Від початку пандемії в Україні виявили 821 947 хворих на коронавірус. У МОЗ пояснили зниження захворюваності на COVID-19. Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну. Вакцинованим проти коронавірусу британцям вручатимуть свідчення вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 7 грудня

За минулу добу в Україні виявили ще 8 641 випадок інфікування коронавірусом. Зменшення випадків передачі COVID-19 пов'язана із меншою кількістю тестувань, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 6 грудня: вакцинація у США, перший мобільний госпіталь в Україні

Так, впродовж неділі 6 грудня українські лабораторії провели 33 502 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, з них методом ПЛР провели 27 881 дослідження, методом ІФА – 5 621. Тоді як, у четвер 3 грудня українські лабораторії провели майже 75 тисяч тестувань (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

Повернімося до статистики – за минулу добу в Україні зареєстрували 145 летальних випадків внаслідок коронавірусу. Ще 5 123 людини – одужали.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 1 776 людей з підозрою чи уже підтвердженим діагнозом COVID-19, вони потребують посиленою терапії чи нагляду лікарів.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 821 947 хворих на COVID-19. З них 423 704 вже одужали. Натомість померли від ускладнень хвороби — 13 733.

Статистика коронавірусу в областях

Київ — 81 335 інфікованих;

Вінницька область — 18 714 інфікованих;

Волинська область — 26 211 інфікованих;

Дніпропетровська область — 45 040 інфікованих;

Донецька область — 25 792 інфікованих;

Житомирська область — 32 318 інфікованих;

Закарпатська область — 24 663 інфікованих;

Запорізька область — 36 937 інфікованих;

Івано-Франківська область — 39 438 інфікованих;

Київська область — 43 854 інфікованих;

Кіровоградська область — 6 360 інфікованих;

Луганська область — 7 088 інфікованих;

Львівська область — 50 175 інфікованих;

Миколаївська область — 21 429 інфікованих;

Одеська область — 51 810 інфікованих;

Полтавська область — 25 655 інфікованих;

Рівненська область — 33 714 інфікованих;

Сумська область — 33 658 інфікованих;

Тернопільська область — 29 788 інфікованих;

Харківська область — 59 393 інфікованих;

Херсонська область — 12 159 інфікованих;

Хмельницька область — 32 429 інфікованих;

Черкаська область — 27 167 інфікованих;

Чернівецька область — 35 378 інфікованих;

Чернігівська область — 21 442 інфікованих.

Коронавірус в Збройних силах України: Від початку пандемії коронавірус виявили у 11 171 військового. Нині хворіє 3 271 людина, 32 з яких виявили за минулу добу. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 524 військових та працівників ЗС. Від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 7 900 людей, але 29, на жаль, померли.

Від початку пандемії коронавірус виявили у 11 171 військового. Нині хворіє 3 271 людина, 32 з яких виявили за минулу добу. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 524 військових та працівників ЗС. Від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 7 900 людей, але 29, на жаль, померли. Скільки медиків захворіли на COVID-19: За минулу добу коронавірус виявили ще у 284 медпрацівників. Загалом від початку 2020 року хворобу діагностували 43 180 медикам. Щонайменше 361 з них помер під час перебігу захворювання, але більш ніж 26 263 вже одужали.

Вперше із серпня: у МОЗ пояснили зниження захворюваності на COVID-19

Міністерство охорони здоров'я представило тижневу статистику поширення коронавірусу і повідомило про зниження захворюваності вперше із серпня. Кількість хворих зменшилась майже на 7 тисяч. При цьому Максим Степанов наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня. За його словами, це заслуга карантину вихідного дня та дотримання протиепідемічних заходів.

Чи потрібні в Україні мобільні госпіталі: відповідь ексочільниці МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що наразі тривають роботи з розгортання мобільних госпіталів. Зокрема їх створять у Миколаєві, Києві, Одесі та Донецькій області. Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька радить мерам звернути увагу на санаторії, адже вони мають усі базові речі: окремі кімнати, медичні кадри. Там потрібно лише провести медичні генератори. Але також вона вважає, що поки зарано переходити до екстреної ситуації – побудови мобільних польових шпиталів.

