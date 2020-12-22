Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 513 нових хворих
Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано 979 506 хворих на коронавірус. 8 513 з них зафіксували впродовж минулої доби.
Серед нових хворих – 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.
До теми Новини про коронавірус 21 грудня: Європа закривається від Британії, у ЄС схвалили вакцину Pfizer
Впродовж 21 грудня в Україні провели всього 46 696 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 26 341, а методом ІФА – 20 351.
За цей самий період одужали 14 020 хворих. На жаль, ще 232 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.
До лікарень госпіталізували ще 1 318 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність захворювання.
Коронавірус в областях України
За минулу добу найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували у Києві (1 159), а також Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Захворюваність в регіонах:
- Київ – 102 282 випадки;
- Вінницька область – 21 145 випадків;
- Волинська область – 31 138 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
- Донецька область – 32 760 випадків;
- Житомирська область – 36 810 випадків;
- Закарпатська область – 27 303 випадки;
- Запорізька область – 48 454 випадки;
- Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
- Київська область – 54 022 випадки;
- Кіровоградська область – 7 861 випадок;
- Луганська область – 8 994 випадки;
- Львівська область – 57 401 випадок;
- Миколаївська область – 27 479 випадків;
- Одеська область – 65 503 випадки;
- Полтавська область – 32 506 випадків;
- Рівненська область – 38 920 випадків;
- Сумська область – 38 321 випадок;
- Тернопільська область – 32 579 випадків;
- Харківська область – 65 652 випадки;
- Херсонська область – 15 973 випадки;
- Хмельницька область – 36 840 випадків;
- Черкаська область – 35 413 випадків;
- Чернівецька область – 38 555 випадків;
- Чернігівська область – 27 358 випадків.
Поділитися новиною