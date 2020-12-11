Загалом станом на 11 грудня в Україні зафіксовано 872 228 інфікованих COVID-19. З них 13 514 зареєстрували за минулу добу.

Серед нових пацієнтів – 638 дітей та 690 медпрацівників. Таку статистику оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Впродовж четверга 10 грудня виписали 15 327 пацієнтів. Тож одужалих за цей період більше, ніж нових хворих.

Натомість у лікарнях статистика невтішна – до медичних установ госпіталізували 2 846 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

Окрім цього, про складну ситуацію свідчить і висока смертність – за минулу добу померли ще 285 хворих. Це рекордний приріст летальності в Україні від початку пандемії.

Від початку 2020 року в Україні виявили 872 228 хворих на коронавірус. З них 480 348 вже одужали, але 14 755 пацієнтів не змогли подолати хворобу. Загалом за цей період в країні провели 4 957 299 ПЛР-тестувань для виявлення патогену SARS-CoV-2.

Ситуація з тестуванням не змінилась

Впродовж 10 грудня в Україні провели 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 39 519, а ще 21 328 – методом ІФА.

До слова, 13 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поставив перед МОЗ завдання – до кінця року збільшити кількість проведених ПЛР-тестів до 75 тисяч за добу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити планку тестувань в Україні. Тоді він заявив, що "до кінця місяця" країна вийде на 50 тисяч проведених тестів за добу і буде підвищувати планку до кінця року.

Натомість станом на 11 грудня кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус так і залишилась в межах 30 тисяч.

Коронавірус в областях України

За останню добу найбільше хворих виявили у Києві (1 880), а також Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.

Кількість хворих в регіонах:

м. Київ – 88 317 випадків;

Вінницька область – 19 481 випадок;

Волинська область – 27 537 випадків;

Дніпропетровська область – 47 650 випадків;

Донецька область – 28 391 випадок;

Житомирська область – 33 405 випадків;

Закарпатська область – 25 693 випадки;

Запорізька область – 40 653 випадки;

Івано-Франківська область – 40 282 випадки;

Київська область – 46 998 випадків;

Кіровоградська область – 6 921 випадок;

Луганська область – 7 615 випадків;

Львівська область – 52 578 випадків;

Миколаївська область – 22 980 випадків;

Одеська область – 55 714 випадків;

Полтавська область – 28 435 випадків;

Рівненська область – 35 452 випадки;

Сумська область – 34 996 випадків;

Тернопільська область – 30 738 випадків;

Харківська область – 61 424 випадки;

Херсонська область – 13 401 випадок;

Хмельницька область – 33 958 випадків;

Черкаська область – 30 133 випадки;

Чернівецька область – 36 286 випадків;

Чернігівська область – 23 190 випадків.