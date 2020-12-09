Новини про коронавірус 9 грудня: точні дати локдауну в Україні, Ізраїль отримав вакцину
Загалом в Україні коронавірус виявили у 845 543 людей. Кабмін назвав точні дати введення локдауну в країні. У Києві госпіталізували рекордну кількість людей. Ізраїль отримав першу партію вакцини проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 грудня.
Коронавірус в Україні 9 грудня
В Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли. За минулу добу, 8 грудня, COVID-19 діагностували у 12 585 громадян. Натомість одужали 14 554 інфікованих, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 8 грудня: початок кінця – старт вакцинації населення, спад в Україні
Найбільша кількість хворих – у місті Києві (1 728), а також в Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Впродовж 8 грудня в Україні провели 58 271 тестування. Зокрема, методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.
Коронавірус в регіонах:
- Київ – 84 538 випадків;
- Вінницька область – 18 988 випадків;
- Волинська область – 26 832 випадки;
- Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
- Донецька область – 27 044 випадки;
- Житомирська область – 32 498 випадків;
- Закарпатська область – 25 029 випадків;
- Запорізька область – 38 698 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
- Київська область – 45 497 випадків;
- Кіровоградська область – 6 524 випадки;
- Луганська область – 7 275 випадків;
- Львівська область – 51 375 випадків;
- Миколаївська область – 22 127 випадків;
- Одеська область – 54 123 випадки;
- Полтавська область – 27 222 випадки;
- Рівненська область – 34 578 випадків;
- Сумська область – 34 226 випадків;
- Тернопільська область – 30 203 випадки;
- Харківська область – 60 273 випадки;
- Херсонська область – 12 826 випадків;
- Хмельницька область – 32 960 випадків;
- Черкаська область – 28 728 випадків;
- Чернівецька область – 35 826 випадків;
- Чернігівська область – 22 167 випадків.
- Коронавірус в Збройних силах України: впродовж 8 грудня коронавірус підтвердили у 111 військових. Станом на 9 грудня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 3 120 людей. Від початку пандемії одужали 8 310 хворих. На жаль, 30 військових померли. Нині на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 527 людей.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 682 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 43 563 медики. Щонайменше 374 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 27 тисяч – одужали.
Кабмін вводить локдаун з 8 до 24 січня
Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні вводять локдаун. Уряд вже встановив дату і термін жорстких обмежень – вони діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року. А загальнонаціональний чинний карантин продовжено до 28 лютого.
Під час локдауну в країні буде заборонено:
- Відвідування закладів освіти, крім дошкільної.
- Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, крім купівлі товарів першої необхідності.
- Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
- Проведення культурних масових заходів.
- Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.
- Прийом відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.
- Прийом відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.
У Києві госпіталізували рекордну кількість людей
У Києві не спадає захворюваність на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1728 інфікованих.До столичних лікарень госпіталізували 127 хворих. Це найбільша кількість госпіталізованих в місті за добу.
Новини про коронавірус у світі 9 грудня
Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 68 мільйонів людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби померли 1 559 210 інфікованих. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі 22,6 мільйона людей, оскільки більш ніж 44 мільони хворих вже подолали хворобу.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 15 172 605;
- Індія – 9 735 850;
- Бразилія – 6 674 999;
- Росія – 2 518 551;
- Франція – 2 363 197.
Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу
Ізраїль зранку 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховище ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva. Першими планують вакцинувати медиків, а після них – жителів та працівників будинків для людей похилого віку, а також інших людей, які перебувають у групі ризику. Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий стати першою людиною, яка прийме дозу вакцини. Водночас наразі точна дата вакцинації населення невідома.
Леслі, час йти: в один день та час від COVID-19 померло закохане подружжя
Патриція та Леслі Маквотерс, які провели разом 47 років, трагічно померли від COVID-19. Американське подружжя пішло з життя в один день та навіть час. Вмираючи, 75-річна Патриція ще встигла кинути чоловікові останню фразу: "Леслі, час йти". Лікарі констатували смерть подружжя 22 листопада о 16:23.
Патриція та Леслі Маквотерс / Фото nypost.com
Цікаво Чи тестують вчителів на коронавірус у школах за кордоном: цікаві факти
Спалахи коронавірусу можуть накластися, – головний інфекціоніст США Фаучі
У США останнім часом зростає кількість заражень коронавірусом. Однак експерти побоюються, що це зростання подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Хануку. У такому випадку один спалах накладеться на інший. Доктор Ентоні Фаучі закликає дотримуватися карантинних обмежень, аби країна не опинилася у дуже складному становищі.
Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини
Опублікували подробиці випробувань оксфордської вакцини: поки найнижча ефективність
Опублікували повні проміжні дані про безпечність та ефективність оксфордської вакцини проти COVID-19, яку виробляє компанія AstraZeneca. Ефективність вакцини становить 62-90% в залежності від дозування. Зараз вакцина демонструє ефективність в 62% для людей, які отримали дві повні дози. Учасники, які при першій вакцинації отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними: для них ефективність щеплення склала 90%. З 1367 осіб, щеплених за цією схемою, захворіли троє (0,2%), а в групі плацебо – 2,2%.
В однояйцевих близнюків коронавірус проявився по-різному: чому це дуже дивно
Перебіг інфекції SARS-CoV-2 в ідентичних близнюків при однакових факторах генетики й зовнішньому впливі тяжкість хвороби виявився різним. Один одужав за два тижні, а інший опинився в палаті інтенсивної терапії. Вони інфікувалися від однієї людини, їх лікувала одна й та ж група медиків і в жодного з них не було хронічних хвороб. У висновках дослідження вчені повідомляють, що в описаному випадку на відмінності в перебігу хвороби не могли вплинути практично всі відомі фактори ризику. Науковці не можуть пояснити, чому так відбулося
Поділитися новиною