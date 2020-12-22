Станом на 22 грудня в Україні зареєстровано 979 506 хворих на коронавірус. 8 513 з них зафіксували впродовж минулої доби.

Серед нових хворих – 415 дітей та 368 медпрацівників. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів очільник МОЗ Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Впродовж 21 грудня в Україні провели всього 46 696 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 26 341, а методом ІФА – 20 351.

За цей самий період одужали 14 020 хворих. На жаль, ще 232 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.

До лікарень госпіталізували ще 1 318 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність захворювання.

Станом на 22 грудня в Україні виявлено 979 506 хворих на коронавірус. З них 600 288 вже одужали. Натомість померли 16 897 інфікованих. Від початку пандемії в Україні провели 5 307 601 ПЛР-тестувань для ідентифікації SARS-CoV-2.

Коронавірус в областях України

За минулу добу найбільше нових хворих на COVID-19 зафіксували у Києві (1 159), а також Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Захворюваність в регіонах: