Станом на 8 грудня в Україні позитивна динаміка щодо COVID-19. За минулу добу від коронавірусу одужали більше людей, ніж захворіли. У світі теж позитивні новини – розпочалась вакцинація населення, так перші щеплення отримали британці. Науковці заявили про ефективність у 97% ще однієї вакцини-кандидата. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 8 грудня

Добова статистика

За минулу добу одужали від коронавірусу 12 860 людей, в той час, як добовий приріст хворих – 10 811. Госпіталізації потребували 1 319 хворих. Від ускладнень померли 195 пацієнтів. Українські лабораторії впродовж доби провели 55 070 тестувань: методом ПЛР – 30 718, методом ІФА – 24 352. Про це з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомляє 24 канал.

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Загалом від початку епідемії на COVID-19 в Україні захворіли 832 758 людей, з них станом на 8 грудня одужали – 436 564 хворих, померли від ускладнень недуги – 13 928 пацієнтів.

Ситуація з COVID-19 у регіонах

Київ – 82 810 інфікованих;

Вінницька область – 18 824 інфікованих;

Волинська область – 26 475 інфікованих;

Дніпропетровська область – 45 752 інфікованих;

Донецька область – 26 235 інфікованих;

Житомирська область – 32 354 інфікованих;

Закарпатська область – 24 886 інфікованих;

Запорізька область – 37 885 інфікованих;

Івано-Франківська область – 39 541 інфікований;

Київська область – 44 554 інфікованих;

Кіровоградська область – 6 418 інфікованих;

Луганська область – 7 141 інфікований;

Львівська область – 50 787 інфікованих;

Миколаївська область – 21 798 інфікованих;

Одеська область – 52 853 інфікованих;

Полтавська область – 26 571 інфікований;

Рівненська область – 34 088 інфікованих;

Сумська область – 33 904 інфікованих;

Тернопільська область – 29 977 інфікованих;

Харківська область – 59 739 інфікованих;

Херсонська область – 12 493 інфікованих;

Хмельницька область – 32 539 інфікованих;

Черкаська область – 27 913 інфікованих;

Чернівецька область – 35 622 інфікованих;

Чернігівська область – 21 599 інфікованих.

Коронавірус в Збройних силах України: 148 нових випадків передачі коронавірусу серед військових. Станом на 8 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіє 3 266 людина. Вдалось з початку пандемії подолати хворобу 8 087 особам. На жаль, інфікування стало смертельним для 29 пацієнтів. Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 524 людини. У 85 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб.

148 нових випадків передачі коронавірусу серед військових. Станом на 8 грудня в ЗСУ на коронавірус хворіє 3 266 людина. Вдалось з початку пандемії подолати хворобу 8 087 особам. На жаль, інфікування стало смертельним для 29 пацієнтів. Наразі на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 524 людини. У 85 військових ізоляція закінчується протягом найближчих 3 діб. Скільки медиків захворіли на COVID-19: впродовж минулої доби інфікувалися 512 медпрацівників. Загалом на COVID-19 в Україні захворіли 43 692 медики. Щонайменше 361 з них помер під час перебігу захворювання, але близько 30 тисяч – одужали.

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Коли вакцина від COVID-19 з'явиться в українських аптеках

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що поява вакцини від COVID-19 в українських аптеках відбудеться не раніше, ніж восени 2021 року. У відомстві відзначили, що в Україні велика кількість груп ризику. Також у МОЗ повідомили, що Україна буде отримувати вакцину від COVID-19 декількома траншами.

Перший складе близько 1 мільйон 200 тисяч доз, а у пріоритеті першого етапу будуть працівники охорони здоров'я.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Супрун звинуватила МОЗ у маніпуляції і брехні

Ексміністерка охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що поки дуже рано говорити про успішність протидії COVID-19 в Україні. За її словами, "показове висвітлення вигідних керівництву МОЗ показників та статистики лише погіршує стан речей, адже створює ілюзію контролю за ситуацією, що є неправдою".

Колишня глава МОЗ наголосила, що на десятому місяці пандемії замість неправдивої статистики і звітування про успіхи, українці заслуговують на ефективну систему тестування, відстеження контактів та належну медичну допомогу.

Уляна Супрун наголосила, що за листопад-початок грудня в обсягах тестування абсолютно нічого не змінилося.

Новини про коронавірус у світі 8 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 67 мільйонів 679 тисяч людей. На жаль, від ускладненого перебігу хвороби померли більш ніж півтора мільйона жителів планети. Продовжують лікуватись від COVID-19 у світі 22,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 14 955 024;

Індія – 9 703 770;

Бразилія – 6 623 911;

Росія – 2 492 713;

Франція – 2 349 059.

