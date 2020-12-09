В Україні знову більше людей одужали від коронавірусу, ніж захворіли. За минулу добу, 8 грудня, COVID-19 діагностували у 12 585 громадян. Натомість одужали 14 554 інфікованих, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 8 грудня: початок кінця – старт вакцинації населення, спад в Україні

Найбільша кількість хворих – у місті Києві (1 728), а також в Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Впродовж 8 грудня в Україні провели 58 271 тестування. Зокрема, методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449.

Коронавірус в регіонах:

Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

Коронавірус в Збройних силах України: впродовж 8 грудня коронавірус підтвердили у 111 військових. Станом на 9 грудня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 3 120 людей. Від початку пандемії одужали 8 310 хворих. На жаль, 30 військових померли. Нині на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 527 людей.

впродовж 8 грудня коронавірус підтвердили у 111 військових. Станом на 9 грудня в лавах ЗСУ на коронавірус хворіє 3 120 людей. Від початку пандемії одужали 8 310 хворих. На жаль, 30 військових померли. Нині на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 527 людей. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби хворобу виявили у 682 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 43 563 медики. Щонайменше 374 з них померли під час перебігу захворювання, але понад 27 тисяч – одужали.

Через складну епідеміологічну ситуацію в Україні вводять локдаун. Уряд вже встановив дату і термін жорстких обмежень – вони діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року. А загальнонаціональний чинний карантин продовжено до 28 лютого.

Під час локдауну в країні буде заборонено:

Відвідування закладів освіти, крім дошкільної.

Роботу кафе, барів, ресторанів, закладів розваг, ТРЦ, крім купівлі товарів першої необхідності.

Роботу салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Проведення культурних масових заходів.

Роботу продовольчих та непродовольчих ринків.

Прийом відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.

Прийом відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів приміщення.

У Києві госпіталізували рекордну кількість людей

У Києві не спадає захворюваність на коронавірус. За минулу добу виявили ще 1728 інфікованих.До столичних лікарень госпіталізували 127 хворих. Це найбільша кількість госпіталізованих в місті за добу.

Новини про коронавірус у світі 9 грудня

Згідно з даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 68 мільйонів людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби померли 1 559 210 інфікованих. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі 22,6 мільйона людей, оскільки більш ніж 44 мільони хворих вже подолали хворобу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 15 172 605;

Індія – 9 735 850;

Бразилія – 6 674 999;

Росія – 2 518 551;

Франція – 2 363 197.

Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу

Ізраїль зранку 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховище ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva. Першими планують вакцинувати медиків, а після них – жителів та працівників будинків для людей похилого віку, а також інших людей, які перебувають у групі ризику. Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий стати першою людиною, яка прийме дозу вакцини. Водночас наразі точна дата вакцинації населення невідома.

Леслі, час йти: в один день та час від COVID-19 померло закохане подружжя

Патриція та Леслі Маквотерс, які провели разом 47 років, трагічно померли від COVID-19. Американське подружжя пішло з життя в один день та навіть час. Вмираючи, 75-річна Патриція ще встигла кинути чоловікові останню фразу: "Леслі, час йти". Лікарі констатували смерть подружжя 22 листопада о 16:23.



Патриція та Леслі Маквотерс / Фото nypost.com

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Спалахи коронавірусу можуть накластися, – головний інфекціоніст США Фаучі

У США останнім часом зростає кількість заражень коронавірусом. Однак експерти побоюються, що це зростання подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Хануку. У такому випадку один спалах накладеться на інший. Доктор Ентоні Фаучі закликає дотримуватися карантинних обмежень, аби країна не опинилася у дуже складному становищі.

Дослідження коронавірусу, розробки та вакцини

Опублікували подробиці випробувань оксфордської вакцини: поки найнижча ефективність

Опублікували повні проміжні дані про безпечність та ефективність оксфордської вакцини проти COVID-19, яку виробляє компанія AstraZeneca. Ефективність вакцини становить 62-90% в залежності від дозування. Зараз вакцина демонструє ефективність в 62% для людей, які отримали дві повні дози. Учасники, які при першій вакцинації отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними: для них ефективність щеплення склала 90%. З 1367 осіб, щеплених за цією схемою, захворіли троє (0,2%), а в групі плацебо – 2,2%.

В однояйцевих близнюків коронавірус проявився по-різному: чому це дуже дивно

Перебіг інфекції SARS-CoV-2 в ідентичних близнюків при однакових факторах генетики й зовнішньому впливі тяжкість хвороби виявився різним. Один одужав за два тижні, а інший опинився в палаті інтенсивної терапії. Вони інфікувалися від однієї людини, їх лікувала одна й та ж група медиків і в жодного з них не було хронічних хвороб. У висновках дослідження вчені повідомляють, що в описаному випадку на відмінності в перебігу хвороби не могли вплинути практично всі відомі фактори ризику. Науковці не можуть пояснити, чому так відбулося