Станом на 14 грудня в Україні зареєстровано 900 666 випадків зараження COVID-19. З них 6 451 зафіксували за минулу добу.

На своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що серед нових хворих – 355 дітей та 215 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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Впродовж 13 грудня в Україні провели всього 25 582 тестувань для виявлення коронавірусу. З них методом ПЛР – 20 493, а методом ІФА – 5 089.

За згаданий період виписали 5 154 пацієнтів. На жаль, ще 93 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 895 людей з коронавірусом або з підозрою на наявність захворювання.

Станом на 14 грудня в Україні зареєстровано 900 666 хворих на COVID-19. З них одужали 506 718 людей. Натомість з життя пішли 15 247 пацієнтів. Загалом від початку 2020 року в Україні провели 5 052 686 ПЛР-тестувань для виявлення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2.

Коронавірус в областях України

Впродовж 13 грудня найбільше нових хворих на COVID-19 виявили у Києві (605), а також Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Кількість хворих в регіонах:

Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

Зауважимо, що у статистиці відсутні дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з АР Крим і міста Севастополя.