Новини про коронавірус 7 грудня: зниження захворюваності в Україні, робота транспорту в локдаун
Від початку пандемії в Україні виявили 821 947 хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили зниження захворюваності на COVID-19. Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну. Вакцинованим проти коронавірусу британцям вручатимуть свідчення вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 грудня.
Новини про коронавірус в Україні 7 грудня
За минулу добу в Україні виявили ще 8 641 випадок інфікування коронавірусом. Зменшення випадків передачі COVID-19 пов'язана із меншою кількістю тестувань, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 6 грудня: вакцинація у США, перший мобільний госпіталь в Україні
Так, впродовж неділі 6 грудня українські лабораторії провели 33 502 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР провели 27 881 дослідження, методом ІФА – 5 621. Тоді як, у четвер 3 грудня українські лабораторії провели майже 75 тисяч тестувань (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).
Повернімося до статистики – за минулу добу в Україні зареєстрували 145 летальних випадків внаслідок коронавірусу. Ще 5 123 людини – одужали.
За цей самий період до лікарень госпіталізували 1 776 людей з підозрою чи уже підтвердженим діагнозом COVID-19, вони потребують посиленою терапії чи нагляду лікарів.
Статистика коронавірусу в областях
- Київ — 81 335 інфікованих;
- Вінницька область — 18 714 інфікованих;
- Волинська область — 26 211 інфікованих;
- Дніпропетровська область — 45 040 інфікованих;
- Донецька область — 25 792 інфікованих;
- Житомирська область — 32 318 інфікованих;
- Закарпатська область — 24 663 інфікованих;
- Запорізька область — 36 937 інфікованих;
- Івано-Франківська область — 39 438 інфікованих;
- Київська область — 43 854 інфікованих;
- Кіровоградська область — 6 360 інфікованих;
- Луганська область — 7 088 інфікованих;
- Львівська область — 50 175 інфікованих;
- Миколаївська область — 21 429 інфікованих;
- Одеська область — 51 810 інфікованих;
- Полтавська область — 25 655 інфікованих;
- Рівненська область — 33 714 інфікованих;
- Сумська область — 33 658 інфікованих;
- Тернопільська область — 29 788 інфікованих;
- Харківська область — 59 393 інфікованих;
- Херсонська область — 12 159 інфікованих;
- Хмельницька область — 32 429 інфікованих;
- Черкаська область — 27 167 інфікованих;
- Чернівецька область — 35 378 інфікованих;
- Чернігівська область — 21 442 інфікованих.
- Коронавірус в Збройних силах України: Від початку пандемії коронавірус виявили у 11 171 військового. Нині хворіє 3 271 людина, 32 з яких виявили за минулу добу. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 524 військових та працівників ЗС. Від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 7 900 людей, але 29, на жаль, померли.
- Скільки медиків захворіли на COVID-19: За минулу добу коронавірус виявили ще у 284 медпрацівників. Загалом від початку 2020 року хворобу діагностували 43 180 медикам. Щонайменше 361 з них помер під час перебігу захворювання, але більш ніж 26 263 вже одужали.
Вперше із серпня: у МОЗ пояснили зниження захворюваності на COVID-19
Міністерство охорони здоров'я представило тижневу статистику поширення коронавірусу і повідомило про зниження захворюваності вперше із серпня. Кількість хворих зменшилась майже на 7 тисяч. При цьому Максим Степанов наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня. За його словами, це заслуга карантину вихідного дня та дотримання протиепідемічних заходів.
Чи потрібні в Україні мобільні госпіталі: відповідь ексочільниці МОЗ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів. Зокрема їх створять у Миколаєві, Києві, Одесі та Донецькій області. Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька радить мерам звернути увагу на санаторії, адже вони мають усі базові речі: окремі кімнати, медичні кадри. Там потрібно лише провести медичні генератори. Але також вона вважає, що поки зарано переходити до екстреної ситуації – побудови мобільних польових шпиталів.
