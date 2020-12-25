Станом на 25 грудня COVID-19 виявили у 1 012 167 мешканців України. З них 11 035 дізнались про свій діагноз минулої доби.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у столиці. Про це на свої сторінці у фейсбуці повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

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Кількість нових випадків одужання знову перевищила кількість нових хворих. Так, впродовж 24 грудня виписали 15 337 пацієнтів.

За цей самий період померли 186 інфікованих.

Кількість госпіталізацій не змінюється й залишається стабільно високою. Впродовж минулої доби до лікарень потрапили 2 739 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

Ситуація з тестуванням: За четвер 24 грудня в Україні провели 58 874 тестів для діагностики коронавірусу. З них методом ПЛР – 37 873, а методом ІФА – 21 001.

Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 1 012 167 випадків зараження коронавірусом. 646 772 людини одужали, але 17 581 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою. Загалом за весь час в Україні провели 5 428 825 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в областях України

За минулу добу найбільше нових хворих на коронавірус виявили у Києві (1 038), а також в Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 106 078 випадків;

Вінницька область – 21 698 випадків;

Волинська область – 32 149 випадків;

Дніпропетровська область – 55 680 випадків;

Донецька область – 34 225 випадків;

Житомирська область – 37 848 випадків;

Закарпатська область – 27 650 випадків;

Запорізька область – 50 805 випадків;

Івано-Франківська область – 42 611 випадків;

Київська область – 56 374 випадки;

Кіровоградська область – 8 149 випадків;

Луганська область – 9 725 випадків;

Львівська область – 58 875 випадків;

Миколаївська область – 28 805 випадків;

Одеська область – 67 934 випадки;

Полтавська область – 33 997 випадків;

Рівненська область – 39 979 випадків;

Сумська область – 39 490 випадків;

Тернопільська область – 33 175 випадків;

Харківська область – 67 417 випадків;

Херсонська область – 16 679 випадків;

Хмельницька область – 38 004 випадки;

Черкаська область – 36 947 випадків;

Чернівецька область – 39 143 випадки;

Чернігівська область – 28 730 випадків.

Зауважте, що у статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.