Кулеба заявив, що Україна має отримати вакцину проти COVID-19 у першій черзі

Наразі немає точної інформації, коли вакцина проти COVID-19 надійде в Україну. Однак, попри те, що наша країна не належить до числа найбагатших країн світу, Україна не залишиться у другій половині світової черги. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не планує залишитися осторонь першої світової черги вакцинації. І це, на думку Кулеби, можна досягти завдяки за допомогою в активній участі в COVAX та дружніми відносинам з тими країнами, які отримають доступ до вакцини першими.

Кулеба розповів, коли українцям дозволять їздити у країни ЄС

Відкриття кордонів Євросоюзу для українців не пов'язане з питанням загальної вакцинації. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що все залежить від епідеміологічної ситуації як в Україні, та і в країнах ЄС. Попри це, міністр вважає, що українці мають куди поїхати, крім Євросоюзу. За його словами, наразі для громадян Україні відкриті кордони 63 країн, з них 10 – у Європі.

Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну: уряд готує обмеження

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що локдаун в Україні з високою ймовірністю запровадять у період новорічних свят у січні. Водночас громадський транспорт продовжить працювати, але з посиленими обмеженнями, зокрема з використанням виключно сидячих місць. В'їзд та виїзд з країни буде відкритим, запровадження обмежень на міжнародне сполучення не планується.

Новини про коронавірус у світі 7 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 67 мільйонів людей. Втім, 1 537 309 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі майже 22,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 14 761 576;

Індія – 9 677 203;

Бразилія – 6 603 540;

Росія – 2 466 961;

Франція – 2 345 648.

"Коронавірусна" ID-картка: як виглядає документ у Британії, який підтверджує вакцинацію

Мільйонам британців збираються вручити посвідчення вакцинації проти коронавірусу, яке підтверджує, що вони отримали укол. Однак вони будуть роздаватися в кожному випадку. На картці великим шрифтом спереду попереджають: "Переконайтеся, що ви тримаєте цю картку в сумці або в гаманці". Поки невідомо, чи обов'язково мати при собі картки постійно. Але критики побоюються, що картки є кроком до виникнення "паспорту здоров'я". Зростає занепокоєння тим, що як тільки вони набудуть широкого поширення у Британії, роботодавці можуть вимагати їх.



Картка про вакцинацію від коронавірусу / Фото: Getty Images / PA

Як не підхопити коронавірус під час новорічних свят: поради ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я передусім радить під час пандемії COVID-19 на новорічні свята залишитися вдома і провести ці дні у колі сім'ї. Краще повністю відмовитися від місць великого скупчення людей та соціальних контактів. Крім того, не слід запрошувати великі компанії до себе додому чи йти до них у гості. А якщо все ж вирішили святкувати з членами інших домогосподарств, проводьте зустрічі на вулиці. У ВООЗ наполягають, що маска і соціальна дистанція є основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в годину пік, а покупки краще робити онлайн.

Варто знати Спорт, сауна і алкоголь: від чого треба відмовитись, якщо перехворіли на COVID-19 і як надовго

Дослідження коронавірусу, ліки та вакцини

Препарат проти грипу за 24 години вилікував тхорів від коронавірусу

Мова йде про препарат молнупіравір. Якщо клінічні випробування на людях покажуть ті ж результати й пацієнти з COVID-19 перестануть бути заразними протягом 24 годин, молнупіравір може змінити хід пандемії, вважають вчені. Детальніше про ці ліки ми розповіли тут.

Перехворіти на коронавірус чи вакцинуватись: який імунітет кращий

Що ефективніше допоможе сформувати імунітет: перехворіти на COVID-19 чи вакцинуватися? Чи триває природний імунітет довше, аніж від щеплення? Переваги й недоліки вакцинування, а також про те, чи треба робити щеплення, якщо уже перехворів на коронавірус. Однозначних відповідей немає, але передбачити наслідки інфікування коронавірусом складно. Основна перевага вакцини в тому, що вона передбачувана і безпечна. Більше про переваги та недоліки кожного способу читайте за посиланням.