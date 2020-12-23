Станом на 23 грудня коронавірус діагностували 989 642 мешканцям України. За минулу добу COVID-19 виявили ще у 10 136 людей.

Серед нових хворих – 537 дітей та 422 медпрацівники. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

До теми Новини про коронавірус 22 грудня: рекомендації щодо нового штаму, чи діє проти нього вакцина

Кількість нових випадків одужання перевищує кількість виявлених випадків інфікування. Так, впродовж 22 грудня виписали 15 372 пацієнти.

Втім, смертність та кількість госпіталізованих залишається на високому рівні. За цей самий період померли 275 хворих. Натомість до лікарень госпіталізували 2 979 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.

Новина доповнюється…