Хакерська атака ніяк не повпливає на терміни затвердження вакцини. 29 грудня відбудеться нарада, на якій вирішуватимуть долю вакцини від Pfizer і BioNTech.

У компанії BioNTech уточнили, що поки що у них немає інформації про те, чи змогли хакери ідентифікувати учасників дослідження або використати викрадені дані у будь-який інший спосіб.

У Росії знову змінили дані про ефективність своєї вакцини

Російська вакцина проти COVID-19 "Спутник V" показала ефективність 69,3% після введення першої дози препарату та 96,2% – після другого компонента.

Оцінка була проведена в період з 14 по 21 день, тобто до моменту введення другого компонента, і друга група спостережень – це вже після введення другого компонента, повідомив член російського комітету з моніторингу даних клінічних досліджень вакцини Раміл Хабрієв.

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Дослідження про коронавірус

Все гірше, ніж вважали: наскільки коронавірус небезпечний для чоловіків

Виявили, що ризик зараження SARS-CoV-2 у чоловіків і жінок SARS-CoV-2 однаковий. Однак чоловіки з цією інфекцією потрапляють в палату інтенсивної терапії у 2,84 раза частіше, ніж жінки. Ризик смерті у них вище в 1,39 раза.

Вчені припускають, що ця різниця в тяжкості перебігу COVID-19 пов'язана з особливостями імунітету у людей різної статі. Крім того, важливу роль можуть грати супутні хвороби, поширеність яких пов'язана зі статтю, і інші біологічні чинники.

Які антисептики ефективніші: зі спиртом чи без

Безалкогольні антисептики виявилися не менш ефективними за спиртові. Це з'ясувалося в ході нового дослідження американських вчених. При цьому безалкогольні антисептики не обпалюють і не сушать шкіру рук.

Спиртові антисептики стали "золотим стандартом" профілактики коронавірусу у всьому світі, оскільки вони надійно знищують патоген.

Важливо! Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) рекомендують вибирати засоби з вмістом спирту не менше 60-70%. Люди, які змушені обробляти руки кілька разів на день, зіткнулися з неприємними побічними ефектами – спирт обпалює шкіру, викликає сухість та лущення.