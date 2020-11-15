З початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 535 857 випадків зараження. За минулу добу, 14 листопада, лабораторії повідомили про ще 10 681 хворого.

Як відомо, серед нової кількості хворих є і глава МОЗ Максим Степанов, який вчора повідомив про свій позитивний результат тесту на коронавірус. Сьогодні, 15 листопада, міністр опублікував у фейсбуці щоденну статистику поширення епідемії COVID-19 в Україні.

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Крім того, за минулу добу захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник. 1 227 особи госпіталізовано. На жаль, зросла і кількість летальних випадків: за вчора, 14 листопада, померло від ускладнень 95 людей. Загалом в Україні зафіксовано 9 603 жертви COVID-19.

2 633 пацієнти одужали за добу. Загалом – 241 444. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у місті Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.

Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах

м. Київ – 50 620 випадків;

Вінницька область – 13 844 випадки;

Волинська область – 18 676 випадків;

Дніпропетровська область – 21 222 випадки;

Донецька область – 16 983 випадки;

Житомирська область – 22 225 випадків;

Закарпатська область – 19 384 випадки;

Запорізька область – 18 484 випадки;

Івано-Франківська область – 27 986 випадків;

Київська область – 24 493 випадки;

Кіровоградська область – 3 651 випадок;

Луганська область – 5 147 випадків;

Львівська область – 36 894 випадки;

Миколаївська область – 12 340 випадків;

Одеська область – 32 782 випадки;

Полтавська область – 14 966 випадків;

Рівненська область – 24 969 випадків;

Сумська область – 17 859 випадків;

Тернопільська область – 23 555 випадків;

Харківська область – 47 599 випадків;

Херсонська область – 6 967 випадків;

Хмельницька область – 22 879 випадків;

Черкаська область – 12 996 випадків;

Чернівецька область – 27 917 випадків;

Чернігівська область – 11 419 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на COVID-19. Політик отримав позитивний результат тесту та перебуває на самоізоляції. Очільник МОЗ зауважив, що проводитиме щоденні брифінги з дому.