Україна досягнула 772 760 виявлених хворих на COVID-19. В Україні знову діє помаранчева зона карантину. Уряд розглядає не лише локдаун, а й інші варіанти посилення карантинних обмежень. Правоохоронці слідкуватимуть за роботою церков на Різдво. Люди вмирають через антисептик. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

В Україні виявили 14 496 нових хворих на коронавірус. Водночас кількість людей, які одужали, є більшою – 15 372, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 2 грудня: Україна скасувала карантин вихідного дня, вакцинація в Британії

Впродовж 2 грудня до лікарень госпіталізували 1 739 хворих. На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 243 людини.

За цей період в країні провели 72 678 тестувань для виявлення COVID-19, зокрема методом ПЛР – 47 172, а також методом ІФА – 25 506.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 772 760 хворих на коронавірус. З них 384 426 вже одужали. Натомість загальна кількість летальних випадків зросла до 12 960. Загалом в країні провели 4 654 206 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в областях України

За минулу добу найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (1 364), а також Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

Київ – 75 376 випадків;

Вінницька область – 17 988 випадків;

Волинська область – 25 121 випадок;

Дніпропетровська область – 40 966 випадків;

Донецька область – 24 175 випадків;

Житомирська область – 30 630 випадків;

Закарпатська область – 23 880 випадків;

Запорізька область – 33 615 випадків;

Івано-Франківська область – 38 080 випадків;

Київська область – 40 427 випадків;

Кіровоградська область – 5 701 випадок;

Луганська область – 6 610 випадків;

Львівська область – 48 144 випадки;

Миколаївська область – 19 894 випадки;

Одеська область – 47 920 випадків;

Полтавська область – 23 926 випадків;

Рівненська область – 32 223 випадки;

Сумська область – 31 184 випадки;

Тернопільська область – 28 673 випадки;

Харківська область – 57 267 випадків;

Херсонська область – 11 087 випадків;

Хмельницька область – 30 943 випадки;

Черкаська область – 24 776 випадків;

Чернівецька область – 34 432 випадки;

Чернігівська область – 19 722 випадки.

Коронавірус в Збройних силах України: нині від коронавірусу лікуються 3 146 військових Збройних сил України. За останню добу хворобу виявили у 189 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 437 військових. Від початку пандемії 7 553 військових одужали, але 27 людей у лавах ЗСУ померли.

нині від коронавірусу лікуються 3 146 військових Збройних сил України. За останню добу хворобу виявили у 189 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 437 військових. Від початку пандемії 7 553 військових одужали, але 27 людей у лавах ЗСУ померли. Скільки медиків захворіли на COVID-19: 3 грудня МОЗ повідомило, що коронавірус виявили ще у 614 медпрацівників. Загалом від початку 2020 року хворобу діагностували 40 179 медикам. Щонайменше 338 з них померли під час перебігу захворювання, але більш ніж 24 138 вдалося подолати недугу.

В Україні знову діє помаранчева зона карантину: які обмеження

Оскільки в уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, то тепер у країні діє помаранчева зона карантину.

Які заборони діють у помаранчевій зоні карантину

заборонені концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має бути дистанція щонайменше у 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників;

у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%;

у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів. Таке ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів;

у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць;

заборонена робота дискотек і нічних клубів;

заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками);

з 22:00 до 7:00 заклади харчування можуть працювати лише з доставкою;

відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від 2 метрів, за одним столом – не більше 4 людей (не рахуючи неповнолітніх);

заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збирати в окремий контейнер;

всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Мінсоцполітики;

заборонено відвідувати заклади освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене;

заборонені планові госпіталізації, крім невідкладних.

Не локдаун: уряд розглядає ще один варіант посилення карантину

Кабінет Міністрів України поки не обмежується одним сценарієм можливого посилення карантину. Є декілька варіантів, серед яких посилення карантину на 3 тижні – у період з 2 до 23 січня. Тут логіка в тому, що ділова активність у цей святковий період і без обмежень відчутно знижується. Втім, остаточного рішення український уряд досі не має. Цей варіант є лише одним з 3 – 4 робочих версій, які розглядаються. До слова, раніше Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень.

