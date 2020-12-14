Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого
Станом на 14 грудня в Україні зареєстровано 900 666 випадків зараження COVID-19. З них 6 451 зафіксували за минулу добу.
На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 355 дітей та 215 медпрацівників, повідомляє 24 канал.
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Впродовж 13 грудня в Україні провели всього 25 582 тестувань для виявлення коронавірусу. З них методом ПЛР – 20 493, а методом ІФА – 5 089.
За згаданий період виписали 5 154 пацієнтів. На жаль, ще 93 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 895 людей з коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання.
Коронавірус в областях України
Впродовж 13 грудня найбільше нових хворих на COVID-19 виявили у Києві (605), а також Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Кількість хворих в регіонах:
- Київ – 91 743 випадки;
- Вінницька область – 19 866 випадків;
- Волинська область – 28 246 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
- Донецька область – 29 660 випадків;
- Житомирська область – 34 491 випадок;
- Закарпатська область – 26 153 випадки;
- Запорізька область – 42 435 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
- Київська область – 49 044 випадки;
- Кіровоградська область – 7 225 випадків;
- Луганська область – 7 929 випадків;
- Львівська область – 53 844 випадки;
- Миколаївська область – 24 099 випадків;
- Одеська область – 58 283 випадки;
- Полтавська область – 29 450 випадків;
- Рівненська область – 36 262 випадки;
- Сумська область – 35 968 випадків;
- Тернопільська область – 31 283 випадки;
- Харківська область – 62 428 випадків;
- Херсонська область – 14 207 випадків;
- Хмельницька область – 34 840 випадків;
- Черкаська область – 31 607 випадків;
- Чернівецька область – 36 889 випадків;
- Чернігівська область – 24 411 випадків.
Зауважимо, що у статистиці відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим і міста Севастополя.
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