Коронавірус в Україні: за добу підтверджено ще 10 681 випадок COVID-19
З початку епідемії коронавірусу в Україні зафіксовано 535 857 випадків зараження. За минулу добу, 14 листопада, лабораторії повідомили про ще 10 681 хворого.
Як відомо, серед нової кількості хворих є і глава МОЗ Максим Степанов, який вчора повідомив про свій позитивний результат тесту на коронавірус. Сьогодні, 15 листопада, міністр опублікував у фейсбуці щоденну статистику поширення епідемії COVID-19 в Україні.
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Крім того, за минулу добу захворіли 420 дітей та 391 медпрацівник. 1 227 особи госпіталізовано. На жаль, зросла і кількість летальних випадків: за вчора, 14 листопада, померло від ускладнень 95 людей. Загалом в Україні зафіксовано 9 603 жертви COVID-19.
2 633 пацієнти одужали за добу. Загалом – 241 444. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у місті Київ (921), Запорізькій (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях.
Кількість захворювань на COVID-19 в регіонах
- м. Київ – 50 620 випадків;
- Вінницька область – 13 844 випадки;
- Волинська область – 18 676 випадків;
- Дніпропетровська область – 21 222 випадки;
- Донецька область – 16 983 випадки;
- Житомирська область – 22 225 випадків;
- Закарпатська область – 19 384 випадки;
- Запорізька область – 18 484 випадки;
- Івано-Франківська область – 27 986 випадків;
- Київська область – 24 493 випадки;
- Кіровоградська область – 3 651 випадок;
- Луганська область – 5 147 випадків;
- Львівська область – 36 894 випадки;
- Миколаївська область – 12 340 випадків;
- Одеська область – 32 782 випадки;
- Полтавська область – 14 966 випадків;
- Рівненська область – 24 969 випадків;
- Сумська область – 17 859 випадків;
- Тернопільська область – 23 555 випадків;
- Харківська область – 47 599 випадків;
- Херсонська область – 6 967 випадків;
- Хмельницька область – 22 879 випадків;
- Черкаська область – 12 996 випадків;
- Чернівецька область – 27 917 випадків;
- Чернігівська область – 11 419 випадків.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на COVID-19. Політик отримав позитивний результат тесту та перебуває на самоізоляції. Очільник МОЗ зауважив, що проводитиме щоденні брифінги з дому.
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