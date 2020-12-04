За минулу добу в Україні зафіксували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Стали нові подробиці колапсу в одеській лікарні. На Рівненщині ситуація не краща: хворим на COVID-19 не вистачає ні ліжок, ні кисню. Рада проголосувала за прискорений доступ до вакцини від COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 4 грудня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Від ускладнень хвороби померли 235 пацієнтів, натомість видужали – 13 383 людини.

Всього за весь час пандемії захворіли 787 891 людина, з них 397 809 видужали, померли від ускладнень — 13195.

Скільки хворих на коронавірус в областях

м. Київ – 76 750

Вінницька область – 18 271

Волинська область – 25 465

Дніпропетровська область – 42 224

Донецька область – 24 595

Житомирська область – 31 183

Закарпатська область – 24 067

Запорізька область – 34 721

Івано-Франківська область – 38 588

Київська область – 41 415

Кіровоградська область – 5 888

Луганська область – 6 726

Львівська область – 48 819

Миколаївська область – 20 358

Одеська область – 49 131

Полтавська область – 24 532

Рівненська область – 32 702

Сумська область – 32 080

Тернопільська область – 29 007

Харківська область – 58 030

Херсонська область – 11 398

Хмельницька область – 31 412

Черкаська область – 25 492

Чернівецька область – 34 710

Чернігівська область – 20 327

Моторошна ситуація в Одесі

Ситуація в одеській лікарні номер 5 залишається критичною. Медперсонал не встигає виносити тіла жертв коронавірусу й мертві з живими по пів дня перебувають в одній палаті і в одному відділені. Про це в ефірі 24 каналу розповіла пацієнтка Людмила Сурікова, яка лікується в цьому закладі від коронавірусу. Ліки жінка купує сама.

За її словами, у лікарні немає термометрів, тонометра теж не було. А мертві тіла у лікарні виносять на коридор.

"Вранці, 2 грудня, у відділенні поблизу туалету поставили ліжко з мертвим тілом. Воно стояло там до обіду", – розповіла Сурікова.

Додамо, в Одесі склалася критична ситуація з госпіталізацією пацієнтів з коронавірусом. За повідомленнями волонтерів, міська лікарня № 5 на 90 ліжко-місць заповнилася за 1,5 дня після відкриття.

Степанов пояснив, чому карантин вихідного дня не допоміг

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні не показав того ефекту, на який розраховували у відомстві. Він не допоміг зупинити кількість випадків інфікування коронавірусом так, як планувалось.

Степанов наголосив, що карантин вихідного дня передбачав не просто зниження динаміки захворюваності, а зниження на 20% кількості хворих.

МОЗ не буде рекомендувати до кінця грудня вводити локдаун

У Міністерстві охорони здоров'я не будуть рекомендувати введення локдауну в Україні через стабілізацію захворюваності на COVID-19. До кінця грудня потреби у тотальному карантині – немає, а ось із січня, ймовірно, запровадять локдаун на 3 тижні.

На Рівненщині колапс медичної системи

У Рівненській області пацієнтам з коронавірусом катастрофічно не вистачає кисню. Чиновники кажуть, що у них приготовлено 1500 ліжок для пацієнтів, але волонтери стверджують, що насправді далеко не до всіх з них підведений кисень.

Зокрема видання УНІАН пише, що в регіоні неправдива статистика щодо померлих від коронавірусу. Людей з низькою сатурацією виписують додому і залишають без кисню. І якщо людина вмирає, то в довідці про смерть ніхто не вказує, що він був хворий коронавірусом.

Більше подробиць, чому на Рівненщині не вистачає ліжок, читайте у матеріалі.

COVID-19 в лавах ЗСУ

За добу 3 грудня недугу діагностували у ще 183 осіб в лавах ЗСУ. Кількість військових та працівників ЗСУ, які зараз хворіють на COVID-19, збільшилась до 3 235 осіб. Одужали від недуги 7 627 людей. На жаль, 27 випадків є летальними. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 431 військовий. У 58 з них термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби.

Рада проголосувала за прискорений доступ до вакцини від COVID-19

Верховна Рада підтримала законопроєкт №4314. Документ дозволить скоротити термін затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин від коронавірусу.

Що передбачає законопроєкт:

скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення реєстрації для вакцин; подовження строку дії закону України № 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.



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Новини про коронавірус у світі 4 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 65 мільйонів людей. Втім, 1 507 872 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21,7 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 14 147 731;

Індія – 9 571 559;

Бразилія – 6 487 084;

Росія – 2 382 012;

Франція – 2 310 271.

У Росії померло понад 42 тисячі людей

За минулу добу в Росії зареєстрували 27 403 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 4 грудня РФ повідомила про 2 402 949 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. За останню добу від коронавірусу померли 569 осіб (на день раніше – 554). Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 42 176 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу 28 901, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 888 752 осіб.

Pfizer виготовить удвічі менше доз вакцини, ніж планувала

Американська компанія Pfizer повідомила, що не встигне виготовити достатню кількість вакцин проти коронавірусу до кінця року. Так, замість обіцяних 100 мільйонів доз препарату компанія виготовить лише половину.

"Ми спізнювалися. Деякі партії речовин, як виявилося, не відповідали нашим стандартам. Ми вирішили цю проблему, однак у нас не вистачить часу, щоб виконати план на цей рік", – повідомили виданню джерела, залучені до роботи над вакциною.

Чи може коронавірус викликати хворобу Паркінсона

За час пандемії COVID-19 були описані три випадки появи симптомів хвороби Паркінсона відразу після перенесеної інфекції. Їх виявили у трьох порівняно молодих людей – двох чоловіків (45 і 58 років) і однієї жінки (35 років). Початок хвороби у всіх пацієнтів було гострим. У двох пацієнтів не було виявлено генетичної схильності до хвороби, третьому такі тести не проводилися.

Автори огляду роблять висновок, що сьогодні немає достатніх доказів того, що коронавірус може бути причиною хвороби Паркінсона.

Хоча вірус дійсно може викликати неврологічні ускладнення, вони вважають невиправданим очікування хвилі захворюваності на хворобу Паркінсона. Подібні заяви, на думку вчених, можна робити тільки при наявності точних даних.

Знайшли першу мутацію коронавірусу

Американські дослідники виявили єдину мутацію у вірусі геному SARS-CoV-2, проти якої не діють антитіла. Раніше мутацію зафіксували попередньо ​​в Європі, зокрема — в Нідерландах і Данії.

Мутацію виявили в домені RBD – субодиниці спайкового білка, який вірус використовує для проникнення в клітини. Одна мутація маскувала вірус від усіх видів антитіл, а деякі маскувалися вибірково від одного з трьох антитіл Наразі поки мало подробиць відкриття, наукова робота ще повинна пройти рецензування експертною групою.