Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже 3 тисячі хворих
Станом на 17 грудня в Україні виявлено 931 751 випадок інфікування COVID-19. 12 047 інфікованих зафіксували за минулу добу.
Серед нових пацієнтів – 694 дитини та 535 медпрацівників. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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Впродовж минулої доби, 16 грудня, до лікарень госпіталізували 2 997 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
За цей самий період померли ще 252 хворих. Натомість виписали 12 939 пацієнтів – вважається, що вони вже одужали.
Скільки зробили тестів на коронавірус
За минулу добу в Україні провели 65 561 тестування на коронавірус. З них 41 733 методом ПЛР, а ще 23 828 – методом ІФА.
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