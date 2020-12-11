Коронавірус в Україні: за добу померла рекордна кількість людей
Загалом станом на 11 грудня в Україні зафіксовано 872 228 інфікованих COVID-19. З них 13 514 зареєстрували за минулу добу.
Серед нових пацієнтів – 638 дітей та 690 медпрацівників. Таку статистику оприлюднив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Впродовж четверга 10 грудня виписали 15 327 пацієнтів. Тож одужалих за цей період більше, ніж нових хворих.
Натомість у лікарнях статистика невтішна – до медичних установ госпіталізували 2 846 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
Окрім цього, про складну ситуацію свідчить і висока смертність – за минулу добу померли ще 285 хворих. Це рекордний приріст летальності в Україні від початку пандемії.
Ситуація з тестуванням не змінилась
Впродовж 10 грудня в Україні провели 60 847 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 39 519, а ще 21 328 – методом ІФА.
До слова, 13 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поставив перед МОЗ завдання – до кінця року збільшити кількість проведених ПЛР-тестів до 75 тисяч за добу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пообіцяв підвищити планку тестувань в Україні. Тоді він заявив, що "до кінця місяця" країна вийде на 50 тисяч проведених тестів за добу і буде підвищувати планку до кінця року.
Натомість станом на 11 грудня кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус так і залишилась в межах 30 тисяч.
Коронавірус в областях України
За останню добу найбільше хворих виявили у Києві (1 880), а також Запорізькій (895), Одеській (874), Київській (787) та Дніпропетровській (759) областях.
Кількість хворих в регіонах:
- м. Київ – 88 317 випадків;
- Вінницька область – 19 481 випадок;
- Волинська область – 27 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 47 650 випадків;
- Донецька область – 28 391 випадок;
- Житомирська область – 33 405 випадків;
- Закарпатська область – 25 693 випадки;
- Запорізька область – 40 653 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 282 випадки;
- Київська область – 46 998 випадків;
- Кіровоградська область – 6 921 випадок;
- Луганська область – 7 615 випадків;
- Львівська область – 52 578 випадків;
- Миколаївська область – 22 980 випадків;
- Одеська область – 55 714 випадків;
- Полтавська область – 28 435 випадків;
- Рівненська область – 35 452 випадки;
- Сумська область – 34 996 випадків;
- Тернопільська область – 30 738 випадків;
- Харківська область – 61 424 випадки;
- Херсонська область – 13 401 випадок;
- Хмельницька область – 33 958 випадків;
- Черкаська область – 30 133 випадки;
- Чернівецька область – 36 286 випадків;
- Чернігівська область – 23 190 випадків.
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