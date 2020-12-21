В Офісі президента повідомили, що уряд готується до старту вакцинації проти коронавірусної інфекції навесні 2021 року.

Про це заявили на селекторній нараду з питань запобігання поширенню та ліквідації наслідків COVID-19, пише ОП.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що третій тиждень поспіль в Україні спостерігається стабілізація ситуації з поширення коронавірусу.

Ми перебуваємо на так званому плато. Є незначне зниження кількості виявлених випадків майже на 25 тисяч у порівнянні з попереднім тижнем,

– наголосив очільник уряду

Крім того, глава держави Володимир Зеленський порушив питання виплат сім’ям медиків, померлих від COVID-19. За його словами, станом на 21 грудня, до Міністерства соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків значно більше, і всі треба перевірити. Водночас необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, чи це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена родини, отримали виплати. Треба не просто сидіти й чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім’ями самі", – сказав Зеленський.

Додамо, раніше Денис Шмигаль заявив, що першу партію вакцин від COVID-19 Україна очікує вже у лютому.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу