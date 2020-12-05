За минулу добу захворіли 13 825 українців. В Україні будуть безкоштовно вакцинувати від коронавірусу "групи ризику". Вакцинація розпочнеться вже у першому півріччі 2021 року. Світ приголомшила історія 102-річної американки, яка двічі перехворіла COVID-19 і успішно вилікувалася. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 5 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 5 грудня в Україні зафіксували 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 801 716 людей, одужало – 412 533 особи. На жаль, від ускладнень помер 13 421 пацієнт, за минулу добу зафіксовано 226 летальних випадків. Крім того, проведено 4 746 772 ПЛР-тестувань.

Кількість підтверджених випадків COVID-19 у регіонах

Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.

В Україні будуть безкоштовно вакцинувати "групи ризику"

Очільник МОЗ України Максим Степанов вважає, що уряд зможе безкоштовно вакцинувати від коронавірусу людей із "груп ризику". Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться вже у першому півріччі 2021 року.

"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою – медичні працівники, освітяни – і група ризику – літні люди і ті, хто має захворювання", – пояснив Максим Степанов.

Україна розраховує отримати доступ до майбутньої вакцини від коронавірусу у рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), який планує забезпечити 180 країн світу двома мільярдами доз вакцин до кінця 2021 року.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Епідеміолог розкритикував рециркулятор, який масово продається в пандемію

Епідеміолог Андрій Александрін заявив, що прилад для очищення та знезараження повітря – рециркулятор (ультрафіолетова лампа закритого типу), не допоможе у боротьбі з COVID-19, а є небезпечним "фуфломіцином".

За його словами, рециркулятори під час роботи ультрафіолетові лампи виробляють озон, який відноситься до першої категорії отрути.

Зауважимо, що в інтернеті справді при пошуку рекламується чимало онлайн-магазинів, які продають рециркулятор. Крім того, деякі них публікують гучні гасла: "Зупини коронавірус!". Ціна на один рециркулятор може скласти від 2500 до 6000 гривень.



Скріншот одного з онлайн магазинів

Новини про коронавірус у світі 5 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли майже 66 мільйонів людей. Втім, 1 521 141 пацієнт, на жаль, помер від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі 22 мільйони людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 14 373 720;

Індія – 9 608 211;

Бразилія – 6 533 968;

Росія – 2 410 462;

Франція – 2 321 703.

Росіян просять не пити алкоголь 42 дні після вакцинації "Супутником V"

Росіянам пояснили, як поводитися після вакцинації "Супутником V", яка почнеться по всій країні найближчим часом. Наприклад, не можна протягом 42 днів вживати алкоголь, сказала російська віцепрем'єрка Тетяна Голікова.

"Повноцінна імунна відповідь на вакцину буде формуватися протягом всіх 42 днів, тому важливо протягом цих днів не заразитися коронавірусів", – підкреслила Голікова.

Напередодні Володимир Путін наказав почати масову вакцинацію росіян. Найближчим часом до програми залучаться всі регіони Росії.

Американка у 102 роки двічі перехворіла коронавірус і одужала

102-річна американка Анджеліна Фрідман з Нью-Йорка, яка народилася в розпал епідемії "іспанки", двічі захворіла на коронавірусну інфекцію і обидва рази успішно вилікувалася.

Фрідман народилася в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії в Нью-Йорк. Тоді на планеті лютувала пандемія "іспанки". Протягом свого життя Анджеліна перенесла рак, сепсис, внутрішню кровотечу. Відомо, що Фрідман зараз майже не бачить і не чує, однак досі бере участь у конкурсах у своєму будинку для літніх людей, захоплюється в'язання і радіє життю.



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