Вакцину від коронавірусу ввели першим британцям

Маргарет Кінан – 90-річна жителька Північної Ірландії – стала першою жінкою у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу. У наступному році жінці виповниться 91 рік, і вона назвала вакцину "найкращим подарунком на день народження".

Вакцинування літньої жінки провели в університетській лікарні міста Ковентрі в межах масового вакцинування, запланованого урядом Великої Британії.

Маргарет Кінан ввели вакцину о 6:31 ранку 8 грудня. Це перша з 800 тисяч вакцин Pfizer BionTech, які планують ввести в найближчі тижні. Велика Британія спершу вакцинує людей літнього віку – старше 80 років. До кінця грудня всього планують вакцинувати до 4 мільйонів людей.

Вільям Шекспір став другою людиною у світі, яку вакцинували від COVID-19.

Так, це повний тезка відомого поета і драматурга Вільяма Шекспіра. 81-річному "Біллу" Вільяму Шекспіру зробили щеплення від COVID-19 відразу ж після 90-річної Маргарет Кінан.

BREAKING: The 2nd person in the world to have the Covid vaccine is... this is not a joke... WILLIAM SHAKESPEARE from Warwickshire!!! pic.twitter.com/yNbPLXLhfP — Piers Morgan (@piersmorgan) December 8, 2020

ВООЗ виступили проти примусової вакцинації від COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я висловились проти примусового щеплення від коронавірусу. Водночас урядам варто спрямувати зусилля на те, щоби збільшити рівень довіри до вакцинації.

Наполегливу рекомендацію зробити щеплення можуть отримати, наприклад, медики у відділеннях інтенсивної терапії. Бо в такому випадку вакцинація необхідна для безпеки медпрацівників та пацієнтів.

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У локдаун після свят: у Німеччині розглядають введення жорсткого карантину

Німецька влада не виключає, що після Різдва введуть дуже жорсткий карантин. Під час локдауну працюватимуть лише продуктові магазини.

Ймовірні терміни введення локдауну – від 27 грудня до 10 січня. Нагадаємо, що у Німеччині вже діє жорсткий карантин. Не працюють заклади громадського харчування, спортзали, басейни, а також заклади культури – музеї та театри.

Також вперше за 10 років заборонили усі різдвяні ярмарки. Демонтували торгові ряди, павільйони та каруселі.

Дослідження про коронавірус

Китайська вакцина Sinovac показала ефективність до 97%

Державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma при розробці китайської вакцини від коронавірусу Sinovac домоглася ефективності 97%. Проміжні випробування виявилися більш ніж успішними. Випробування вакцини проводилися з серпня 2020 року. 7 грудня до Індонезії поступило 1,2 мільйона доз цієї вакцини.

У січні Індонезія повинна отримати ще 1,8 мільйона доз вакцини Sinovac. Досліди також проводилися у Бразилії та Туреччині.

Як правильно провітрювати автомобіль, щоб не підчепити COVID-19: дослідження

Щоб вивчити поширення повітряних потоків в машині, вчені використовували комп'ютерне моделювання. Автори дослідження провели симуляцію різних варіантів провітрювання легкового автомобіля з різними комбінаціями відкритих вікон і використанням системи вентиляції машини, пише Science Advances.

Увага! Відкривання вікон – ефективніший захід профілактики COVID-19, ніж використання кондиціонера, оскільки це допомагає знизити концентрацію вірусу в повітрі усередині салону.

Як не підхопити коронавірус в авто:

Якщо всі вікна машини відкриті, то в салоні утворюються два порівняно незалежних повітряних потоки з кожного боку. Тому такий режим провітрювання потенційно є найбільш безпечним з точки зору ризику зараження, якщо водій і пасажир сидять з різних сторін.

Виявилося, що ризик інфікування буде нижчим, якщо відкрити вікна навпроти людей, які перебувають в автомобілі.

Вчені підкреслюють, що повністю усунути ризик зараження в машині неможливо. З точки зору профілактики більш надійні заходи – відмова від подорожі. Крім того, вентиляція не скасовує необхідності носити маски.

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Не респіраторний вірус: вперше прослідкували, як коронавірус атакує клітини по всьому організму

Коронавірус SARS-CoV-2 перестали вважати виключно респіраторним вірусом, як було на початках пандемії. Адже COVID-19 пошкоджує багато внутрішніх органів і навіть впливає на нервову систему.

Досліди проводили на гризунах. Аби модель інфікування була більш подібною до людської, у серцях та інших життєво важливих органах мишей науковці створили людську версію білка ACE2. Адже саме завдяки йому вірус проникає у здорові клітини.

Далі вчені ввели SARS-CoV-2 у кров піддослідних та спостерігали, як він досягає до різноманітних органів та інфікує їх. Дослідники пильно слідкували за змінами в організмі та відстежували рівень певних генів і білків.