До церкви на Різдво: поліція розповіла про правила в час карантину

В Україні є відпрацьовані карантинні заходи щодо поведінки людей у церквах: дистанція 1,5 метра, маски на обличчях, щоб люди заходили не одразу, а почергово. Правоохоронці обіцяють контролювати дотримання протиепідеміологічних вимог у церквах.

Днем раніше Ситуація гірша, ніж кажуть у МОЗ, – волонтерка про ситуацію в Одесі, де лежать мертві тіла

Новини про коронавірус у світі 3 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 64 мільйони людей. Втім, 1 494 876 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21,5 мільйона людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 925 354;

Індія – 9 534 964;

Бразилія – 6 436 650;

Росія – 2 327 105;

Франція – 2 275 657.

У США за добу зафіксували рекордну кількість смертей від COVID-19

У США за минулу добу, 2 грудня, зафіксовано рекордну кількість смертей від ускладнень, викликаних COVID-19 – 2 733.

Коронавірус в Росії: рекордна кількість нових хворих

За минулу добу в Росії зареєстрували 28 145 нових хворих на COVID-19. Це максимальний добовий приріст за весь час.

У Туреччині проти COVID-19 вакцинуватимуть у чотири етапи

Перша партія замовлених вакцин має надійти в країну після 11 грудня. На першому етапі китайською вакциною Sinovac Biotech будуть вакциновані медпрацівники, люди старше 65 років, з інвалідністю, а також громадяни, які проживають у притулках і в інших місцях масового скупчення людей. На другому етапі вакцинують працівників секторів, необхідних для життєдіяльності населення, а також осіб віком 50 років і старше, які мають хоча б одне хронічне захворювання. На третьому етапі передбачають вакцинацію людей у віці до 50 років, у яких є хоча б одне хронічне захворювання, молодь, а також працівників галузей і професій, які не належать до перших двох груп. На четвертому етапі будуть вакциновані всі люди, які не входять до перших трьох груп. Як відомо, Туреччина має закупити 50 мільйонів доз препарату Sinovac Biotech від коронавірусу.

Канада планує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2021 року

Канада очікує отримати партію ефективної вакцини від коронавірусу у першому кварталі 2021 року. Тоді ж уряд держави планує розпочати вакцинацію. Канада сподівається під час першої хвилі вакцинувати 3 мільйони людей. Нині уряд та місцева влада працюють над визначення пріоритетних груп для вакцинації.

Люди вмирають через антисептик: вчені б'ють на сполох

Ковтання спиртовмісних антисептиків для рук все частіше призводить до отруєнь і смертей. Вчені стурбовані тим, що люди зазвичай не обізнані про потенційні небезпеки. У Великобританії в цьому році кількість отруєнь антисептиками при прийманні всередину збільшилася на 65% в порівнянні з 2019 роком (до 398). Американські Центри з контролю і профілактиці захворювань повідомляють про чотири смерті після таких отруєнь. Описано два випадки ненавмисних отруєнь дітей. У Росії також повідомляли про подібні отруєння зі смертельними наслідками. У автора нового огляду викликає побоювання те, інформація про токсичність антисептиків при прийманні всередину – випадковому або спеціальному – мало поширена. Частина таких отруєнь можна запобігти. Варто розуміти – алкоголь в антисептиках для рук також може викликати смерть, взаємодіючи з ліками, які приймає людина.

Дослідження коронавірусу

Зелений чай та шоколад можуть пригнічувати клітини коронавірусу

Біологи виявили, що в зеленому чаї, винограді, какао-порошку і темному шоколаді є так звані протеази, які здатні зв'язувати і блокувати діяльність вірусу SARS-CoV-2. Особливості їх дії вже з'ясували, тепер учені працюють над можливим практичним застосуванням відкриття.

Люди з ослабленим імунітетом, які хворіють на COVID-19, можуть залишатися дуже довго заразними

Невелике дослідження показало, що онкологічні пацієнти, які проходять лікування препаратами, що знижують імунітет, можуть бути заразними після перенесеного COVID-19 протягом двох місяців. Детальніше про це читайте за посиланням.