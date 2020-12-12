Станом на 12 грудня в Україні підтверджено вже 885 039 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу, 11 грудня, лабораторії повідомили ще про 12 811 хворих на COVID-19.

Про нові дані щодо захворюваності на коронавірус повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях. Крім того, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.

Протягом минулої доби госпіталізована 3 001 особа. На жаль, 243 людей померли від ускладнень викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії зросла до 14 998.

Загалом в Україні 494 001 пацієнт перехворів COVID-19, за минулу добу одужали 13 653 особи.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах станом на 12 грудня

м. Київ – 90 013 випадків;

Вінницька область – 19 680 випадків;

Волинська область – 27 852 випадки;

Дніпропетровська область – 48 365 випадків;

Донецька область – 29 031 випадок;

Житомирська область – 33 714 випадків;

Закарпатська область – 25 883 випадки;

Запорізька область – 41 460 випадків;

Івано-Франківська область – 40 484 випадки;

Київська область – 47 783 випадки;

Кіровоградська область – 7 059 випадків;

Луганська область – 7 705 випадків;

Львівська область – 53 299 випадків;

Миколаївська область – 23 479 випадків;

Одеська область – 57 071 випадок;

Полтавська область – 28 811 випадків;

Рівненська область – 35 900 випадків;

Сумська область – 35 327 випадків;

Тернопільська область – 30 964 випадки;

Харківська область – 61 985 випадків;

Херсонська область – 13 723 випадки;

Хмельницька область – 34 417 випадків;

Черкаська область – 30 784 випадки;

Чернівецька область – 36 496 випадків;

Чернігівська область – 23 754 випадки.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. За весь час пандемії в Україні️ проведено 4 998 266. За минулу добу – 61 571: методом ПЛР – 40 967, методом ІФА – 20 604.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал