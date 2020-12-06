В Україні, де за минулу добу зафіксували11 590 нових випадків, розгортається перший мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19. У Великій Британії і США заявили про початок вакцинації проти коронавірусу з наступного тижня. Вакцина проти коронавірусної інфекції може сформувати імунітет на 90 днів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 6 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 6 грудня в Україні підтвердили 11 590 нових випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.

Загалом з початку пандемії в Україні заразилися 813 306 людей. Кількість одужалих сягнула вже 418 581. Від початку пандемії померли 13 588 людей.

Кількість випадків COVID-19 в регіонах:

Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Луганська область – 7 027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Перший мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19

В середині грудня у Миколаєві відкриється перший мобільний госпіталь, де буде 60 ліжок для пацієнтів з COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжко-місце, він буде з модульних конструкцій", – розповів Віктор Ляшко.

За його словами, для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до медустанови. Поки питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуд місцевої влади.

Наслідки COVID-19 у діабетиків

Лікарі пояснили, що цукровий діабет – одне із небезпечних хронічних захворювань, які загострюються під час коронавірусної хвороби і навіть можуть призвести до летальних випадків.

Ендокринологиня Волинської обласної клінічної лікарні Вікторія Отченашенко зазначила, що вірусна інфекція спричиняє посилення запалення. Також під час коронавірусу цукровий діабет агресивно впливає на очі, а також підвищується ризик інфаркту.

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Новини про коронавірус у світі 6 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 66 мільйонів людей. Втім, 1 530 528 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі 22 мільйони людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 14 584 233;

Індія – 9 644 222;

Бразилія – 6 577 177;

Росія – 2 439 163;

Франція – 2 334 626.

Британія розпочне вакцинацію від COVID-19 наступного тижня

У Британії почнуть робити перші щеплення від коронавірусу з 8 грудня. Це перша країна у світі, яка схвалила вакцину компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання. Протягом наступного тижня будуть доступними 800 тисяч доз вакцин.

Першими вакцинацію пройдуть жителі та співробітники будинків для людей похилого віку, особи від 80 років, а також медперсонал, який лікує пацієнтів з коронавірусом. Уряд компенсує кожному, хто страждає серйозними побічними ефектами вакцини, виплатою до 120 000 фунтів стерлінгів.

Трамп також оголосив про початок вакцинації у США

Президент США Дональд Трамп анонсував початок вакцинації населення проти коронавірусу вже з наступного тижня. За словами Трампа, розробка вакцин від COVID-19 просувається на небувалому раніше рівні.

"Вона (вакцинація) розпочнеться наступного тижня, ми почнемо робити щеплення", – заявив Дональд Трамп.

Вакцина проти COVID-19 може сформувати імунітет на 90 днів

Вчені заявили, що вакцина проти коронавірусу може сформувати людям імунітет від хвороби на 90 днів, заявили вчені. Про це йдеться у статті, опублікованій Консультативною групою з питань загрози нових та нових респіраторних вірусів.

"Виходячи з мінливості даних та диференціальної реакції серед населення, ми консервативно оцінюємо, що захисна імунна відповідь після зараження ГРВІ, коронавірусом або вакцинації може тривати 90 днів", – заявили дослідники.



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