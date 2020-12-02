Станом на 2 грудня в Україні офіційно повідомили про 758 264 хворих на коронавірус, з них 13 141 людина захворіла впродовж минулої доби. Карантин вихідного дня не спрацював. Мери міст підтримали заборону новорічних ярмарків. Велика Британія першою почне масову вакцинацію населення проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 2 грудня

За останню добу одужали 13 882 пацієнтів – це більше, аніж інфікованих. Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 447 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. З життя пішли 169 пацієнтів. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Нові дати ймовірного локдауну в Україні, вакцинація у США

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 758 264 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. З них одужали 369 054 хворих. Натомість померли 12 717 пацієнтів.

Статистика поширення коронавірусу в областях України

Київ – 74 012

Вінницька область – 17 715

Волинська область – 24 791

Дніпропетровська область – 40 148

Донецька область – 23 752

Житомирська область – 30 233

Закарпатська область – 23 646

Запорізька область – 32 555

Івано-Франківська область – 37 546

Київська область – 39 503

Кіровоградська область – 5 506

Луганська область – 6 467

Львівська область – 47 477

Миколаївська область – 19 448

Одеська область – 46 985

Полтавська область – 23 291

Рівненська область – 31 798

Сумська область – 30 354

Тернопільська область – 28 375

Харківська область – 56 361

Херсонська область – 10 659

Хмельницька область – 30 228

Черкаська область – 24 046

Чернівецька область – 34 150

Чернігівська область – 19 218

Коронавірус в Збройних силах України: станом на 2 грудня від коронавірусу лікуються 3 039 військових Збройних сил України. За останню добу хворобу виявили у 149 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 457 військових. У 65 з них термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби

станом на 2 грудня від коронавірусу лікуються 3 039 військових Збройних сил України. За останню добу хворобу виявили у 149 людей. На ізоляції, зокрема й на самоізоляції, перебувають 457 військових. У 65 з них термін ізоляції закінчиться у найближчі три доби Скільки медиків захворіли на COVID-19: за добу коронавірусом інфікувалися 579 медпрацівників. Усього кількість медиків, що захворіли на COVID-19 наблизилась до 40 тисяч. Щонайменше 230 з них – померли під час перебігу захворювання.

Карантин вихідного дня не був ефективним

У Держспоживслужбі Києва зазначили, що подібні обмеження ефективні, якщо динаміка захворюваності на COVID-19 не надто велика. Відтак, у відомстві визнали, що карантин вихідного дня був недоцільним та не покращив епідеміологічну ситуацію в країні. Темпи поширення коронавірусу, як в столиці, так і по всій Україні, залишились стрімкими.

Раніше у МОЗ підтвердили, що продовжувати карантин вихідного дня не планують.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня діяв в Україні з 14 по 30 листопада. У суботу та неділю працювали лише магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Чи підтримують українці локдаун на новорічні свята: опитування

Кількість українців, які підтримують запровадження в Україні жорсткого карантину, збільшилася. А от противників локдауну стало менше. Водночас 30% опитаних вважає заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, надто м'якими. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За останніми даними, 42% опитаних підтримують запровадження локдауну . Тоді як раніше цей показник складав лише 36%.

. Тоді як раніше цей показник складав лише 36%. Водночас кількість противників зменшилась з 61 до 55%.

Як відомо, в Україні ймовірно введуть локдаун на період новорічних свят. Втім, наразі вирішують точні дати початку й закінчення дорстких обмежень.

Ялинок, концертів і ярмарків на Новий Рік не буде: мери міст України підтримали заборону

Кабмін провів опитування з керівниками регіонів щодо оптимальних карантинних заходів. Мовилося і про обмеження, які слід ввести на новорічні свята. Такі опитування проводили серед міських голів і серед очільників ОДА. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 грудня.

Важливо! Зараз уряд напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантину. Згідно з законом, про нього мають повідомити за 7 днів до запровадження таких обмежень.

Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення через COVID-19

Народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину. Серед іншого він передбачає надання допомоги по частковому безробіттю підприємствам, не залежно від замкнутості циклу їх виробництва.

Детально Які зміни передбачає законопроєкт соцзахисту населення через COVID-19

Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу: свіже опитування

З'явились нові дані щодо того, скільки українців готові зробити щеплення проти COVID-19. Цікаво, що показники сильно коливаються залежно від того, буде вакцина платною чи безкоштовною. Згідно з результатами опитування, лише незначна більшість респондентів готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо це буде безкоштовно.

Так, 55% опитаних українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо вакцину їм нададуть безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35%.

40% опитаних не хочуть імунізуватися навіть в тому випадку, якщо за це не доведеться платити. А якщо ж вакцина таки буде платною, то вакцинуватись відмовляються 57%.

Новини про коронавірус у світі 2 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 63 мільйони людей. Втім, 1 482 803 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21 мільйон людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 726 304;

Індія – 9 499 413;

Бразилія – 6 386 787;

Росія – 2 327 105;

Франція – 2 275 429.

Коронавірус в Росії: другий день поспіль зареєстрували максимальну смертність

За минулу добу в Росії зареєстрували 25 345 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 2 грудня РФ повідомила про 2 347 401 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2. Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+5191 особа), Петербурзі (+3684), Московській (+1148) і Нижньогородській (+473) областях.

Сотні тисяч моряків застрягли на суднах через COVID-19

Близько 400 тисяч моряків застрягли в морі на власних суднах, бо не можуть повернутись додому через карантинні обмеження. В ООН закликали країни надати допомогу членам екіпажів. До слова, Україна входить до перших 5 країн світу, які надають свої екіпажі для комерційних суден.

Британія першою розпочинає масову вакцинацію проти коронавірусу

Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech. Таким чином вона стала першою країною, у якій розпочнеться імунізація проти COVID-19 серед населення.

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що препарат відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності. Використання вакцини розпочнеться вже наступного тижня, натомість люди з пріоритетних груп можуть зробити щеплення вже найближчими днями.

Що треба знати про вакцини Pfizer та BioNTech: Ефективність вакцини становить до 95%, а для літніх людей – 94%.

Це двокомпонентний препарат. Другу дозу вводять на 28 день після першої вакцинації.

Особливість цієї вакцини в тому, що вона містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2. РНК проникає клітини, після чого вони напрацьовують вірусний білок, аби організм формував імунітет.

Дослідження про коронавірус

Які пацієнти з COVID-19 є найзаразнішими

Інфекціоністи з Туреччини провели власне дослідження та назвали категорію пацієнтів з COVID-19 з найвищим вірусним навантаженням. Результати роботи виявились непередбачуваними.

Результати дослідження демонструють, що у безсимптомних пацієнтів найвище вірусне навантаження. Робота інфекціоністів з міської лікарні Анкари (Туреччина) при Університеті імені Йилдирима опублікована у журналі Infection.