Кулеба заявив, що Україна має отримати вакцину проти COVID-19 у першій черзі
Наразі немає точної інформації, коли вакцина проти COVID-19 надійде в Україну. Однак, попри те, що наша країна не належить до числа найбагатших країн світу, Україна не залишиться у другій половині світової черги. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує залишитися осторонь першої світової черги вакцинації. І це, на думку Кулеби, можна досягти завдяки за допомогою в активній участі в COVAX та дружніми відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими.
Кулеба розповів, коли українцям дозволять їздити у країни ЄС
Відкриття кордонів Євросоюзу для українців не пов'язане з питанням загальної вакцинації. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що все залежить від епідеміологічної ситуації як в Україні, та і в країнах ЄС. Попри це, міністр вважає, що українці мають куди поїхати, крім Євросоюзу. За його словами, наразі для громадян Україні відкриті кордони 63 країн, з них 10 – у Європі.
Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну: уряд готує обмеження
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що локдаун в Україні з високою ймовірністю запровадять у період новорічних свят у січні. Водночас громадський транспорт продовжить працювати, але з посиленими обмеженнями, зокрема з використанням виключно сидячих місць. В'їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.
Новини про коронавірус у світі 7 грудня
За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 67 мільйонів людей. Втім, 1 537 309 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі майже 22,5 мільйона людей.
Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19
- США – 14 761 576;
- Індія – 9 677 203;
- Бразилія – 6 603 540;
- Росія – 2 466 961;
- Франція – 2 345 648.
"Коронавірусна" ID-картка: як виглядає документ у Британії, який підтверджує вакцинацію
Мільйонам британців збираються вручити посвідчення вакцинації проти коронавірусу, яке підтверджує, що вони отримали укол. Однак вони будуть роздаватися в кожному випадку. На картці великим шрифтом спереду попереджають: "Переконайтеся, що ви тримаєте цю картку в сумці або в гаманці". Поки невідомо, чи обов'язково мати при собі картки постійно. Але критики побоюються, що картки є кроком до виникнення "паспорту здоров'я". Зростає занепокоєння тим, що як тільки вони набудуть широкого поширення у Британії, роботодавці можуть вимагати їх.
Картка про вакцинацію від коронавірусу / Фото: Getty Images / PA
Як не підхопити коронавірус під час новорічних свят: поради ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я передусім радить під час пандемії COVID-19 на новорічні свята залишитися вдома і провести ці дні у колі сім'ї. Краще повністю відмовитися від місць великого скупчення людей та соціальних контактів. Крім того, не слід запрошувати великі компанії до себе додому чи йти до них у гості. А якщо все ж вирішили святкувати з членами інших домогосподарств, проводьте зустрічі на вулиці. У ВООЗ наполягають, що маска і соціальна дистанція є основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік, а покупки краще робити онлайн.
Варто знати Спорт, сауна і алкоголь: від чого треба відмовитись, якщо перехворіли на COVID-19 і як надовго
Дослідження коронавірусу, ліки та вакцини
Препарат проти грипу за 24 години вилікував тхорів від коронавірусу
Мова йде про препарат молнупіравір. Якщо клінічні випробування на людях покажуть ті ж результати й пацієнти з COVID-19 перестануть бути заразними протягом 24 годин, молнупіравір може змінити хід пандемії, вважають вчені. Детальніше про ці ліки ми розповіли тут.
Перехворіти на коронавірус чи вакцинуватись: який імунітет кращий
Що ефективніше допоможе сформувати імунітет: перехворіти на COVID-19 чи вакцинуватися? Чи триває природний імунітет довше, аніж від щеплення? Переваги й недоліки вакцинування, а також про те, чи треба робити щеплення, якщо уже перехворів на коронавірус. Однозначних відповідей немає, але передбачити наслідки інфікування коронавірусом складно. Основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна. Більше про переваги та недоліки кожного способу читайте за посиланням.
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