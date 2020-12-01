В Україні за минулу добу зафіксували 12 498 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом з початку епідемії на COVID-19 захворіли щонайменше 745 123 українці. ЗМІ повідомляють, що жорсткий карантин можуть ввести з січня. У США, ймовірно, розпочнуть вакцинацію у найближчі тижні. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 1 грудня

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Статистика поширення хвороби

Станом на 1 грудня в Україні за добу виявили 12 498 випадків інфікування коронавірусом, з них 586 дітей та 646 медпрацівників. Загалом від початку пандемії захворіли 745 123 мешканці України.

За весь час пандемії захворіли – 745 123 мешканці України, з них одужали – 355 172 особи, померли під час перебігу COVID-19 – 12 548.

Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 72 277

Вінницька область – 17 569

Волинська область – 24 483

Дніпропетровська область – 39 659

Донецька область – 23 157

Житомирська область – 30 100

Закарпатська область – 23 438

Запорізька область – 31 608

Івано-Франківська область – 37 017

Київська область – 38 528

Кіровоградська область – 5 382

Луганська область – 6 350

Львівська область – 46 891

Миколаївська область – 18 985

Одеська область – 45 838

Полтавська область – 22 763

Рівненська область – 31 283

Сумська область – 29 627

Тернопільська область – 28 095

Харківська область – 55 702

Херсонська область – 10 371

Хмельницька область – 29 751

Черкаська область – 23 590

Чернівецька область – 33 942

Чернігівська область – 18 717

Кількість летальних випадків в Україні

Київ – 1 323 (+31)

Львівська область – 1 255 (+20)

Дніпропетровська область – 902 (+10)

Харківська область – 755 (+7)

Київська область – 691 (+13)

Чернівецька область – 650 (+7)

Івано-Франківська область – 647 (+11)

Одеська область – 585 (+6)

Закарпатська область – 536 (+4)

Житомирська область – 503 (+6)

Полтавська область – 494 (+24)

Хмельницька область – 442 (+9)

Волинська область – 437 (+11)

Донецька область – 408 (+8)

Рівненська область – 390 (+9)

Тернопільська область – 383 (+6)

Сумська область – 371 (+8)

Запорізька область – 318 (+4)

Миколаївська область – 313 (+1)

Вінницька область – 294 (+2)

Херсонська область – 215 (+7)

Черкаська область – 208 (+5)

Луганська область – 171 (+4)

Кіровоградська область – 166 (+8)

Чернігівська область – 91

Чи потрібен Україні локдаун і на скільки часу

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що локдаун в Україні треба запровадити строком на три тижні. У відомстві пояснили, що це допоможе збалансувати зростання захворюваності на коронавірус вже до лютого.

"Нам потрібен тритижневий локдаун тому, що, крім ситуації з COVI-19, у нас є сезонні загострення захворюваності на грип. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", – заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов сказав, що у МОЗ не мають наміру продовжувати карантин вихідного дня. А у ЗМІ з'явилась інформація, що у Кабміні вже визначилися із датами нового локдауну. Мовляв, його планують ввести з 23 грудня по 15 січня.

Жорсткий карантин можуть ввести з січня, – ЗМІ

Як повідомляє видання "Zn.ua", посилаючись на власні джерела, повний локдаун в Україні можуть ввести вже з 2 січня 2021 року. Однак остаточне рішення ще не прийнято. На цьому наполягає міністерство охорони здоров'я, а глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун вже з 7 грудня.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 1 грудня

За даними РНБО України, у світі на COVID-19 захворіли понад 63 мільйони людей. Втім, 1 469 420 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень під час перебігу хвороби. Продовжують лікуватись від коронавірусної недуги у світі понад 21 мільйон людей.

Країни з найбільшою кількістю хворих на СOVID-19

США – 13 545 792; Індія – 9 462 809; Бразилія – 6 335 878; Росія – 2 302 062. Франція – 2 275 016;

У Росії заявили про новий рекорд добової смертності

За минулу добу в Росії зареєстрували 26 402 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 1 грудня РФ повідомила про 2 322 056 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2. У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим.

За останню добу від коронавірусу померли 569 осіб (на день раніше – 368). Це максимальна добова смертність від коронавірусу в Росії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 40 464 хворих на коронавірус. Одужали за минулу добу 24 763, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 803 467 осіб. Всього в РФ зробили 76,7 мільйона тестів.

У США, ймовірно, розпочнуть вакцинацію проти COVID-19 до Різдва

У Сполучених штатах Америки можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 у найближчі тижні. Надати в обіг вакцини готові 2 компанії – Pfizer та Moderna, про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар в ефірі телеканалу CBS. За його словами, наразі чекають дозволу на застосування вакцини.

Як швидше повернути нюх після коронавірусу

Міжнародна група вчених, яка спостерігала за 153 пацієнтами зі зниженням або зміною нюху після перенесених вірусних інфекцій, вважає, що тренування нюху допомагає впоратися з паросмією – одним з порушень, які можуть розвиватися після перенесеної інфекційної хвороби.

Тренування полягало в регулярних (двічі на день) спробах розрізнити чотири різних запахи протягом декількох місяців. Для експерименту використовували запахи евкаліпта, лимона, троянди, кориці, шоколаду, кави, лаванди, меду, чебрецю і полуниці. Вчені підкреслюють, що це простий метод без побічних ефектів. Вчені вважають, що цей метод лікування може допомогти людям повернутися до нормального сприйняття запахів після вірусної інфекції.

Це дослідження було проведено до початку пандемії COVID-19. Однак його автори впевнені, що їхні дані можуть бути корисні людям, які втратили нюх в результаті коронавірусної інфекції.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу