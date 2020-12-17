Станом на 17 грудня в Україні виявлено 931 751 випадок інфікування COVID-19. 12 047 інфікованих зафіксували за минулу добу.

Серед нових пацієнтів – 694 дитини та 535 медпрацівників. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

До теми Новини про коронавірус 16 грудня: побічні ефекти вакцини Moderna, повторні інфікування в Україні

Впродовж минулої доби, 16 грудня, до лікарень госпіталізували 2 997 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

За цей самий період померли ще 252 хворих. Натомість виписали 12 939 пацієнтів – вважається, що вони вже одужали.

Скільки зробили тестів на коронавірус

За минулу добу в Україні провели 65 561 тестування на коронавірус. З них 41 733 методом ПЛР, а ще 23 828 – методом ІФА.

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