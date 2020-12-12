Коронавірус в Україні: за добу захворіли 12 811 людей
Станом на 12 грудня в Україні підтверджено вже 885 039 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу, 11 грудня, лабораторії повідомили ще про 12 811 хворих на COVID-19.
Про нові дані щодо захворюваності на коронавірус повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Новини про коронавірус 11 грудня: масова вакцинація, повторні зараження в Україні
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях. Крім того, захворіли 593 дитини та 572 медпрацівники.
Протягом минулої доби госпіталізована 3 001 особа. На жаль, 243 людей померли від ускладнень викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії зросла до 14 998.
Загалом в Україні 494 001 пацієнт перехворів COVID-19, за минулу добу одужали 13 653 особи.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах станом на 12 грудня
- м. Київ – 90 013 випадків;
- Вінницька область – 19 680 випадків;
- Волинська область – 27 852 випадки;
- Дніпропетровська область – 48 365 випадків;
- Донецька область – 29 031 випадок;
- Житомирська область – 33 714 випадків;
- Закарпатська область – 25 883 випадки;
- Запорізька область – 41 460 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 484 випадки;
- Київська область – 47 783 випадки;
- Кіровоградська область – 7 059 випадків;
- Луганська область – 7 705 випадків;
- Львівська область – 53 299 випадків;
- Миколаївська область – 23 479 випадків;
- Одеська область – 57 071 випадок;
- Полтавська область – 28 811 випадків;
- Рівненська область – 35 900 випадків;
- Сумська область – 35 327 випадків;
- Тернопільська область – 30 964 випадки;
- Харківська область – 61 985 випадків;
- Херсонська область – 13 723 випадки;
- Хмельницька область – 34 417 випадків;
- Черкаська область – 30 784 випадки;
- Чернівецька область – 36 496 випадків;
- Чернігівська область – 23 754 випадки.
Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал
Поділитися новиною